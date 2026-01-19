Con trai “thập tử nhất sinh”, cha nghèo mắc bệnh tim khẩn cầu sự giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Tai ương liên tiếp giáng xuống đầu người đàn ông bất hạnh

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người đàn ông bất hạnh Trần Văn Túy (SN 1984, trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội), vẫn trong tình trạng hôn mê sau gần 1 tháng chạy chữa tích cực. Các loại máy móc, thiết bị y tế hiện đại nhất đang giúp anh níu giữ sự sống mong manh.

Nhìn con trai mắt nhắm nghiền, trên người chằng chịt ống thở, ống xông và dây dẫn, ông Trần Văn Tuấn (SN 1962, bố anh Túy) không thể kìm nén được những tiếng nấc nghẹn. Đưa tay đỡ ngực, người cha lạc giọng:

“Hơn 20 ngày rồi, con tôi vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn cháu nó thế kia, tôi sợ lắm cô ơi!...”. Nỗi đau dâng tràn khiến ông Tuấn không thể nói hết câu. Người cha tội nghiệp quay mặt, đưa bàn tay sần sùi lau nước mắt.

Rơi từ mái nhà, đầu đập xuống nền bê tông cứng, anh Tuý bị đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, ông Tuấn bùi ngùi kể: anh Túy đã phải chịu nhiều biến cố đau lòng ngay từ khi mới ra đời. Ngày nhỏ, sau một trận sốt do viêm màng não, từ một đứa trẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh, anh Túy trở nên yếu ớt, trí tuệ kém phát triển… Từ đó, cuộc sống của anh phụ thuộc nhiều vào người thân.

Đến tuổi trưởng thành, qua mai mối, anh Túy lấy vợ hơn 7 tuổi. Tuy nhiên, vợ anh sức yếu, không được nhanh nhẹn.

Sau gần 1 tháng hồi sức tích cực, người đàn ông 42 tuổi vẫn mê man bất tỉnh (Ảnh: Hương Hồng).

Cuộc sống của gia đình anh Túy vốn rất khó khăn lại càng thêm bế tắc khi biến cố liên tiếp ập đến. Năm 2010, anh Túy bị máy cắt đứt 4 ngón tay phải. Đến năm 2014, sau khi sinh con thứ 2, vợ anh mắc chứng trầm cảm nặng, thường xuyên phải điều trị ở bệnh viện tâm thần.

Cả 2 vợ chồng mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt của gia đình 4 miệng ăn gần như trông cả vào khoản tiền trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật và người bệnh tâm thần.

Giữa lúc cuộc sống đang quay cuồng trong bĩ cực, tai ương một lần nữa lại giáng xuống đầu anh Túy, đẩy gia đình vào ngõ cụt.

Khoảng 14h ngày 16/12, thấy quả bóng của con trai bị mắc trên mái nhà, anh Túy trèo lên để lấy xuống. Mái tôn trơn, anh Túy bất cẩn trượt chân ngã nhào, đầu đập mạnh xuống nền bê tông cứng.

Cú ngã định mệnh khiến người đàn ông 42 tuổi bị đa chấn thương rất nặng. Ngay lập tức, anh Túy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tính mạng anh Tuý vẫn hết sức mong manh, nơi quê nhà người mẹ già ốm yếu, 2 đứa con ngày đêm trông ngóng (Ảnh: CTV).

“Lực bất tòng tâm”, người cha nghèo bệnh tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trịnh Thị Thơm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Trần Văn Túy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, chấn thương sọ não, dập não trán 2 bên, tụ máu khoang màng cứng thái dương..., đã trải qua 2 lần phẫu thuật.

Hiện bệnh nhân phải thở máy và cần được theo dõi hồi sức tích cực, điều trị kéo dài, diễn biến bệnh còn phức tạp, nguy cơ biến chứng cao, tiên lượng nặng”.

Gương mặt không giấu được sự đau đớn của người cha nghèo, khi nghĩ đến viễn cảnh u ám của con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Thơm, quá trình điều trị cho anh Túy đòi hỏi phải theo dõi sát sao từng giờ, sử dụng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, chi phí lớn.

“Đây không chỉ là bệnh nhân đặc biệt nặng, mà hoàn cảnh gia đình anh quá éo le, khiến chúng tôi vô cùng trăn trở. Chúng tôi rất mong quý bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ bệnh nhân”, bác sĩ Thơm chia sẻ.

Xúc động trước sự sẻ chia của bác sĩ, ông Tuấn rơm rớm nước mắt cho biết, con trai gặp nạn “thập tử nhất sinh”, dù tuổi đã cao lại đang mang bệnh tim, nhưng gia đình neo người, ông vẫn phải lên bệnh viện chăm sóc con.

“Lực bất tòng tâm”, người cha khẩn cầu nhà hảo tâm dang tay cứu giúp con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Chạy vạy khắp nơi để níu kéo sự sống cho con, đến nay người cha nghèo khó bệnh tật đã lâm vào bước đường cùng.

“Tôi đã vay hơn 100 triệu đồng rồi. Họ hàng toàn người nghèo, giờ tôi không biết vay ở đâu nữa. Xin bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm thương tình cứu cháu!”, ông Tuấn cúi mặt nói trong sự tuyệt vọng não nề.