Covid-19 cướp mất mẹ, 2 con thơ côi cút mịt mờ tương lai

Tháng 11 năm ngoái, cả gia đình anh Phan Văn Hòa (40 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) không may cùng mắc Covid-19. Vợ anh Hòa do sức khỏe yếu nên đã không qua khỏi, bỏ lại anh và 2 đứa con thơ.

Nhà nghèo, vợ mất, ôm 2 đứa con còn quá nhỏ, anh Hòa như mắc kẹt, đi làm thì không ai chăm con, không đi làm thì không có tiền cho con ăn học. Cuộc sống đảo lộn, như gà mắc tóc, anh Hòa quay cuồng không thoát ra được.

Nhà anh Hòa không có ruộng đất gì, bao nhiêu năm qua cả 2 vợ chồng anh làm hơn chục công ruộng mướn. Năm trúng thì có dư một chút để trang trải, năm thất có khi phải kiếm tiền nơi khác bù tiền thuê ruộng.

Làm ăn cứ phập phù nên dù chăm chỉ nhưng bao nhiêu năm qua gia đình anh Hòa vẫn đang sống trong một căn nhà tạm bợ khung gỗ vách tôn. Năm vừa rồi là năm thất nặng nề nhất trong nhiều năm qua, giá lúa rớt thê thảm, tiền vật tư lại tăng gần gấp đôi, quần quật làm một năm nhưng rồi phải đi vay mượn để bù lỗ.

"Vợ tôi vì thất mùa nên khi nào cũng ủ rũ, buồn chán. Khi mắc bệnh thì cô ấy suy sụp hẳn, kèm với bị bệnh nền từ trước nên sức khỏe xuống dốc không phanh, chỉ chừng một tuần thì không qua khỏi.

Tôi giờ làm gì cũng phải làm vội, tranh thủ vì còn phải về nhà trông coi 2 đứa nhỏ. Hai chị em nó còn bé quá, chưa tự lo được. Mấy tháng qua không làm được việc gì, nên khó khăn lắm", anh Hòa chán nản nói.

Mới 12 tuổi nhưng hằng ngày Phan Thị Kim Ngân (con gái anh Hòa) phải tự đạp xe hơn 3km đến trường. Chuyện Ngân đi học về quá trưa, quá tối là bình thường, nguy hiểm và vất vả. Ngoài việc phải tự chăm sóc bản thân, cô bé còn phải thay mẹ dọn nhà, chăm em những lúc ba đi vắng.

Mồ côi mẹ, Phan Thị Kim Cương (7 tuổi, con gái anh Hòa) không còn hiếu động nữa. Cô bé khép nép, khi nào cũng như đang lo sợ điều gì đó, hết chui vào lòng ba lại sang chui vào lòng chị gái.

Những lúc cùng ở nhà, 2 chị em cùng trực bàn thờ để thắp hương cho mẹ, xong thì lại ôm nhau ngồi im thin thít ở một góc nhà. Ngôi nhà từng rộn rã tiếng nói cười thì nay im lìm, tiếng cầu kinh từ chiếc đài trên bàn thờ mới lập khiến không gian càng thêm sầu thảm.

Ông Phạm Lạc Tiên - Phó chủ tịch phường Tân Hưng cho biết vợ chồng anh Hòa từ trước đến nay vẫn rất chăm chỉ làm ăn, tuy nhiên vì không có ruộng, đi làm ruộng mướn nên kinh tế cũng không dư giả. Sau khi vợ mất thì một mình anh Hòa phải chăm 2 con nhỏ, không có điều kiện đi làm ăn xa nên càng khó khăn, bế tắc hơn.

"Thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, địa phương rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh Hòa để các cháu có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, lớn lên thành người. Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn", ông Tiên nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

