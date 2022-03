Chia đôi suất cơm, chồng nghèo nuôi giấc mơ cứu vợ khỏi bại liệt toàn thân

Vợ chồng bệnh nhân Lô Thị Hường (SN 1977, dân tộc Thái, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã quá quen thuộc với cán bộ, nhân viên Bệnh viện 115 Nghệ An.

6 tháng qua, nữ bệnh nhân này đã chuyển điều trị từ khoa cấp cứu qua hồi sức tích cực, khoa nội đến khoa chấn thương, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng... Để đi được đến hôm nay là cả một hành trình dài và kỳ diệu, bằng cả sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, bản thân chị Hường và người chồng bệnh nhân.

Ngày 23/8/2021, chị Lô Thị Hường lên rừng lùa bò về. Đường lên núi dốc, lại vừa có trận mưa rào, trơn khiến chị trượt chân, ngã nhào xuống con suối cạn cách mấy chục mét phía dưới. Người phụ nữ này chỉ kịp thấy đau nhói ở cổ và lưng thì lịm đi.

May mắn có một nhóm người đi rừng gần đó phát hiện, cáng chị Hường lên và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Một ngày sau, do tình hình chuyển biến quá nặng, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Bệnh nhân bị chấn thương tủy cổ, chấn thương sọ não, gãy chân. Thời điểm nhập viện, chị Hường đã ngưng thở, ngưng tim. Sau nhiều cuộc phẫu thuật ở nhiều khoa khác nhau, các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho chị Hường, nhưng cũng từ thời điểm đó, chị phải nằm bất động một chỗ do tứ chi bị liệt sau di chứng tai nạn. Khi sức khỏe dần ổn định, chị Hường bước vào giai đoạn vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Nửa năm vợ bị tai nạn là nửa năm anh Sinh khăn gói xuống bệnh viện chăm sóc. Dù chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả nhưng đối với gia đình ở miền núi như anh, duy trì chi phí sinh hoạt để chạy chữa là một chuyện không hề đơn giản.

Số tiền vay nợ đã lên tới hàng trăm triệu, cậu con trai đang học lớp 10 thương bố, thương mẹ, không muốn trở thành gánh nặng nên cũng đã bỏ học đi làm thuê. "Không học thì không biết tương lai cháu nó sau này thế nào, nhưng ở tình cảnh này rồi, tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong mà để cháu nghỉ. Bác sĩ nói vợ tôi cần nhiều thời gian mới có thể phục hồi được", anh Sinh rầu rĩ nói.

Suốt nhiều tháng nay, anh không dám rời vợ nửa bước, vừa chăm sóc, vừa hỗ trợ vợ trong việc luyện tập để mong một ngày chị có thể đứng lên, ít nhất là có thể tự chăm sóc bản thân mình.

"Hiếm có một người chồng như anh Sinh. Đến nay, chị Hường vẫn chưa thể tự chủ trong việc đại tiện. Một mình anh Sinh lo hết, từ việc vệ sinh cá nhân, chăm sóc, tắm rửa gội đầu đến hỗ trợ bác sĩ trong việc luyện tập, giúp chị Hường hồi phục chức năng. Chị Hường bị liệt tứ chi, nằm lâu nên cơ thể mềm oặt ra, việc bê, đỡ lên xuống giường bệnh cũng không đơn giản. Dù vậy, chưa bao giờ thấy anh Sinh tỏ ra bực dọc, khó chịu mà luôn ân cần, thủ thỉ động viên vợ", bác sĩ Nguyễn Đình Quý (Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng) cho biết.

Sau thời gian kiên trì của cả bác sĩ và bệnh nhân, tình trạng của chị Hường đã có nhiều tiến triển kỳ diệu. Theo bác sĩ Quý từ chỗ liệt hoàn toàn, thì nay 2 cánh tay bệnh nhân vận động 90%, chân trái vận động 50%, chân phải đã cử động ngón.

Tiền bạc cạn kiệt, nhưng nếu dừng vật lý trị liệu thì e rằng chị Hường sẽ khó có cơ hội quay lại cuộc sống của những người bình thường khác. Nhìn anh Sinh tiều tụy, phờ phạc, lòng chị Hường như xát muối. Đã bao lần chị nắm lấy cánh tay chồng bảo "hay là thôi?", anh đều gạt đi. Dẫu có nhịn ăn, nhịn mặc, anh cũng phải gắng để chữa trị cho chị. Mà đúng là anh nhịn ăn thật.

Mỗi bữa cơm anh chỉ dám báo với nhà bếp một suất, vợ hỏi thì anh Sinh bảo đã ăn dưới nhà ăn bệnh viện rồi. Vợ ăn không hết, anh ăn nốt phần cơm còn lại. Hôm nào vợ ăn ngon miệng, hết suất cơm anh càng vui vì sức khỏe vợ tốt, anh ăn tạm chiếc bánh mỳ hay mua 10 nghìn xôi không lót dạ.

Mãi thì "bí mật" này cũng bị y, bác sĩ bệnh viện phát hiện. Mọi người không ai bảo ai, góp tiền nuôi cơm vợ chồng anh Sinh để anh có thể tiếp tục nuôi hi vọng đứng lên cho vợ. Cảm động trước tình cảm anh Sinh giành cho vợ, bác sĩ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An quyết định đài thọ toàn bộ tiền cơm cho hai vợ chồng bệnh nhân Hường cho đến khi ra viện.

Không phải lo cái ăn, nhưng không nghĩa anh Sinh đã hết nỗi lo. Khoản nợ đã lên đến hơn trăm triệu đồng nhưng anh bảo, còn người là còn làm ra của, chỉ cần vợ anh có thể đứng lên...

