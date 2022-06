Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết

Trên đường dẫn chúng tôi tới phòng bệnh thăm bệnh nhân Hoàng Văn Chung (sinh năm 1989, trú ở xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Yên Bái) chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Bạch Mai trăn trở: "Bệnh nhân Chung còn rất nhiều hy vọng, mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá. Chúng tôi được biết, bệnh nhân là người dân tộc Tày sống ở vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Do không thể xoay đâu được tiền để phẫu thuật, nên mấy hôm nay bệnh nhân cứ nằng nặc xin được xuất viện.

Bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh nhân rất nặng nếu xuất viện thì nguy cơ tử vong là rất cao. Khoa, cũng như phòng CTXH đã động viên, vận động bệnh nhân ở lại bệnh viện tiếp tục chữa trị. Qua đây, bệnh viện tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Chung vượt qua tử thần, giúp người đàn ông trụ cột gia đình này thêm một lần được sống…".

Trên giường bệnh của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông dân tộc Tày 33 tuổi mệt mỏi nằm bất động với gương mặt hốc hác tiều tụy. Nhất là ánh mắt u ám chứa đựng sự tuyệt vọng đến cam chịu của anh, khiến cho người đối diện không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Hai tay đỡ ngực, thở dốc giọng anh Chung thều thào, đứt quãng: "Em biết bệnh của em nặng lắm, chữa mất nhiều tiền lắm. Mấy năm qua vợ em đã phải vay mượn khắp nơi để cứu em, giờ thì nợ nhiều lắm rồi. Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Các bác cho em về nhà, để con gái em còn được nhìn thấy bố lần cuối... ", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn, gắng chút sức tàn quay mặt giấu đi những giọt nước mắt vừa ứa ra lấp đầy hai hốc mắt trũng sâu.

Lấy tay lau nước mắt cho chồng, gương mặt chị Hoàng Thị Thu hằn lên sự đau đớn đến tột cùng. Đôi mắt hoe đỏ, người phụ nữ nghèo tâm sự với chúng tôi trong tiếng nấc: Gần 3 năm trước, khi đang ở trên nương thì tự nhiên anh Chung ngã lăn ra ngất xỉu. Các bác sĩ cho biết người đàn ông dân tộc Tày này bị bệnh tim nặng.

Ở vùng quê khó khăn vào bậc nhất của miền núi phía Bắc, cuộc sống của đôi vợ chồng thuần nông và đứa con gái 8 tuổi chỉ biết trông chờ vào mấy sào nương cằn cỗi. Dù có làm quật quật từ sáng sớm tới tối mịt, thì gia đình anh Chung luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Nhiều năm qua, gia đình này là hộ nghèo trong xã, khi người chồng lâm bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa vô cùng tốn kém, đã đẩy họ lâm vào cảnh túng quẫn, không lối thoát.

"Lần ấy, để có 140 triệu đồng cứu chồng, em phải vay mượn khắp nơi, cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở, và cả nhà của bà ngoại nữa. Lần này anh ấy tái phát bệnh, em đã kiệt quệ rồi, bán cả đến cân thóc cuối cùng rồi, nhưng cũng chỉ đủ tiền xe thôi, tiền tạm ứng đóng viện phí em vẫn nợ bệnh viện. Số tiền phẫu thuật mấy trăm triệu kia, em biết tìm ở đâu bây giờ? Các bác, các cô, chú ơi cứu chồng cháu với!...".

Những tiếng nức nở, những tiếng kêu cứu ai oán của người phụ nữ nghèo khó, khiến cho không gian buồng bệnh vốn đã ngột ngạt, lại càng thêm đặc quánh lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Văn Thường, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai ái ngại cho biết: "Bệnh nhân Chung được xác định mắc suy tim rất nặng, đã ngừng tuần hoàn 2 lần. Bệnh nhân xuất hiện nhịp nhanh thất bền bỉ gây rối loạn huyết động. Nhịp nhanh thất là 1 loại rối loạn nhịp ác tính, gây ngừng tim và đột tử.

Phương pháp duy nhất hiện tại là phẫu thuật đặt máy khử rung tự động (ICD). Đây là ca phẫu thuật sử dụng nhiều vật liệu, máy móc bậc cao, chi phí máy ICD khá lớn, dự trù kinh phí khoảng 230 triệu đồng sau khi đã trừ Bảo hiểm y tế".

Bác sĩ Thường chia sẻ thêm, đây là một ca bệnh rất nặng, nặng về mặt chuyên môn, và cả nặng gánh cho gia đình nữa, bởi họ quá nghèo. Ca phẫu thuật nếu không sớm được thực hiện, tính mạng bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm…

