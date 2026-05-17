Trắng đêm chăm con lớn ốm, người cha gặp nạn chưa kịp gặp con nhỏ mới sinh

Tai nạn bất ngờ, người cha phụ hồ nguy cơ không kịp nhìn mặt con mới sinh (Video: Hương Hồng).

Người đàn ông gồng gánh cả gia đình bất ngờ gặp tai nạn thương tâm

Trong phòng Hồi sức tích cực, Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Chu Văn Oai (SN 1995, trú tại xã Vật Lại, TP Hà Nội) nằm bất động giữa hàng loạt máy móc và dây truyền dịch.

Bất ngờ gặp nạn, người cha 2 con vẫn hôn mê sâu sau gần một tháng điều trị tích cực (Ảnh: Hương Hồng).

Ống thở, ống sonde gắn ở miệng và mũi, lồng ngực người đàn ông 31 tuổi phập phồng yếu ớt theo từng nhịp máy hỗ trợ. Cổ và cánh tay anh chằng chịt kim truyền. Bên cạnh giường bệnh, chiếc monitor liên tục phát ra những tiếng "bíp…bíp…" ngắt quãng.

Ở cuối giường bệnh, một cô gái trẻ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế nhựa, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động nhỏ của người anh đang hôn mê. Cô gái ấy là Chu Thị Phương Thanh (SN 2004, em gái anh Oai), sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Phương Đông.

“Đang mang thai tháng thứ 9, khi nghe tin anh Oai bị tai nạn giao thông, chị dâu em ôm bụng ngất đi. Chị phải sinh mổ, sức còn yếu. Nhà neo người nên em xin nghỉ học để vào viện chăm anh. Gần 1 tháng rồi anh trai em vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn quanh anh chỉ thấy toàn máy móc với dây dợ thế kia, em sợ lắm...”, cô gái trẻ ôm mặt òa khóc.

Đủ loại máy móc, thiết bị y tế hiện đại trợ giúp anh Oai duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Xen lẫn tiếng nấc, Thanh kể về tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình. Cuối chiều 12/4, sau nhiều đêm gần như thức trắng chăm con gái sinh năm 2022 bị viêm phổi nặng, anh Oai từ bệnh viện trở về nhà.

Đến tối, người thân gọi điện nhiều lần nhưng không thấy anh bắt máy. Linh cảm chuyện chẳng lành, gia đình tá hỏa hô hoán, nhờ mọi người chia nhau đi tìm. Khoảng 19h30, anh Oai được phát hiện nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc xe máy bẹp rúm trên con đường giữa cánh đồng, cách nhà khoảng 2km.

“Đến giờ, anh trai em vẫn chưa tỉnh lại, nên chẳng ai biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì…”, Thanh vừa kể vừa khóc.

Anh trai gặp nạn “thập tử nhất sinh”, em gái gác việc học, túc trực ở bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Theo chia sẻ của Thanh, năm 2025, cha em qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Sau biến cố, mẹ em thường xuyên đau ốm, sức khỏe suy giảm. Vì vậy, gánh nặng gia đình dồn lên vai anh Oai. Ruộng đất ít nên anh không nề hà bất cứ công việc gì, từ phụ hồ, bốc vác đến làm thuê theo ngày…

Người đàn ông trụ cột chắt chiu từng đồng tiền công ít ỏi để lo cho mẹ già, vợ con và em gái ăn học. Tai họa bất ngờ ập xuống lao động chính, đẩy gia đình nhiều năm chống chọi với khó khăn vào cảnh kiệt quệ.

Nơi quê nhà, người vợ mới sinh mổ ôm con ngày đêm mong ngóng tin chồng (Ảnh: CTV).

Bác sĩ mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bệnh nhân

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:

“Bệnh nhân Oai nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não có xuất huyết dưới nhện; chấn thương ngực với tình trạng đụng dập nhu mô phổi hai bên, gãy xương ức và gãy 1/3 ngoài xương đòn phải; đồng thời bị chấn thương bụng kín gây tổn thương gan độ III”.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ người đàn ông bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Thùy, hiện bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, theo dõi sát các biến chứng do chấn thương nặng. Việc điều trị cho bệnh nhân đa chấn thương nặng thường kéo dài, chi phí rất lớn.

“Chúng tôi được biết, bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn: vợ mới sinh con, mẹ già, con nhỏ, em gái đang đi học. Bệnh nhân hiện vẫn cần tiếp tục điều trị, chăm sóc tích cực và theo dõi lâu dài, trong khi gia đình đã kiệt quệ, mắc nợ cả trăm triệu đồng.

Chính vì vậy, chúng tôi rất mong các bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ”, bác sĩ Thùy chia sẻ.