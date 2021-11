Cha tù tội, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa bé cùng ông bà nội lay lắt đói khổ

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Bích Thủy (56 tuổi) nằm heo hút giữa những rặng dừa.

Ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, những bức vách được ráp bằng ván hoặc lá dừa tạm bợ, những chỗ hổng trên mái được vá tạm bằng lá dừa.

Trong nhà ngoài một chiếc tivi cũ và một chiếc giường cùng vài cái ghế nhựa người ta không dùng đến đem cho thì gần như chẳng còn đồ đạc gì.

Điều an ủi nhất trong "ngôi nhà rách" là hình ảnh 3 đứa cháu nội của ông Hùng vẫn đang vô tư chạy nhảy, cười đùa. Các cháu còn quá bé để hiểu được hoàn cảnh bất hạnh của mình.

"Ba chị em, đứa lớn mới 5 tuổi, 2 đứa nhỏ sinh đôi năm nay mới 3 tuổi. Có một đứa con trai thì cùng vợ đi triền miên, cứ sinh xong con thì đưa về ông bà nuôi. Giờ nó (con trai) thì đi tù, con dâu cũng bỏ đi biệt xứ. Đêm nằm ôm 3 đứa cháu, nghĩ chúng nó khổ quá mà cứ vô tư không biết gì tôi lại bật khóc", vừa nhắc đến con cháu thì bà Thủy đã nước mắt ngắn dài.

Trong ngôi nhà, dấu vết từng mảng đất nhão vì những vũng nước mưa xuất hiện khắp nơi. Bà Thủy nói rằng cứ mưa xuống là trong nhà có xoong nồi xô chậu gì cũng đem ra hứng dột nhưng không đủ, nước vẫn lênh láng khắp nơi. Nước triều lên thì xung quanh ngập hết, chỉ còn nổi trơ trọi cái nền nhà.

Trước đây, mỗi tháng bà Thủy còn được con trai gửi cho mấy trăm nghìn đồng đến một triệu đồng để mua thức ăn cho cháu. 3 năm nay kể từ khi con trai bị bắt và con dâu bỏ đi thì ông bà phải làm mọi cách để có sữa, có cơm cho cháu.

"Có khi đến bữa không có gì ăn, nhìn cháu, rồi nghĩ đến con là lại khóc", bà Thủy vừa nói vừa ôm đứa cháu vừa khóc.

Quanh nhà bà Thủy heo hút, sông hồ nhiều, các cháu lại còn quá nhỏ nên lúc nào cũng cần có người trông, 2 ông bà chỉ một người đi làm được. Ông bà cũng hết tuổi lao động nên cũng không ai thuê làm gì ngoài những việc mà người khác chừa ra không làm tới.

Mỗi ngày ông Hùng đi đào đất bồi vườn thuê chỉ được hơn trăm nghìn đồng, tiền thức ăn, tiền gạo cũng đã gần hết. Thế nhưng ông Hùng cũng chẳng có việc thường xuyên, ngày làm mấy ngày nghỉ không chừng, rủi dăm bữa nửa tháng có đứa cháu ốm đau là lại chạy vạy khắp nơi, ứng nóng ứng nguội để lo tiền thuốc.

"Già thì chưa già hẳn nhưng tôi nay cũng yếu rồi, xưa tôi cũng đi lính chiến tranh biên giới Tây Nam. Cứ nghĩ là về già cũng được nghỉ ngơi, nào ngờ con cái nó như vậy nên giờ vẫn cứ phải khổ, không đi làm một bữa là cháu ở nhà đói một bữa.

Mỗi ngày tôi đi đào mương cho người ta được 120 nghìn đồng tiền công, có nhà họ cho bữa cơm, có khi thì phải đùm cơm mang theo, ăn trưa ngay giữa vườn rồi lại đào tiếp. Tiền công ít, nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm, khi con nước lên thì không làm được, lắm lúc cũng chẳng ai thuê", ông Hùng vừa đào đất vừa chia sẻ trong buồn tủi.

Bà Lê Thị Xuân Hoa - Cán bộ tuyên giáo xã Lương Hòa cho biết hoàn cảnh gia đình ông Hùng thuộc dạng khó khăn nhất ở địa phương. Ở địa phương, chính quyền đã hết sức quan tâm, giúp đỡ cho các cháu cũng như vợ chồng ông Hùng, hàng xóm láng giềng cũng hay hỗ trợ tạo công ăn việc làm để vợ chồng ông Hùng có thêm thu nhập để nuôi các cháu.

"Con trai ông Hùng đang phải thi hành án phạt tù, con dâu bỏ đi, hai ông bà không có thu nhập ổn định đang phải chăm lo cho 3 đứa cháu nhỏ, rất khó khăn. Thay mặt địa phương, tôi gửi lời nhờ cậy, kính mong bạn đọc gần xa giúp đỡ cho gia đình ông Hùng, nhất là các cháu nhỏ vượt qua được những khó khăn trước mắt", bà Hoa nói.

