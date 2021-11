Thương 3 đứa bé mồ côi cha vì Covid-19, sống lay lắt đói khổ trăm bề

Dân trí Không có nhà để ở, việc làm bấp bênh, chồng qua đời vì Covid, ba con trai của chị vốn đã hay đau ốm nay lại mồ côi cha. Cuộc sống mẹ con chị My đang rơi vào cảnh ngặt nghèo không lối thoát.

Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi, ngụ ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cùng rời quê lên làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Chị My sinh 2 lần trong đó có một lần sinh đôi, con trai lớn năm nay 11 tuổi, 2 con trai nhỏ mới gần 3 tuổi.

Hồi tháng 6, chồng chị My không may mắc Covid-19 rồi qua đời, hoàn cảnh vốn đã khốn khó lại càng thêm khốn khó.

Sau khi chồng mất, chị My ôm ba con nhỏ và tro cốt chồng từ Bình Dương về Bến Tre tá túc nhà ngoại (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Vợ chồng em đi làm thuê trên Bình Dương, các con thì gửi ngoại nuôi. Tụi nhỏ hay ốm nên vợ chồng cũng không đi làm thường được, cứ mấy tháng lại phải về lo chăm con. Ban đầu cũng chỉ định sinh 2 đứa, nhưng thành ra 3, tiền không có, con ốm suốt nên cưới nhau hơn chục năm nhưng cũng chưa có nhà để ở.

Hồi đầu năm nay bà ngoại cho một miếng đất nhỏ để cất nhà. Vợ chồng em chỉ có chừng chục triệu nhưng cũng vay mượn quyết định làm cái nhà, nghĩ làm đến đâu tính đến đó. Nào ngờ mới làm được cái nền thì anh ấy mất!", chị My nghẹn ngào.

Ba đứa trẻ không nhà, mồ côi cha vì Covid-19

Hai đứa con nhỏ ôm chặt lấy chị My, gương mặt non nớt ngơ ngác. Có lẽ bọn nhỏ chưa hiểu hết những đau khổ bị số phận buộc lên vai nhưng thấy mẹ khóc nên cả 3 đứa trẻ cũng mặt buồn rười rượi.

Từ khi chồng mất, cứ sáng ra là chị My làm quần quật cho đến tối, ai mướn gì cũng làm, phần để có thêm tiền nuôi con, phần để mong bận bịu mà quên đi đau khổ của số phận.

"Người ta mướn làm cỏ, chặt cây, đào đất, cái gì em cũng làm, cốt cho mệt để tối về ngủ được. Nhưng cứ nghĩ đến chồng, đến con là lại khóc, có khi đang làm dở tay nhưng khóc không kìm được.

Chị My khóc nghẹn khi nói về người chồng vắn số của mình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Có những đêm con ngủ rồi em ra nhìn chồng rồi khóc một mình. Mấy tháng nay không có một đồng cắc nào, ăn ở gì cũng nhờ cậy ba mẹ, xóm làng, mọi người giúp mẹ con em với", lời khẩn cầu của người phụ nữ đau khổ lại kết thúc bằng những tiếng khóc không ngừng.

Chị My kể rằng chồng chị rất thương vợ, dù nghèo khó nhưng lâu lâu vẫn mua những món quà nhỏ an ủi chị. Có khi là đôi bông tai, có khi là cái áo mới dù giá chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng chị đã từng rất hạnh phúc. Giờ đây, những món quà lại càng khiến chị nhớ chồng, hạnh phúc bỗng chốc biến mất dù "dấu vết" vẫn còn, chị càng thêm đau khổ.

Sau khi chồng mất chị My vùi đầu vào công việc để cố quên đi những ngày đau khổ đến cùng cực của mình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Huỳnh Văn Xíu, cán bộ LĐ-TB&XH xã Tân Thiềng cho biết hoàn cảnh mẹ con chị My hiện tại là không có thu nhập, không có nơi ở nên chị phải đưa con về ăn ở nhờ nhà cha mẹ. Sau khi chồng chị My không may qua đời, địa phương đã xét cho gia đình chị được hộ nghèo để được nhận các chế độ hỗ trợ.

"Hoàn cảnh khó khăn nên xung quanh mỗi người cũng đã góp cho một ít ván gỗ, một số mạnh thường quân thì cũng cho một số tiền giúp mẹ con chị My dựng tạm căn nhà để có chỗ ở ổn định. Dù vậy những khó khăn của gia đình chị vẫn rất lớn.

Rất mong bạn đọc Dân trí gần xa biết đến hoàn cảnh, giúp đỡ cho mẹ con chị My có một chỗ ở kín trên bền dưới, giúp cho các con chị My có điều kiện học hành. Thay mặt địa phương tôi xin chân thành cảm ơn!", ông Xíu nói.

Nguyễn Cường