Cha mẹ khiếm thị mong 3 con nhỏ được học hành để thoát cảnh nghèo khó

Người vợ mù nghèo khó tự bắt xe ôm đi sinh

Cuộc sống của người khiếm thị vốn đã nhiều nhọc nhằn. Với anh Nguyễn Kim An (SN 1983, trú tại xóm 1, thôn Đông Lao, xã An Khánh, TP Hà Nội), khó khăn càng chồng chất khi cả 2 vợ chồng đều là người mù, không có nguồn thu nhập ổn định.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh An cho biết, năm lên 3 tuổi anh bị mắc bệnh sởi và sốt cao, sau đó 2 mắt vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

Vợ chồng anh Nguyễn Kim An (SN 1983) và chị Hoàng Thị Huệ (SN 1988) ở xóm 1, thôn Đông Lao, xã An Khánh, TP Hà Nội (Ảnh: Gia Khoa).

Anh An gặp chị Hoàng Thị Huệ (SN 1988, quê Cao Bằng) trong các buổi sinh hoạt của Hội Người mù TP Hà Nội. Từ sự đồng cảm và sẻ chia trong cuộc sống, 2 người dần gắn bó.

Năm 2009, anh chị tổ chức lễ cưới giản dị. Mãi về sau, khi có điều kiện hơn, vợ chồng mới đưa nhau đi chụp ảnh cưới để lưu lại kỷ niệm.

Cuộc sống của đôi vợ chồng khiếm thị trong những ngày đầu kết hôn vô cùng chật vật. Anh An và chị Huệ mưu sinh bằng nghề tẩm quất. Không có nhà riêng, anh chị phải thuê trọ, cửa hàng tẩm quất cũng là nơi sinh sống. Nhưng cứ ở được vài ba tháng, khi chủ nhà tăng giá, họ lại khăn gói chuyển nơi khác.

Dù mang thai, chị Huệ vẫn chăm chỉ làm việc. Đến ngày sinh con đầu lòng, không có tiền thuê taxi, chồng lại không thể đưa vợ đến bệnh viện, chị Huệ phải tự bắt xe ôm đi sinh. Nhớ lại những ngày tháng gian khó, chị Huệ lặng đi...

Vợ chồng anh An, chị Huệ có 3 con, lần lượt đang học lớp 11, lớp 6 và lớp 4. Với gia đình 5 nhân khẩu, khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật không đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy, suốt 20 năm qua, anh chị gắn bó với nghề tẩm quất để mưu sinh và nuôi các con ăn học.

Vợ chồng anh An và chị Huệ cùng 3 con (Ảnh: Gia Khoa).

Chung tay mang "Tết Nhân ái 2026" đến với những phận đời khó khăn

Tiền công tẩm quất của vợ chồng anh An hiện tại được khoảng 150.000 đồng/giờ. Cần mẫn làm lụng, nhưng thu nhập không đều, phải co kéo lắm mới đủ trang trải sinh hoạt qua ngày.

Chưa có nơi ở ổn định, vợ chồng anh chị dựng tạm một căn nhà cấp 4 ở xóm 1, thôn Đông Lao. Căn nhà nhỏ vừa là chỗ che mưa nắng cho cả gia đình, vừa là nơi anh chị làm nghề tẩm quất.

Thương hoàn cảnh vợ chồng khiếm thị chịu thương chịu khó làm tẩm quất, bà con quanh vùng thỉnh thoảng đến ủng hộ. Thế nhưng, công việc của anh chị phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hễ mưa gió, giá rét thì gần như không có khách, thu nhập vốn đã bấp bênh vì thế càng thêm eo hẹp.

Trong ngôi nhà tạm, các con của anh An và chị Huệ phải học chung 1 chiếc bàn (Ảnh: Gia Khoa).

Chị Huệ cho biết, trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo, được hưởng trợ cấp xã hội. Trong những năm qua, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã hỗ trợ gia đình rất nhiều. Hiện gia đình chị đã thoát nghèo, tuy nhiên kinh tế vẫn còn hết sức khó khăn.

Dù cuộc sống hàng ngày anh chị vẫn tạm xoay xở được, nhưng chi phí học hành của 3 con ngày một tăng cao. Các thầy cô cảm thông, miễn tiền học thêm cho các cháu, song những khoản chi thiết yếu như sách vở, quần áo, đồ dùng học tập… luôn là nỗi lo thường trực, đè nặng lên đôi vai hai vợ chồng.

Tết Nguyên đán đang đến gần, với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như anh Nguyễn Kim An và chị Hoàng Thị Huệ, nỗi lo càng thêm chồng chất. Khi niềm vui sum họp cuối năm còn nặng gánh mưu sinh và những thiếu thốn thường nhật, cái Tết đối với họ vẫn còn rất xa.

Chị Huệ bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, chung tay của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, để các gia đình chị và các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Thông qua chương trình "Tết Nhân ái 2026", báo Dân trí mong quý bạn đọc chung tay ủng hộ, góp phần sẻ chia cùng các hội viên khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Hội Người mù TP Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Bùi Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, xác nhận anh Nguyễn Kim An và chị Hoàng Thị Huệ đều là người khuyết tật đặc biệt nặng, hiện sinh sống trên địa bàn xã An Khánh. Gia đình anh An, chị Huệ có 3 con đang tuổi ăn học, hoàn cảnh rất khó khăn.

"Hội Người mù thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp gần 5.000 hội viên khiếm thị. Trong đó, có 1.250 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự động viên, chia sẻ và giúp đỡ để có một cái Tết ấm áp hơn. Hội rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí", ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội bày tỏ.