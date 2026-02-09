Tai nạn ập đến, gia đình chàng trai nghèo khó cầu cứu bạn đọc Dân trí

Tai nạn ập đến, gia đình chàng trai 19 tuổi nghèo khó cầu cứu bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Trên giường bệnh khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trịnh Văn Thịnh (SN 2007, trú tại xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ) nằm bất động, ánh mắt mệt mỏi dõi theo từng giọt dịch truyền.

Chân trái bị tổn thương nặng, dự kiến Thịnh sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và những tháng ngày phục hồi chức năng đầy đau đớn.

Gương mặt còn bàng hoàng, ánh mắt đầy lo lắng của Trịnh Văn Thịnh sau tai nạn bất ngờ (Ảnh: Hương Hồng).

Thịnh sinh ra trong một gia đình 7 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bố mẹ em làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, quanh năm lam lũ nhưng chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày.

Trong căn nhà nhỏ ở quê, ông bà nội của Thịnh đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe suy kiệt. Ông nội mắc bệnh tim, phải điều trị lâu dài. Một người bác gái bị bệnh tâm thần nhiều năm, sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội.

Học xong lớp 12, Thịnh không dám nghĩ đến giảng đường. Em ở nhà chờ ngày nhập ngũ, ai thuê gì làm nấy để phụ giúp bố mẹ. Ước mơ của Thịnh rất giản dị là được đi bộ đội, tự đứng trên đôi chân của mình, trở thành chỗ dựa cho gia đình nghèo khó.

Những nỗ lực cứu chữa của y, bác sĩ là điểm tựa giúp Thịnh kiên trì vượt qua biến cố (Ảnh: Hương Hồng).

Thế nhưng, tai nạn xảy ra vào ngày 24/12/2025 đã bất ngờ cắt ngang tất cả. Trong lúc lưu thông trên đường, Thịnh không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt là gãy phức tạp xương đùi trái.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trương Tuấn Anh, khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Trịnh Văn Thịnh bị gãy phức tạp xương đùi trái, tổn thương nặng, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và cần thời gian dài phục hồi chức năng. Quá trình điều trị của bệnh nhân kéo dài, chi phí lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn”.

Trên gương mặt người mẹ nghèo là nỗi lo chồng chất khi con trai đang nằm điều trị dài ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Không chỉ đối diện với nỗi đau thể xác, gánh nặng viện phí đang trở thành nỗi ám ảnh Thịnh và cả gia đình. Để có tiền lo chi phí điều trị ban đầu cho con, bố mẹ Thịnh đã vay mượn hơn 50 triệu đồng từ họ hàng, làng xóm.

Nhưng với một gia đình chỉ trông vào ruộng nương, số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt, trong khi quá trình điều trị của Thịnh vẫn còn rất dài.

Ngồi lặng bên giường bệnh của con trai, chị Lò Thị Lan (SN 1986, mẹ của Thịnh) nhiều lần đưa tay lau nước mắt. Giọng người mẹ nghẹn lại khi kể về hoàn cảnh của gia đình: “Nhà em nghèo lắm, chỉ trông vào mấy sào ruộng.

Tai nạn đến bất ngờ, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng giờ thật sự không còn khả năng xoay xở. Nhìn con nằm một chỗ, đau đớn từng ngày, em xót ruột lắm. Em chỉ mong có phép màu để con được chữa trị đến cùng, có cơ hội đứng dậy, đi lại bình thường…”.

Mỗi sự sẻ chia của bạn đọc lúc này là hy vọng để Thịnh có cơ hội hồi phục sau biến cố (Ảnh: Hương Hồng).

Ở tuổi 19, lẽ ra Thịnh đang đứng trước ngưỡng cửa của những lựa chọn đầu đời. Thế nhưng giờ đây, em phải nằm lại bệnh viện, đối mặt với nỗi đau và tương lai còn nhiều bất định.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, mỗi sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng viện phí, mà còn mở ra cho Thịnh cơ hội được điều trị đến cùng, tiếp tục nuôi hy vọng hồi phục và trở về làm chỗ dựa cho gia đình nghèo khó.