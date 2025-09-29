Bố tai nạn cụt 2 tay, mẹ thường đau yếu, 6 con lâm cảnh bế tắc

Lao động chính bất ngờ gặp nạn, gia đình 8 người lâm cảnh bế tắc (Video: Thùy Hương).

Tai nạn thảm khốc khiến người cha 6 con mất hoàn toàn khả năng lao động

Sáng 3/7/2024, như bao ngày, anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1978, trú tại thôn 1 Lam Sơn, xã Tây Phương, TP Hà Nội) khoác bộ quần áo lao động, cầm theo dụng cụ xây dựng, bắt đầu một ngày mưu sinh.

Thế nhưng, buổi sáng định mệnh ấy đã biến cuộc đời người đàn ông trụ cột thành bi kịch. Khoảng 7h30, trong lúc làm việc trên mái tôn tầng hai của một công trình xây dựng, anh Thắng cầm thanh sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế. Cú phóng điện kinh hoàng khiến anh bị hất xuống đất trong tình trạng bỏng nặng, cơ thể cháy sém.

Anh Nguyễn Đức Thắng bị tai nạn lao động nghiêm trọng, cụt 2 tay, cơ thể đầy sẹo, mất hoàn toàn khả năng lao động (Ảnh: Tùng Dương).

Tai nạn xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh bàng hoàng. Anh Thắng được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, sau đó chuyển thẳng đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Nhiều tuần điều trị liên tục, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng tình trạng anh Thắng bị bỏng nặng, hoại tử lan rộng. Để bảo toàn tính mạng cho anh, bác sĩ buộc phải cắt cụt 1/3 giữa cẳng tay ở cả hai bên.

Ngày 27/8/2024, sau gần 2 tháng điều trị, anh Thắng được xuất viện về nhà. Mang khuyết tật đặc biệt nặng sau tai nạn thảm khốc, hiện anh Thắng mất hoàn toàn khả năng lao động, ngay cả những sinh hoạt cá nhân thường ngày cũng phải nhờ người thân giúp đỡ.

Mong các nhà hảo tâm giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn

Ngồi bên chồng, chị Trần Thị Xuân (SN 1982) cứ lặng lẽ khóc. Nhìn đôi tay cụt ngủn của anh Thắng, tim chị nhói đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Nhưng nỗi lo lớn nhất của chị giờ đây không chỉ là sức khỏe của chồng, mà là cả con đường dài phía trước, những gian nan trong cuộc sống, gia đình 8 miệng ăn, các con cần học hành...

Những đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được bi kịch đã ập xuống gia đình mình (Ảnh: Tùng Dương).

Chị Xuân vốn sức yếu, sau nhiều lần sinh nở, sức khỏe càng hao mòn. Hơn 20 năm qua, chị chủ yếu ở nhà nội trợ, chăm sóc các con, mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình đều dựa vào tiền công của anh Thắng.

“Khi còn khỏe mạnh, anh Thắng là trụ cột duy nhất của gia đình. Giờ đây, anh ấy không thể làm gì, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng phải nhờ đến vợ con. Gia đình tôi vốn eo hẹp về kinh tế, nay lại càng thêm khốn khó.

Mỗi tháng, ngoài 1,5 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật của chồng và một chút thu nhập tôi bán hàng lặt vặt trước nhà, gia đình không có khoản thu nào khác.

Chúng tôi đã phải vay mượn khắp nơi để cầm cự, nhưng nợ nần ngày càng chồng chất. Gia đình tôi đang rơi vào bế tắc, không biết tương lai của các con rồi sẽ ra sao”, chị Xuân nghẹn ngào chia sẻ.

Người vợ gầy yếu vừa chăm chồng vừa lo lắng từng bữa ăn và khoản học phí cho 6 đứa con (Ảnh: Tùng Dương).

Chị Xuân cho biết, vợ chồng chị có 6 người con. Con gái đầu sinh năm 2003, mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Du lịch và đang tìm việc làm. Con gái thứ 2 là sinh viên năm thứ 3, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Còn lại lần lượt các cháu học lớp 11, lớp 9 và 2 bé 6 tuổi, 3 tuổi.

Anh Thắng mất khả năng lao động, chị Xuân thường xuyên đau yếu, các con đang tuổi ăn học giờ không biết trông vào đâu (Ảnh: Tùng Dương).

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Thắng, bà Nguyễn Thị Tĩnh, Bí thư Chi bộ thôn 1 Lam Sơn, xã Tây Phương tỏ rõ sự thương cảm:

“Anh Thắng là lao động chính của gia đình, nay mất hoàn toàn khả năng lao động. Chị Xuân thường xuyên đau ốm, trong khi các con còn đang tuổi ăn học. Sau tai nạn của anh Thắng, gia đình thật sự rơi vào bế tắc. Chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái dang tay giúp đỡ để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Cú phóng điện oan nghiệt đã đẩy gia đình vốn khó khăn rơi vào cảnh khốn đốn. Mọi sự giúp đỡ của cộng đồng lúc này là nguồn động viên quý giá, giúp anh Thắng có thêm nghị lực chống chọi số phận, giúp chị Xuân vững bước nuôi con, và mở lối cho những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.

