Cậu bé bị bệnh "tan máu bẩm sinh" vượt nghịch cảnh khát khao tới trường

Cậu bé mang bệnh "tan máu bẩm sinh" khát khao đến trường

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi tìm về nhà anh Trần Văn Hán (SN 1977, trú khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An). Cơn mưa chiều đổ xuống nhưng cũng không làm hạ nhiệt những ngày nắng nóng như đổ lửa nơi thành Vinh.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 dột nát, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1982, vợ anh Hán), không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh cơ cực của gia đình.

Anh chị cưới nhau năm 2010. Năm 2011, cậu bé Trần Văn Trung chào đời. Nhưng niềm vui đến với gia đình ngắn tựa gang tay, sau một thời gian cậu bé có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe. Lo lắng, chị và anh đưa cháu đi khám và vô cùng đau đớn khi bác sĩ cho biết, con trai bị chứng bệnh "tan máu bẩm sinh" (Thalassemia).

"Khi nghe bác sĩ nói cháu bị bệnh như vậy, vợ chồng tôi thực sự sốc, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Được bác sĩ động viên, chúng tôi đưa con về nhà tìm cách chữa trị cho cháu", chị Thu đau xót.

Cũng theo chị Thu, sau khi đi khám về các bác sĩ cho biết, nếu cháu được thay máu thường xuyên thì có thể kéo dài sự sống. Thương con, đã 10 năm nay cứ mỗi tháng một lần anh chị lại bắt xe hơn 300 km từ thành phố Vinh ra Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội thay máu cho con.

"Một tháng phải đưa cháu ra Hà Nội thay máu một lần. Một lần đi chờ được thay máu mất khoảng 4 ngày. Tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống đi lại, tiền thuốc mỗi lần cũng mất khoảng 5-6 triệu đồng", chị Thu chia sẻ.

Hoàn cảnh gia đình chị Thu hết sức khó khăn, ngoài con trai đầu bị bệnh nan y, trong nhà còn có mẹ chồng bà Nguyễn Thị Vân (85 tuổi) thường xuyên đau yếu và một con gái 5 tuổi. Bản thân chị Thu tai bị điếc, sức khỏe yếu, hàng ngày làm tạp vụ cho một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh với mức lương chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng.

10 năm nay tiền trang trải gia đình, lo cho con ăn học, chữa bệnh đều trông chờ vào việc đi làm công nhật hằng ngày của chồng. Nhưng, với anh Hán, công việc hằng ngày lúc có, lúc không, nên tiền kiếm được cũng không đủ ăn, chứ nói đến dư giả. Không đủ tiền lo thuốc men cho con nhiều lúc vợ chồng anh chị phải đi vay mượn tiền của bạn bè, người thân.

Ngày nghỉ lễ tranh thủ đi kiếm tiền chữa bệnh cho con, người cha bất ngờ gặp nạn

Khó khăn chồng chất khó khăn, khi mọi thứ như đang rơi vào ngõ cụt chưa có lối thoát, thì mới đây vào ngày 2/5, ngày nghỉ lễ, anh Hán đi làm thợ cơ khí, khi đang làm việc không may rơi từ trên cao xuống bị chấn thương và được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh Hán bị gãy cột sống, liệt nửa người và phải điều trị lâu dài.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Trung Kiên, Khoa phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị đa Khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Hán nhập viện trong tình trạng bị gãy đốt sống, liệt tủy. Mặc dù đã được phẫu thuật kịp thời, nhưng do chấn thương quá nặng nên bệnh nhân có thể bị liệt hoàn toàn cả 2 chân, khả năng phục hồi là rất khó.

Khi được hỏi về bệnh tình, hoàn cảnh gia đình, anh Hán rưng rưng nước mắt: "Ngày nghỉ lễ, tranh thủ đi làm kiếm thêm ít tiền để cuối tháng đưa cháu ra Hà Nội chữa bệnh, ai ngờ lại gặp nạn. Quãng đời còn lại của tôi có khả năng nằm một chỗ, không giúp được gì, còn trở thành gánh nặng của vợ con", anh Hán đau đớn nói.

Con bị bệnh nan y, vợ bị lãng tai, bản thân là trụ cột gia đình, không may gặp nạn, hiện anh Hán chỉ mong có một phép màu để mình có thể khỏe lại, đi làm lấy tiền chữa bệnh, cứu con.

"Cháu còn nhỏ, thương nó lắm, giờ chỉ mong sao có thể phục hồi để đi làm lấy tiền chữa bệnh cho con. Nếu tôi không khỏe lại được không biết rồi đây cháu sẽ ra sao…. Tôi liệt nửa người rồi, con tôi chết mất thôi", anh Hán lo lắng.

Cô Trần Thị Hoa Nụ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vĩnh, thành phố Vinh, cho biết: "Cháu Trần Văn Trung, học lớp 4B có hoàn cảnh gia đình hết sức đáng thương. Bản thân cháu bị bệnh nan y, sức khỏe yếu, nhưng rất ham học.

Bao nhiêu năm nay cháu được đi học, có tiền chữa bệnh đều nhờ vào việc bố đi làm thuê. Giờ bố bị gặp nạn, nằm một chỗ như vậy sắp tới không biết ai lo cho cháu. Chúng tôi đang động viên gia đình cho cháu tiếp tục đi học, sắp tới nhà trường cũng sẽ kêu gọi các thầy cô quyên góp, ủng hộ để có thể chia sẻ một phần khó khăn với gia đình".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4129: Chị Nguyễn Thị Thu.

Địa chỉ: Khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An.

ĐT: 0813.735.135. Chị Thu

Số Tài khoản: 51010000644593, ngân hàng BIDV.

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu

