Cậu bé bị mẹ bỏ rơi, mắc ung thư phải cắt chân được giúp hơn 135 triệu đồng

Ngày 30/9, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 135.712.786 đồng đến gia đình anh Trần Văn Nhân (SN 1985, ngụ khu phố Bình Thới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp), nhân vật trong bài viết "Vợ bỏ, người chồng nghèo cầu xin giúp con trai bị ung thư phải cắt bỏ chân", đăng ngày 16/6.

Toàn bộ số tiền do bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh Nhân.

Phóng viên Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ tới cha con anh Nhân (Ảnh: Nguyễn Tiên).

Anh Nhân xúc động chia sẻ, nhờ số tiền này, con trai anh là Trần Minh Nhật (SN 2009) có điều kiện tiếp tục điều trị ung thư xương. Hiện tại, Minh Nhật đã trải qua 18 toa hóa trị và còn khoảng 13-15 đợt thuốc nữa trước khi xét nghiệm lại để xác định tình trạng tế bào ung thư. Sức khỏe của Nhật đã có những tiến triển tích cực trong các đợt điều trị gần đây.

"Con tôi nằm viện ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), mỗi lần lên khám bệnh chi phí thuốc men, ăn ở, xe cộ tiêu tốn hơn 10 triệu đồng. Hơn một năm qua, kể từ ngày con phát bệnh, tôi gần như không đi làm để chăm sóc con.

Tiền chữa trị trông vào người thân giúp đỡ hoặc vay mượn thêm. Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí, con tôi có tiền chữa bệnh tiếp tục, tôi vô cùng biết ơn. Mong rằng con mau khỏe để tôi có thể đi làm, chăm sóc mẹ già và con nhỏ", anh Nhân bày tỏ.

Anh Nhân cho biết, đã trích vài chục triệu đồng từ số tiền hơn 135 triệu đồng để trả bớt nợ, số còn lại dành lo chi phí điều trị cho con trai.

Minh Nhật bị ung thư xương phải cắt bỏ chân trái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, báo Dân trí đã đưa tin về hoàn cảnh khó khăn của anh Nhân. Người vợ bỏ đi khi con trai chưa được 10 tuổi, để anh một mình chăm sóc hai con thơ dại.

Năm ngoái, khi bé Nhật chuẩn bị lên lớp 10 thì phát hiện bị ung thư xương. Dù tích cực chữa trị, tế bào ung thư di căn khiến nam sinh phải cắt bỏ chân đến khớp háng để giữ mạng sống. Từ đó, Nhật nghỉ học, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai.

Gia cảnh đơn chiếc, mỗi lần con nhập viện, anh Nhân đều phải bỏ hết công việc ở quê, cùng con lên TPHCM điều trị. Có lúc, hai cha con ở bệnh viện nửa tháng, có khi kéo dài 3 tuần, lần nào cũng tốn vài chục triệu đồng chi trả thuốc men, viện phí.

Ở quê, anh Nhân làm bốc vác, giao hàng tại một cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhà, thu nhập khoảng 250.000-300.000 đồng/ngày.

Gia đình ngày càng khánh kiệt, con gái lớn của anh Nhân là Trần Thị Diễm Hằng, sau khi học xong lớp 12, đã quyết định nghỉ học làm công nhân để phụ cha kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Tuy nhiên, mức lương công nhân ít ỏi, không giải quyết được nhiều khó khăn.

Đối với tình trạng bản thân, Nhật biết rõ không thể tiếp tục đến trường. Cậu bé chỉ ước ao sớm hết bệnh, sau đó học nghề rồi kiếm tiền phụ giúp cha.