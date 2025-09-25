Chồng mất nơi xứ người, vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ sớm đưa thi thể về

Căn nhà nhỏ của chị Hoàng Thị Thanh (SN 1987, ở thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) những ngày qua chìm trong không khí tang thương, khi người chồng, anh Nguyễn Hùng (SN 1986), đột ngột qua đời tại Đài Loan (Trung Quốc) nhưng thi thể vẫn chưa được đưa về nước. Bà con, hàng xóm không ngừng lui tới chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Tại quê nhà, một bàn thờ vọng đã được lập vội, nơi người thân và bà con lối xóm thắp nén nhang cầu nguyện cho anh Hùng. Cảnh mẹ già, người vợ gầy yếu cùng 3 con thơ lúc khóc ngất, thẫn thờ ngóng tin khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Anh Hùng gặp nạn nơi xứ người, được điều trị nhưng không qua khỏi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Hùng và chị Thanh kết hôn năm 2005, có 3 người con là Nguyễn Hoàng Gia Linh (SN 2008, học lớp 12), Nguyễn Hoàng Gia Kiệt (SN 2010, học lớp 10) và Nguyễn Hoàng Gia Vỹ (SN 2014, học lớp 6). Cuộc sống gia đình vốn khó khăn với vài sào ruộng và nghề thợ xây bấp bênh của anh Hùng, trong khi chị Thanh sức khỏe yếu do suy nhược nhiều năm.

Ba năm trước, anh Hùng quyết định đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan với hy vọng có thu nhập ổn định. Gia đình đã phải vay mượn 300 triệu đồng từ ngân hàng, họ hàng và bạn bè để trang trải chi phí.

Tháng 7/2022, anh Hùng sang Đài Loan làm việc. Tuy nhiên, những năm đầu, công ty gặp khó khăn khiến đồng lương gửi về không ổn định.

"Anh hay gọi điện thoại về tâm sự rằng có chút buồn vì số tiền gửi về chưa đủ cho vợ trả hết nợ và nuôi các con. Tôi chỉ biết động viên anh giữ sức khỏe, mẹ con ở nhà cố gắng xoay xở và vẫn ổn", chị Thanh nghẹn ngào kể lại.

Nữ sinh Gia Linh (bên trái) và mẹ đau quặn thắt khi nhận tin bố đột ngột qua đời (Ảnh: Dương Nguyên).

Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, Gia Linh, cô chị cả, đã không đi học thêm dịp hè mà xin làm thuê tại một nhà hàng cách nhà 30km.

Ngày 4/9, trước lễ khai giảng, Gia Linh kết thúc công việc và được mẹ đón về. Trên đường về, nữ sinh hạnh phúc khoe sẽ dùng số tiền lương có được mua thêm sách vở, quần áo cho mình và hai em.

Niềm vui chưa kịp trọn, chị Thanh và con gái nhận tin báo như sét đánh ngang tai: anh Hùng gặp tai nạn lao động, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập nội tạng, gãy xương, tiên lượng xấu. Hai mẹ con đã ngã quỵ, ôm nhau òa khóc nức nở ngay bên đường.

Người vợ đau đớn khi kể về hoàn cảnh éo le của gia đình và người chồng xấu số (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo gia đình, suốt 5 ngày nằm viện, anh Hùng mê man bất tỉnh, chi phí điều trị mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng. May mắn, anh được người cháu trong họ và cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan giúp đỡ, chăm lo. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, anh đã không qua khỏi.

Hiện thi thể anh Hùng được bảo quản tại bệnh viện, chờ hoàn tất thủ tục để đưa về quê. Người thân cho biết, chi phí để đưa thi hài anh về nước là một khoản rất lớn. Gia đình đang nỗ lực hoàn thành các thủ tục pháp lý và vay mượn để có đủ kinh phí.

Cảnh người vợ gầy yếu cùng con nhỏ ngồi thẫn thờ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng (Ảnh: Dương Nguyên).

"Anh Hùng sống hiền lành, chăm chỉ nhưng số phận nghiệt ngã. Bây giờ, hai bên nội ngoại, tôi và các con đều có ước nguyện duy nhất là đưa anh về đất mẹ. Chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm thương tình giúp đỡ", chị Thanh bật khóc cầu cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Nam Biểu, Trưởng thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Thanh hết sức khó khăn.

"Bố vợ anh Hùng bị thoái hóa khớp, mẹ vợ lại mắc ung thư. Em trai anh Hùng cũng gặp tai nạn, chân đi tập tễnh. Nay, anh Hùng đột ngột ra đi khi các con còn tuổi ăn học, nợ nần chồng chất.

Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình có thể đưa thi hài anh về quê, các con anh tiếp tục được đến trường", ông chia sẻ.