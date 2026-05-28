Chồng khuyết tật cật lực chăm vợ bị bệnh máu và cha mẹ già ở căn nhà mục

Khốn cảnh chồng dị tật chân, vợ mắc tan máu bẩm sinh trong căn nhà sắp đổ (Video: Hương Hồng).

Hai mảnh đời khiếm khuyết sống trong khốn khó

Con đường dẫn vào khu Móc Thiều, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ ngoằn ngoèo giữa những triền đồi hun hút gió. Cuối con dốc cao là căn nhà vách gỗ cũ kỹ, nơi vợ chồng chị Đinh Thị Thế (SN 1985), anh Triệu Chí Bằng (SN 1992) cùng bố mẹ già nương náu nhiều năm qua.

Đưa mắt nhìn nơi trú ngụ của gia đình khốn khó này, tôi không khỏi lo lắng. Những cây cột bằng gỗ tạp đã bị mối mọt ăn ruỗng phần chân, khiến căn nhà nghiêng lệch, xiêu vẹo. Những tấm vách gỗ theo thời gian đã mục nát, cong vênh, hở ra từng khe lớn, ánh sáng ban ngày len vào tận chỗ ngủ. Có lẽ chỉ cần một cơn dông quét qua, phần mái nhà nặng trĩu cũng có thể đổ sập.

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh nặng, hơn 40 năm qua chị Thế sống nhờ máu của người khác (Ảnh: Hương Hồng).

Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ kê gần cửa sổ, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nằm nghiêng, gương mặt phù nề, xanh tái. Thấy khách đến nhà, chị gắng gượng chống 2 tay khẳng khiu nổi đầy gân xanh xuống giường, ngồi tựa vào vách gỗ.

Giọng chị nhỏ, đứt quãng: “Em là Đinh Thị Thế, năm nay 41 tuổi, mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Từ nhỏ đến giờ, tháng nào em cũng phải đi truyền máu định kỳ.

Lần này đến lịch phải lên bệnh viện rồi, nhưng nhà khó khăn quá. Không biết có phải vì chưa được truyền máu mà em thấy người mệt lắm…”. Nói được vài câu, chị Thế phải dừng lại để thở.

Anh Bằng sức khỏe kém, chân trái bị khuyết tật, đi lại khó khăn (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi bên cạnh chị Thế, anh Bằng chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay vợ. Người đàn ông dân tộc Dao buồn bã tâm sự:

Vốn mặc cảm vì sức khỏe kém lại mang khuyết tật chân bẩm sinh, anh từng nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời. Thế rồi số phận đưa đẩy anh gặp chị Thế. Cuối năm 2015, hai con người cùng cảnh ngộ quyết định nên nghĩa vợ chồng, chỉ mong có người để nương tựa, san sẻ với nhau những nhọc nhằn của cuộc sống.

Năm 2016, khi chị Thế mang thai, vợ chồng nghèo khó vui mừng khôn xiết. Họ hy vọng đứa con khỏe mạnh sẽ là điểm tựa. Thế nhưng, số phận lại quá nghiệt ngã. Đứa trẻ sinh đủ ngày, đủ tháng nhưng không thể ở bên bố mẹ được bao lâu vì mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng.

Sau biến cố mất con, chị Thế suy sụp tinh thần, cơ thể suy kiệt. (Ảnh: Hương Hồng).

Sau biến cố mất con, chị Thế suy sụp tinh thần, cơ thể vốn mang bệnh càng thêm suy kiệt. Mỗi khi trái gió trở trời, chị gần như không thể tự ngồi dậy.

Người đàn ông khuyết tật ước có tiền chữa bệnh cho vợ, có căn nhà kín để chỗ ngủ không bị dột

Mang khuyết tật bẩm sinh ở chân, việc đi lại khó khăn nhưng anh Bằng vẫn gắng sức đi làm thuê để kiếm tiền ăn và mua thuốc cho vợ. Thế nhưng, người đàn ông ấy chỉ có thể nhận những công việc nhẹ, lặt vặt với đồng tiền công ít ỏi.

Số tiền kiếm được chẳng đủ trang trải sinh hoạt và thuốc men. Có những bữa cơm của gia đình anh chỉ đạm bạc với rau rừng và vài hạt lạc rang muối. Mỗi lần vợ đến lịch truyền máu, anh lại chạy vạy khắp làng trên xóm dưới, vay mượn người năm chục, người một trăm để lo chi phí đi lại và thuốc thang.

Mẹ anh Bằng thường xuyên đau yếu, tinh thần cũng không được minh mẫn (Ảnh: Hương Hồng).

Ngước mắt nhìn lỗ thủng lớn trên mái nhà, anh Bằng buồn bã cho biết, phần mái ngói và tấm lợp fibro xi măng đã quá mục nát, những khi trời đổ mưa rào là trong nhà cũng như ngoài sân. Những đêm gió rít, cả gia đình lại thấp thỏm lo căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

“Em chỉ sợ một ngày mưa bão lớn, nhà sập thì bố mẹ và vợ không biết chạy đi đâu. Số phận của vợ chồng em ông trời đã định. Giờ em chỉ ước có chút tiền để hàng tháng đưa vợ đi bệnh viện truyền máu đúng lịch và có 1 căn nhà kín để mùa mưa không dột xuống chỗ ngủ là em mãn nguyện rồi…”, anh Bằng nói, nước mắt rưng rưng.

Căn nhà vách gỗ đã mục nát của gia đình anh Bằng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Dương Văn Minh, Trưởng khu dân cư Móc Thiều, xã Thượng Long cho biết, gia đình chị Thế là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhiều năm tại địa phương.

“Chị Thế bệnh nặng, phải truyền máu thường xuyên, sức khỏe yếu. Anh Bằng bị khuyết tật bẩm sinh nên khả năng lao động hạn chế. Bố mẹ thì già yếu, tinh thần không được minh mẫn. Trong khi đó, căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh, có nơi ở an toàn và từng bước ổn định cuộc sống”, ông Minh bày tỏ.