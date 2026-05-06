Chiến sĩ công an Điện Biên vượt bệnh hiểm nghèo, trở lại phục vụ nhân dân (Video: Thùy Hương).

Từ cú sốc bệnh hiểm nghèo đến hành trình giành giật sự sống

Một ngày đầu tháng 5, tại xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên), niềm vui lan tỏa khi Thượng úy Lỳ Sinh Cà, người chiến sĩ từng đứng trước lằn ranh sinh tử, đã có thể trở lại đơn vị, tiếp tục phục vụ nhân dân.

Hành trình vượt qua bệnh hiểm nghèo của anh không chỉ là câu chuyện về nghị lực, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình người, sự sẻ chia từ cộng đồng.

Thượng úy Lỳ Sinh Cà xúc động khi nhận sự ủng hộ của bạn đọc và nhà hảo tâm (Ảnh: Thùy Hương).

Bà con ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu vẫn quen gọi Thượng úy Lỳ Sinh Cà (SN 1997) bằng 2 chữ trìu mến “công an”. Lớn lên giữa vùng biên cương còn nhiều gian khó, anh Cà trở thành chiến sĩ công an, được phân công công tác tại xã Mường Nhé.

Trong công việc, anh tận tụy, xông xáo, đi đầu trong các công tác bảo vệ an ninh trật tự. Ngoài đời, anh sống hòa đồng, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ bà con dựng nhà, làm nương...

Cuộc sống bình dị ấy bất ngờ đảo lộn khi biến cố ập đến. Tháng 3/2024, anh Cà bị viêm cơ tim cấp, suy tim nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Sau nhiều tháng điều trị, dù vượt qua giai đoạn nguy kịch, trái tim của người chiến sĩ trẻ vẫn mang những tổn thương nặng nề.

Đầu năm 2025, anh tiếp tục nhận tin dữ khi được chẩn đoán mắc u ác tuyến ức giai đoạn 3. Mắc bệnh hiểm nghèo lại kèm theo nhiều bệnh nền (tăng huyết áp, tiểu đường), khiến hành trình điều trị càng thêm gian nan.

Những ngày sau đó là chuỗi thời gian dài anh Cà giành giật sự sống trên giường bệnh. Các đợt xạ trị, hóa trị nối tiếp nhau, nhưng do tim yếu, quá trình điều trị nhiều lần buộc phải gián đoạn.

Thời điểm anh Cà điều trị bệnh, chị Lý Thúy Kiều vừa chăm sóc 2 con nhỏ, vừa lo kinh tế để chữa bệnh cho chồng (Ảnh: Thùy Hương).

Anh Cà mắc bệnh phải điều trị dài ngày, gánh nặng tài chính dồn lên vai người vợ là giáo viên mầm non. Chị Lý Thúy Kiều (vợ anh Cà) một mình xoay xở viện phí và nuôi 2 con nhỏ. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Những tấm lòng nhân ái tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho người chiến sĩ trẻ

Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, câu chuyện của anh Lỳ Sinh Cà được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Bản nghèo Điện Biên mong níu giữ tính mạng chiến sĩ trẻ hết lòng vì dân”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái ngày 8/11/2025.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ. Thông qua báo Dân trí, số tiền ủng hộ anh Cà là 184.375.521 đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình anh Cà nhận được là hơn 204 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được chuyển tới gia đình để có kinh phí kịp thời phục vụ việc điều trị cho anh Cà.

Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nguồn hỗ trợ ấy còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để người chiến sĩ trẻ kiên trì chiến đấu với bệnh tật.

Ông Đặng Thành Huy (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu và phóng viên báo Dân trí trao biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới Thượng úy Lỳ Sinh Cà (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu cho biết, Thượng úy Lỳ Sinh Cà là chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Theo ông Huy, bên cạnh sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng nghiệp, sự kết nối kịp thời của báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ hơn 204 triệu đồng, giúp anh Cà có thêm điều kiện chữa bệnh. Đến nay, sức khỏe của anh Cà đã dần ổn định, đủ điều kiện trở lại đơn vị công tác.

“Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện để người chiến sĩ trẻ tiếp tục cống hiến”, ông Đặng Thành Huy nói.

Trong lần gặp lại phóng viên Dân trí và đại diện chính quyền địa phương, Thượng úy Lỳ Sinh Cà không giấu được xúc động khi nhắc tới những tấm lòng đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Anh cho biết, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ nguồn kinh phí quý báu, giúp anh có điều kiện điều trị. Đến nay, sức khỏe từng bước ổn định, anh đã trở lại đơn vị công tác.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới tất cả mọi người. Kính chúc các nhà hảo tâm, bạn đọc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống”, anh Cà xúc động chia sẻ.

Thượng úy Lỳ Sinh Cà và người thân xúc động khi được bạn đọc Dân trí tiếp sức (Ảnh: Thùy Hương).

Ở nơi biên cương xa xôi, hình ảnh người chiến sĩ công an trở lại với nhiệm vụ sau bạo bệnh không chỉ là câu chuyện của riêng một người, mà còn là biểu tượng của ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh và tinh thần cống hiến vì nhân dân.

Đằng sau hành trình ấy là sự nâng đỡ âm thầm nhưng bền bỉ của những tấm lòng nhân ái - những người đã góp phần hồi sinh một cuộc đời, thắp lên niềm tin rằng trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất, con người vẫn có thể vượt qua nhờ sức mạnh của sự sẻ chia.