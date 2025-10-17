Chiến sĩ An ninh cơ sở đi cứu lũ, nhà bị “tàu ma” đâm sập

Bất lực nhìn nhà bị lũ nhấn chìm, “tàu ma” lừ lừ đâm sập tường

Sau khi lũ rút, anh Nguyễn Văn Hoàn, chiến sĩ An ninh cơ sở (ANCS) của xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, dẫn tôi về nhà đi trên những cánh đồng lúa đổ rạp, nhuốm màu bùn đất. Hơn 4 sào lúa và hoa màu của gia đình anh cũng bị mất trắng.

Cánh đồng lúa trước cổng nhà anh Hoàn bị nhấn chìm nhiều ngày, giờ phủ lên màu bùn đất vàng ệch. Nhà anh Hoàn có hơn 4 sào lúa và hoa màu cũng mất trắng (Ảnh: Hồng Ngân).

Nhà anh Hoàn ở xóm Đồng Áng (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), cách bờ sông Cầu chừng 200-300m. Anh kể, chiều 6/10, trời mưa rất to, liên tục nhiều giờ đồng hồ khiến nước sông Cầu dâng lên rất nhanh.

Trước tình hình đó, anh và Đội ANCS phối hợp cùng các lực lượng chức năng đi từng nhà, giúp người dân chuyển đồ đạc lên vị trí cao và tuyên truyền bà con tìm nơi tránh lũ an toàn.

Một khoảng tường phía sau của căn nhà cấp bốn mà gia đình anh Hoàn đang sinh sống bị "con tàu ma" đâm đổ sập (Ảnh: Hồng Ngân).

Theo anh Hoàn, đến khoảng 22h đêm 6/10, lũ từ sông Cầu đổ về ầm ầm, tràn qua bờ lao thẳng vào nhà các hộ dân trong xóm. Cả cánh đồng biến thành biển nước mênh mông, điện bị cắt, trời tối đen như mực, điện thoại không liên lạc được.

Vượt qua dòng nước xiết, anh chạy về gần tới nhà thì không thể vào được nữa vì nước đã ngập tới cổ. Nhà anh Hoàn nằm đúng giữa dòng lũ từ sông Cầu đổ vào. Anh đành bất lực, đứng từ xa nhìn ngôi nhà từ từ bị lũ nhấn chìm.

Qua ánh đèn pin, anh nhìn rõ con tàu cát từ đâu trôi về, đâm thẳng vào ngôi nhà cấp bốn của gia đình mình, làm sập tường nhà. Một lúc sau, “con tàu ma” ấy lại bị lũ cuốn, lừ lừ rời đi... thiệt hại như thế nhưng anh cũng không biết tìm tàu cát ở đâu để bắt đền.

Căn nhà cấp bốn của gia đình anh Hoàn được xây dựng cách đây 35 năm, vốn đã xập xệ, giờ bị tàu cát đâm sập bức tường phía sau, ảnh hưởng tới kết cấu nhà. Hiện gia đình anh phải ở tạm trong gian bếp (Ảnh: Hồng Ngân).

Ông Bùi Văn Ngọc, hàng xóm của anh Hoàn cho biết, năm nay ông gần 70 tuổi nhưng từ đời các cụ, chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như thế. Năm ngoái một trận lũ, năm nay thêm trận lũ nữa, người dân làm được bao nhiêu đều mất trắng hết. Lũ chồng lũ, người dân khổ chồng khổ.

Hoàn cảnh mình vất vả nhưng nhiều người còn khổ hơn

Những ngày lũ lụt, tôi có mặt tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, vừa tác nghiệp, vừa cùng lực lượng chức năng đi phát lương thực, hỗ trợ người dân tại những vùng bị cô lập.

Tôi gặp anh Hoàn nhưng không hề nghe thấy anh kể lể hay than vãn một câu, cho dù gia đình cũng đang bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lịch sử.

Tường nhà phía sau bị đổ sập, tài sản, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Toàn bộ hệ thống công trình phụ nhà anh Hoàn giờ chỉ còn đống gạch đổ nát. Ti vi và vài chiếc quạt điện thì giờ cũng chỉ còn là đồ phế thải sau khi bị ngâm nước nhiều ngày.

Sau khi bị “con tàu ma” đâm sập bức tường, ảnh hưởng đến kết cấu căn nhà, hiện nay vợ chồng anh Hoàn phải chuyển xuống bếp ở tạm.

Anh Hoàn giúp đỡ nhà hàng xóm thu dọn đồ đạc sau khi lũ rút chỉ còn lại đống đổ nát (Ảnh: Hồng Ngân).

Tôi và anh Hoàn đang ngồi uống nước ở ngoài sân thì có người đến gọi gia đình anh ra đình làng nhận gạo cứu trợ. Anh Hoàn hỏi ngay: “Bà É, bà Bộ, bà Thuận, ông Tịnh… nhận hết chưa?”.

Theo anh Hoàn, trong 4 hộ này thì có 3 hộ nghèo (bà Bộ, bà É, bà Thuận), 1 hộ hoàn cảnh khó khăn là ông Tịnh. Cả 4 hộ gia đình đều bị lũ đánh sập nhà, tài sản vốn chẳng có gì đáng giá cũng bị lũ cuốn sạch, chiếc nồi cơm điện hay cái quạt có sót lại thì cũng bị hỏng.

Anh bảo: “Mình đã khổ nhưng mấy ông bà này còn khổ hơn. Vợ chồng mình còn sức khỏe, còn lao động được”.

Theo lời anh Hoàn, trận bão Yagi năm ngoái được cho là trận lũ lịch sử, nước lên to lắm cũng chỉ tới sân nhà anh. Gia đình anh và tất cả các hộ dân trong xóm cũng bị mất trắng hoa màu, nhiều nhà bị trôi tài sản.

Sau bão, cả xóm cố gắng gượng dậy, khắc phục hậu quả, nhưng kinh tế chưa kịp hồi phục, giờ bị bồi thêm trận lũ lịch sử này, nhiều gia đình lâm cảnh kiệt quệ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trường (mặc áo phao), tiếp tế thực phẩm cho 60 hộ dân vùng bị cô lập đang lưu trú tại trụ sở Công an xã Phú Bình (Ảnh: Hồng Ngân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an xã Phú Bình cho biết, anh Hoàn là chiến sĩ ANCS của địa phương.

Trong trận lũ vừa qua, khi anh đi làm nhiệm vụ giúp dân chạy lũ thì nhà anh bị con tàu từ đâu trôi về, đâm sập gần hết bức tường phía sau khiến ngôi nhà bị nứt, ảnh hưởng đến kết cấu, rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, vợ chồng anh Hoàn phải chuyển xuống gian bếp ở tạm.

"Gia đình anh Hoàn khá khó khăn, cuộc sống chủ yếu trông vào mấy sào lúa và hoa màu, nhưng đã bị mất trắng. Gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, các công trình phụ cũng bị sập hoàn toàn.

Ngoài chính sách hỗ trợ của địa phương cho người dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, thông qua báo Dân trí, Công an xã Phú Bình rất mong muốn nhận được sự quan tâm của bạn đọc và các nhà hảo tâm, giúp người dân ổn định cuộc sống", Thượng tá Trường cho biết.