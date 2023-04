Xót xa câu hỏi ngây ngô của học trò: "Cô ơi, tóc cô đâu rồi?"

Ước mơ vụt tắt

Tốt nghiệp sư phạm mầm non, năm 2011, cô Triệu Thị Hoài (32 tuổi) về công tác tại Trường mầm non Chồi Non (xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Ước mơ ngày bé trở thành hiện thực, nữ giáo viên nuôi ước nguyện sẽ xây cho mẹ một căn nhà kiên cố khi có công việc ổn định.

Cô Hoài kể: "Hàng ngày, tôi đi làm còn mẹ ở nhà chăm sóc mấy sào lúa. Nhà nằm gần sông Krông Nô nên mấy năm trước thường xuyên bị ngập vào mùa mưa. Lúc đó, hai mẹ con chỉ biết ôm đồ đạc sang nhà hàng xóm ở nhờ. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, tôi quyết tâm đi học để có một công việc, với hy vọng sẽ tích góp tiền, xây cho mẹ một căn nhà".

Đưa đôi mắt nhìn quanh căn nhà cũ đã xuống cấp, những tấm ván gỗ trên tường đã xô lệch, Hoài rơm rớm nước mắt khi nguyện vọng của mình chưa thể thực hiện, bởi chỉ hơn một năm trước, cô phát hiện mình bị ung thư. Số tiền dành dụm suốt nhiều năm đi dạy đều mang ra chạy chữa bệnh.

"Cuối năm 2021, tôi phát hiện bất thường nên đi khám. Nghi ngờ tôi bị ung thư, bác sĩ mới khuyên tôi lấy mẫu xét nghiệm. Ngày nhận được thông báo tôi bị ung thư giai đoạn 2, tôi và mẹ như chết lặng, hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc", cô Hoài nhớ lại.

Mắc ung thư, bao ước mơ, dự định của nữ giáo viên trẻ bỗng chốc vỡ tan. Cô Hoài bước vào những tháng ngày điều trị bệnh với một ước mong duy nhất là có thể được sống, được báo hiếu mẹ.

Nữ giáo viên kể, thời điểm phát hiện, khối u ở ngực đã phát triển nên cô phải điều trị bằng hóa chất, sau đó, cắt bỏ khối u. Số tiền tích cóp suốt những năm đi dạy học không đủ chạy chữa, cô và mẹ phải vay thêm người quen, họ hàng.

"Đến nay, tôi đã vay mượn gần 200 triệu đồng để chữa bệnh. Sau khi cắt bỏ khối u, tôi vẫn phải điều trị phóng xạ nên cứ 20 ngày lại phải đi bệnh viện một lần. Được nhà trường tạo điều kiện nên cứ sau mỗi đợt điều trị, tôi lại tiếp tục đến lớp", nữ giáo viên cho hay.

Xót xa trước câu hỏi vô tư của học trò

Để điều trị ung thư, cô Hoài phải cắt bỏ đi mái tóc dài tự nhiên, sau đó nhờ người may thành bộ tóc giả. Sau mỗi lần vào thuốc là tóc lại rụng, nên để học sinh không sợ, cô Hoài phải đội tóc giả khi đến lớp. Bởi vậy mà có lần vô tình học trò nhìn thấy đầu của cô trọc lóc, mới ngây ngô hỏi: "Cô ơi, tóc cô đâu rồi ?".

Đối diện với câu hỏi của học trò, cô Hoài vừa xót xa, vừa bối rối, bởi những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được căn bệnh mà cô đang mắc phải. Nhưng cũng chính câu hỏi vô tư ấy khiến nữ giáo viên không cầm nổi nước mắt, khi mà cô không biết tương lai sẽ như thế nào?

Cô Hoài gỡ mái tóc giả, khẽ vuốt ve rồi đưa mắt nhìn vào gương, nghẹn lời nói: "Có lẽ mắc phải căn bệnh ung thư, ai cũng sợ cái chết. Nhưng bây giờ lo lắng lớn nhất của tôi là không còn đủ sức khỏe đứng lớp. Còn đi làm, tôi còn có thể dựa vào đồng lương để trang trải chi phí điều trị, sinh hoạt hàng ngày".

Nghe những lời tâm sự xót xa của con, bà Triệu Thị Thuận không giấu nổi nỗi niềm. Chồng mất sớm, bà Thuận gửi gắm bao nhiêu niềm tin, hy vọng vào Triệu Thị Hoài. Khi biết con bị bệnh hiểm nghèo, bà Thuận cố gắng vay mượn khắp nơi, mong sao giữ được tính mạng con gái ở lại với mình.

Bà Thuận nức nở: "Tôi chỉ cầu mong con sẽ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, dù nghèo đói nhưng còn mẹ, còn con thì vẫn còn hạnh phúc".

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh cô giáo Triệu Thị Hoài, bà Đặng Thị Xuân Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Chồi Non cho biết trước đây, khi mới phát hiện bệnh, cô Hoài vẫn lặng lẽ đi điều trị bệnh. Chỉ đến khi không thể gồng gánh được chi phí chữa trị, cô Hoài mới tâm sự với nhà trường.

"Hoàn cảnh của cô rất khó khăn, gia đình cũng chưa có nơi ở ổn định nên nhà trường rất mong sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm để cô Hoài có thêm điều kiện chạy chữa", cô Hương nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4841 xin gửi về:

1. Cô Triệu Thị Hoài

Địa chỉ: xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

ĐT: 0913.180.494

