Cha gặp nạn qua đời, mẹ bại liệt, con gái nguy cơ mất một chân

Bé Trần Quỳnh Anh (SN 2015, ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và mẹ Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1978) đang tạm trú tại một nhà trọ ở tổ 21 Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.

Khi chúng tôi đến thăm, Quỳnh Anh đang nằm trên giường, người co ro vì lạnh và đau nhức chân phải do căn bệnh hành hạ.

Chị Giang cho biết, năm Quỳnh Anh lên 3 tuổi, cha qua đời do đuối nước, chị đơn thân nuôi con gái suốt nhiều năm nay.

Cuộc đời chị Giang cũng là một câu chuyện buồn, chị sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó lại đông anh em. Năm lên 6 tuổi, sau một trận sốt cao, chị bị bại liệt và teo rút 2 chân không thể đi lại được.

Dù lớn lên với đôi chân không lành lặn, nhưng trời thương cho đôi tay khéo léo, chị học nghề thêu tranh và tự nuôi sống bản thân. Một gia đình êm ấm, cô con gái ngoan ngoãn, cứ ngỡ là bến đỗ hạnh phúc. Nào ngờ, bi kịch liên tiếp ập đến khiến chị Giang như ngã quỵ.

Chị Giang cho biết, cách đây hơn 1 tháng, chị phát hiện chân phải của Quỳnh Anh sưng to, sốt cao, chị vội vàng đưa con đi bệnh viện. Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Quỳnh Anh mắc u xương ác tính, nên được đưa đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng điều trị.

Theo chị Giang, bác sĩ cho gia đình 2 lựa chọn, thứ nhất là cắt bỏ chân phải nhưng cũng không thể trị khỏi hoàn toàn, thứ hai là lắp xương nhân tạo. Thương con, chị Giang quyết định chọn phương án 2 dù biết số tiền điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Theo chị Giang, chi phí thay xương nhân tạo dự tính khoảng 500 triệu đồng, chưa kể các khoản phí khác có thể phát sinh. Quỳnh Anh đang được truyền hóa chất tại bệnh viện, sau đó mới có các phương án điều trị kế tiếp.

"Những ngày qua, nhờ có các mạnh thường quân, thầy cô giáo tại trường Quỳnh Anh đang theo học, tổ chức từ thiện quyên góp giúp đỡ, tôi mới có kinh phí đưa con đi viện. Thời gian điều trị còn kéo dài, mà số tiền chữa trị quá lớn, tôi cũng chẳng biết xoay xở được bao lâu", chị Giang nói.

Quỳnh Anh phải tạm nghỉ học để trị bệnh, biết được căn bệnh mình mắc phải, cô bé 9 tuổi mếu máo khóc: "Cầu xin cô chú cứu giúp con, con không muốn bị mất chân đâu. Con chỉ mong khỏi bệnh để đi học lại với các bạn".

Bà Trần Thị Quý Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Quý cho biết, cha mẹ chị Giang đã mất, hiện nay gia đình chỉ còn 3 anh em, nhưng kinh tế cũng không mấy khá giả nên chẳng giúp được nhiều. Địa phương, các đoàn thể cũng đã kêu gọi giúp đỡ, nhưng chi phí điều trị khá lớn nên chỉ như "muối bỏ bể".

Thông qua báo Dân trí, địa phương cũng mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Bác sĩ Nguyễn Trần Quang Sáng, Trưởng khoa Kỹ thuật u xương và phần mềm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, trường hợp bệnh nhi Trần Quỳnh Anh có 2 phương án điều trị. Một là phải cắt bỏ chi (nhưng cũng không thể chữa khỏi); hai là thay xương nhân tạo sẽ giúp giữ được chân cho cháu tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, đối với tổng phác đồ điều trị kể cả hóa chất và phẫu thuật khoảng 1 tỷ đồng, trong đó chiếm hơn nửa là chi phí truyền hóa chất. Dự kiến, chi phí phẫu thuật khoảng 500 triệu đồng sẽ được hỗ trợ 50% từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec dành cho bệnh nhân ung thư xương.

"Quỳnh Anh sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và phục hồi chức năng lâu dài mới có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Quỳnh Anh còn quá nhỏ nên chúng tôi rất mong cháu sớm vượt qua. Tuy nhiên, việc chữa trị cho Quỳnh Anh sẽ lâu dài và tốn kém, trong khi đó hoàn cảnh của gia đình cháu rất khó khăn", bác sĩ Sáng nói.

