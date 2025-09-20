Cậu bé 12 tuổi liên tiếp gánh tang thương và nỗi đau của gia đình

Những ngày giữa tháng 9, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp bốn đơn sơ tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hình ảnh cậu bé Đặng Viết Khánh Duy (SN 2013, học lớp 7) đầu đội khăn tang, chiếc nón, tay cầm gậy đứng chịu tang mẹ trước di ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Từ nay, Duy thành đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Duy sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cha mẹ em là ông Đặng Viết Tĩnh (SN 1968) và bà Đặng Thị Lài (SN 1972), kết hôn năm 1994. Gia đình có 3 con, Khánh Duy là út, 2 chị là Đặng Thị Diệu (SN 1995) và Đặng Thị Thương (SN 1999).

Xót xa, hình ảnh cậu bé mồ côi cha mẹ (Ảnh: Hoài Anh).

Khi Diệu còn nhỏ, ông Tĩnh vào Phú Quốc (tỉnh An Giang) làm thuê và không may bị sốt rét nặng dẫn đến tổn thương não và giảm thị lực. Điều trị tại nhiều bệnh viện xong, người cha được cứu sống nhưng bị mù lòa. Cuộc sống gia đình càng nghèo khó hơn. Sau biến cố đó, gánh nặng mưu sinh dồn cả lên vai bà Lài.

Người mẹ làm ruộng và nhận mọi công việc thuê mướn để nuôi các con ăn học. Diệu, Thương và Duy đều là những đứa trẻ chăm ngoan, cố gắng học hành dù nhà nghèo. Song, vì hoàn cảnh, Diệu và Thương chỉ học hết lớp 12 rồi nghỉ để tìm việc làm, phụ giúp mẹ.

Năm 2019, gia đình tiếp tục gặp bi kịch khi bà Lài xuất hiện các triệu chứng rối loạn tâm thần. Sau khi khám bệnh, bà được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, thường xuyên mất ngủ, mơ sảng và co giật.

12 tuổi, Khánh Duy trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến năm 2020, ông Tĩnh qua đời sau nhiều năm sống trong cảnh mù lòa và bệnh tật.

Vài năm sau, 2 cô con gái Diệu và Thương lần lượt lập gia đình. Thế nhưng, nỗi buồn lại ập tới khi Thương sau sinh con đầu khoảng một tháng đã rơi vào trầm cảm, rối loạn tâm thần.

Ngày 13/9, bà Lài cùng con gái đến Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh để khám và lấy thuốc. Khi Thương đang được bác sĩ điều trị, bà Lài rời bệnh viện trở về nhà, đóng cửa và tự kết liễu cuộc sống. Sự việc khiến người thân, hàng xóm bàng hoàng, nghẹn ngào thương xót.

Chị gái Đặng Thị Diệu khẩn thiết kêu gọi bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm giúp đỡ em trai mình (Ảnh: Dương Nguyên).

Chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã hỗ trợ chi phí và cùng gia đình lo hậu sự cho bà Lài.

Chị Đặng Thị Diệu chia sẻ, cuộc sống của bản thân sau khi lập gia đình còn nhiều khó khăn, chưa có nhà riêng, chồng đi lao động ở nước ngoài. Trong khi đó, người em gái Đặng Thị Thương mắc bệnh ngày càng nặng, gia đình dự định sẽ gửi vào trung tâm chăm sóc người tâm thần.

"Gia đình tôi gặp hết bi kịch này đến bi kịch khác, giờ tương lai của Duy mù mịt. Chúng tôi mong bạn đọc của báo Dân trí cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ để Duy không phải nghỉ học giữa chừng", chị Diệu nghẹn ngào khẩn cầu.

Căn nhà của gia đình em Khánh Duy được chính quyền hỗ trợ xây dựng cách đây nhiều năm (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Viết Mậu, Trưởng thôn Đại Đồng cho biết, cháu Đặng Viết Khánh Duy là trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương.

"Trước kia, bà Lài dù mang bệnh nhưng vẫn còn chăm lo được cho con. Nay mẹ mất, cháu Duy bơ vơ. Chính quyền và bà con đã phát động quyên góp nhưng số tiền có hạn. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí, các tấm lòng hảo tâm dang rộng vòng tay, giúp cháu tiếp tục học tập và ổn định cuộc sống", ông Mậu kêu gọi.