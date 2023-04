Cú ngã xe máy trong đêm đẩy gia đình nghèo vào ngõ cụt

Trong phòng hồi sức của Bệnh viện Trung ương Huế, chị Trần Thị Thu (SN 1997), trú tại thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Chị Thu được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vào Huế trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não, dập, chảy máu phổi vì tai nạn giao thông. Chị trải qua ca phẫu thuật dài, vẫn đang hôn mê sâu.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng chị là anh Đỗ Văn Quang (SN 1992), người gốc Bắc Ninh, tuổi thơ đã chịu không ít thiệt thòi. Lớn lên, anh Quang ngược xuôi làm thuê mưu sinh, có duyên gặp gỡ rồi đến với chị Thu, cùng nhau về quê vợ ở Quảng Bình sinh sống. Vợ chồng không có việc làm ổn định, hằng ngày mưu sinh bằng nghề làm đậu phụ, thu nhập bấp bênh nên chưa bao giờ khá lên được.

Vợ chồng chị Thu có 3 con, cháu lớn mới 6 tuổi, còn cháu út vừa tròn 1 tuổi. Các con chính là niềm an ủi, động lực để cặp vợ chồng nghèo đi sớm về khuya, chỉ mong sao chúng đủ ăn, đủ mặc, được học hành đầy đủ.

Giữa năm 2022, con đầu của vợ chồng anh Quang là cháu Đỗ Thị Bảo Ngọc (6 tuổi) bất ngờ lên cơn sốt kéo dài. Đưa con đi viện khám, vợ chồng anh mới biết con có các triệu chứng về viêm não Nhật Bản và phải điều trị lâu dài.

Con đổ bệnh, vợ chồng lam lũ hơn, ai đặt đậu phụ ở đâu, dù sớm, dù khuya cũng nhận và chịu khó mang đến tận nơi cho khách, chỉ mong tích góp được ít tiền, nuôi hy vọng chạy chữa sớm cho con gái, tránh di chứng kéo dài.

Khi hành trình chữa bệnh cho con chỉ mới bắt đầu thì tai họa lại ập đến với gia đình nghèo. Tối 20/4, trong lúc đi lấy nguyên liệu về làm đậu phụ, vợ chồng chị Thu không may bị tai nạn giao thông.

"Hôm đó vợ chồng tôi đi qua đoạn đường đang thi công, trời tối nên ngã xe máy. Tôi bị thương nhẹ, nhưng vợ thì đập đầu xuống đất, bị chấn thương sọ não nguy kịch, ảnh hưởng tới cả tính mạng", anh Quang buồn bã kể lại.

Hiện chị Thu đang trong tình trạng hôn mê, được theo dõi, điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế. Dự tính kinh phí phẫu thuật, điều trị đối với chị Thu rất lớn, trong khi nhà quá nghèo, anh Quang lực bất tòng tâm.

"Đưa vợ đi viện mà chẳng có lấy một đồng, mỗi ngày phải đóng hơn 13 triệu đồng tiền thuốc, tiền chạy chữa, chưa kể những chi phí khác mà tôi chưa có. Vợ chồng tôi đến nhà cũng không có mà ở, biết lấy tiền đâu cứu vợ bây giờ, cầu xin mọi người hãy thương, cứu giúp vợ tôi với…", anh Quang nói trong nước mắt.

Cũng theo anh Quang, dù đã trải qua ca phẫu thuật, tuy nhiên hy vọng sống của vợ anh còn rất mong manh và phải chờ đợi. Để chăm sóc vợ, 3 con nhỏ anh Quang phải gửi nhờ bên ngoại.

Gia đình bên ngoại cũng rất nghèo, ông bà tuổi cao sức yếu nên cũng chẳng thể hỗ trợ được gì cho các con. Mấy ngày qua, mẹ của chị Thu cũng chạy đôn chạy đáo, vừa chăm cháu, vừa nhờ người vay mượn khắp nơi để gửi tiền vào cứu con, thế nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.

Theo ông Lê Văn Đặng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Ninh, với gia cảnh hiện nay, anh Quang chẳng thể nào lo được kinh phí chạy chữa cho vợ. Niềm hy vọng lớn nhất của gia đình nghèo bây giờ có lẽ đến từ sự giúp đỡ của cộng đồng.

"Vừa qua, chính quyền và người dân cũng quyên góp, hỗ trợ để gia đình anh Quang có thể đưa chị Thu vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Vì chấn thương sọ não nặng nên việc chạy chữa sẽ còn rất dài và rất tốn kém. Chúng tôi biết Báo Dân trí là một kênh kêu gọi hỗ trợ nhân ái uy tín, qua đây, rất mong các mạnh thường quân sẽ quan tâm, giúp đỡ cho anh Quang và các cháu nhỏ, cứu lấy sinh mệnh mong manh của chị Thu", ông Đặng bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4843 xin gửi về:

1. Anh Đỗ Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

ĐT: 0898635822

