Chồng động kinh, vợ ung thư, lo các con dang dở đường đến trường

Chúng tôi tìm đến thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, thăm người đàn bà bất hạnh Nguyễn Thị Yến (41 tuổi), ngay khi thông tin về hoàn cảnh bi đát của gia đình chị được chính quyền địa phương xác nhận.

Những ngày này, thời tiết khá oi bức, chị Yến mỏi mệt nằm nghỉ trên chiếc giường tre kê trước nhà. Chiếc quạt máy chạy liên tục vẫn không xua được cái nóng hầm hập từ mái tôn hắt xuống. Sau 2 đợt xạ trị, cơ thể chị ngày một suy yếu, mái tóc dài chấm vai nay cũng chẳng còn.

Chia sẻ về biến cố của gia đình, chị Yến không cầm được nước mắt. Chị kể cách đây hơn 5 năm, chị thường xuyên bị đau bụng nhưng khám mãi không ra bệnh. Tưởng chỉ là bệnh dạ dày thông thường, chị lấy thuốc về uống mỗi khi lên cơn đau thắt.

Trước Tết Nguyên đán vừa qua, cơn đau bụng dồn dập hơn. Chịu đựng không nổi, chị vội đến bệnh viện kiểm tra. Sau các chẩn đoán, bác sĩ kết luận chị bị ung thư tử cung giai đoạn 4, di căn sang phổi, xương. Chị bàng hoàng, quỵ khóc nức nở giữa bệnh viện, không thể chấp nhận được sự thật quá tàn nhẫn.

Để níu lấy mạng sống, chị Yến bắt đầu điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Tài sản trong nhà cứ "đội nón" ra đi theo mỗi đợt đi viện, vợ chồng chị bắt đầu chạy vạy vay mượn anh em, họ hàng.

"Tôi có vay mượn bên ngoài nhưng người ta không cho, bởi vợ ung thư, chồng động kinh nên họ nghĩ khó lòng trả nổi. Chỉ vay mượn từ anh em, nhưng cũng đâu thể nhờ mãi, ai cũng có gia đình riêng, kinh tế chẳng dư dả gì. Những đợt hóa trị tiếp theo, tôi không biết vay mượn chỗ nào đây", chị Yến buồn tủi nói.

Vợ ngã bệnh nặng, anh Phạm Dũng (44 tuổi, chồng chị Yến) cố gắng theo chân người quen đi phụ hồ, nhưng công việc bấp bênh bởi sức khỏe của anh cũng không ổn định.

Anh Dũng bị bệnh động kinh sau 2 lần bị tai nạn giao thông, thường lên cơn co giật, sùi bọt mép. Anh cũng bị hư một mắt, giờ chỉ một bên nhìn được.

Nằm nhà mà chị Nguyễn Thị Yến không yên tâm. Trời nắng nóng thế này chị sợ chồng mình lại lên cơn động kinh giữa ca làm.

"Cứ nắng nóng là ảnh hay lên cơn, bình thường ảnh chỉ làm việc nhẹ, còn tôi thì may quần áo đủ trang trải gia đình. Nay tôi bệnh tật nằm một chỗ thế này, gánh nặng kinh tế đè lên vai chồng. Ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt, sợ ảnh có chuyện gì thì lại khổ chồng khổ vợ", chị Yến nói trong nước mắt.

Vợ chồng anh chị có 2 cô con gái, con gái đầu lòng Phạm Thị Yến Nhi (16 tuổi) đang học lớp 10, cháu thứ hai Phạm Thị Diễm Quỳnh mới 4 tuổi. Vì thường xuyên đau ốm nên bé Quỳnh không đi mẫu giáo, trước giờ chị Yến vừa ở nhà may quần áo vừa chăm sóc con. Nay mẹ bệnh, bé lẩn quẩn ở nhà, lâu lâu lại giúp mẹ ly nước, thủ thỉ nói chuyện cho mẹ đỡ buồn.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Yến, hàng xóm láng giềng đều xót xa, thương cảm.

"Chúng tôi cũng thường đến động viên, hỏi han bệnh tình chị Yến, thật tội nghiệp quá. Mẹ bệnh tật, cha động kinh, không biết tương lai hai cháu nhỏ sẽ ra sao. Mong cộng đồng quan tâm, giúp đỡ gia đình anh chị", bà Nguyễn Thị Lan (56 tuổi, người cùng thôn) chia sẻ.

Ông Lê Minh Hiệp - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Duy Thành - cho hay gia đình chị Nguyễn Thị Yến tại địa phương cũng khá khó khăn, sau khi anh Phạm Dũng bị động kinh do tai nạn giao thông, mọi gánh nặng hầu như do chị Yến lo lắng. Nay chị Yến mắc bệnh ung thư, cuộc sống càng thêm túng quẫn. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí tạo điều kiện giúp đỡ để anh chị vượt qua khó khăn.

