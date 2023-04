Vừa mãn tang chồng, con lại "thập tử nhất sinh"

Đó là lời khẩn cầu của chị Lê Thị Hương (49 tuổi, nhà 6, ngõ 26, đường Nguyễn Hằng Chi, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày còn nhỏ, chị Hương bị ngã dẫn đến khuyết tật chân trái, đi lại khó khăn. Năm 1995, chị nên duyên với anh Lê Viết Hải (SN 1970). Hai người có hoàn cảnh khó khăn đi thuê nhà trọ sống, góp gạo thổi cơm chung. Anh làm nghề lái xe ôm, chị bán nước chè vỉa hè mưu sinh.

Họ có ba người con, con gái đầu sinh năm 1995 (đã lập gia đình), con trai sinh năm 1999 và con út đang học lớp 4.

"Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo từ năm 2012. Hai vợ chồng tôi thu nhập không ổn định. Sau hơn 20 năm đi ở trọ, họ hàng nội ngoại thương giúp cho mảnh đất để xây nên căn nhà cấp 4. Vợ chồng cố gắng làm nuôi các con, mong cuộc sống bình yên, ít sóng gió nhưng không được", chị Hương ngậm ngùi.

Năm 2018, chồng chị được phát hiện mắc nhiều bệnh, từ tiểu đường đến u xơ khớp gối, gan, phổi. Suốt ba năm, anh Hải phải đến nhiều bệnh viện.

Để có tiền chữa trị cho chồng, chị Hương quyết định cầm cố mảnh đất nhà mình cho ngân hàng.

Dù được gia đình, họ hàng tận tình, nỗ lực giúp sức chữa trị nhưng rồi anh Hải không thắng được số phận. Năm 2021, anh mất, để lại người vợ khốn khổ sống cùng các con thơ dại.

Người con trai thứ hai của anh chị là Lê Viết Thắng (24 tuổi) sinh ra trí tuệ không được bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Thắng không được nhanh nhẹn, giọng nói không rõ.

Lúc nhỏ, Thắng được cho đi học để hòa nhập và chỉ theo được đến lớp 5. Lớn lên, gia đình xin cho Thắng đến phụ việc ở nhà hàng và cũng chỉ với mục đích giúp cậu hòa nhập cộng đồng. Thắng chậm chạp, sức khỏe yếu nên chẳng ai dám hy vọng cậu sẽ kiếm được đồng tiền lương ổn định.

Ngày 14/3 vừa qua, tai ương lại ập đến với chàng trai trẻ sinh ra đã kém may mắn. Hôm đó, trên đường đi làm về nhà, Thắng bị ngã xe dẫn đến tổn thương vùng đầu.

Nam thanh niên được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ, rạn xương, tụ máu não. Sau đó, Thắng được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mổ cấp cứu trong đêm.

"Bác sĩ tiên lượng sức khỏe cháu xấu và nguy kịch. Sau phẫu thuật, cháu vẫn hôn mê, trí não phát triển dưới mức trung bình, hiện sống thực vật. Dự kiến, thời gian điều trị sẽ rất dài", người mẹ nghẹn ngào.

Từ ngày chuyển ra Hà Nội điều trị đến nay, Thắng được dì và chú đi cùng chăm sóc. Chị Hương dù lòng như lửa đốt nhưng phải chờ đến ngày làm lễ mãn tang cho người chồng đã khuất rồi sẽ bắt xe ra Hà Nội.

"Chồng qua đời để lại khoản nợ gần 500 triệu đồng chưa trả xong. Nay cháu lại bị như vậy, thời gian tới, tôi không biết sẽ cầm cự được bao lâu và xoay sở thế nào. Mọi người giúp gia đình tôi với", chị Hương cầu cứu.

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Trần Phú xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Hương thuộc diện hộ nghèo, khó khăn tại địa phương.

"Chồng chị mất vì bệnh hiểm nghèo cách đây 2 năm. Vừa qua, cháu Thắng không may gặp tai nạn, bị thương nặng. Biết tin này, chính quyền phường, bà con khu phố đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho gia đình chị. Nhưng để cháu điều trị lâu dài cần có một khoản kinh phí lớn. Hy vọng, độc giả của Báo Dân trí giúp đỡ để gia đình chị Hương vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Toản nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4844 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Hương

Địa chỉ: Nhà 06, ngõ 26, đường Nguyễn Hằng Chi, tổ dân phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số tài khoản: 0201000420464

(Chủ tài khoản Lê Thị Hương, Ngân hàng Vietcombank).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

