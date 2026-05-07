Bé gái nhiễm lao và sán lá phổi đã hồi phục, trở lại trường học

Bé Triệu Mùi Liu nhiễm lao và sán lá phổi đã hồi phục, trở lại trường học (Video: Hương Hồng).

Ngày 6/5, phóng viên Dân trí phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phổi Trung ương, thăm và trao biển biểu trưng số tiền 182.539.575 đồng tới gia đình bé Triệu Mùi Liu (SN 2016, dân tộc Dao, trú tại xóm Khau Pa, xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng).

Đây là số tiền bạn đọc chung tay ủng hộ bé Liu thông qua tài khoản của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo kết chuyển tới tài khoản anh Triệu Tòn Chản (bố bé Liu) trước đó, để gia đình kịp thời chi trả viện phí và các chi phí điều trị trong những ngày cam go nhất.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 182.539.575 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình bé Triệu Mùi Liu (Ảnh: CTV).

Không giấu được xúc động, anh Chản nghẹn ngào: “Nếu không có các bác sĩ và bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chắc gia đình em không thể cứu được con. Gia đình em xin chân thành cảm ơn!”.

Bên cạnh số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, tại bệnh viện, bé Liu còn nhận được 40 triệu đồng từ các nhà hảo tâm (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng). Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình bé Lưu đã nhận được hơn 222 triệu đồng.

Bé Triệu Mùi Liu là hoàn cảnh trong bài viết “Ám ảnh ánh mắt trong veo của bé 10 tuổi dân tộc Dao bị nhiễm sán lá phổi”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Cán bộ Công tác xã hội Bệnh viện Phổi Trung ương ân cần dặn dò và động viên bé Triệu Mùi Liu trước khi bé xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Câu chuyện về bé gái 10 tuổi người Dao mắc bệnh lao và nhiễm sán lá phổi nặng, suy kiệt chỉ còn 13kg, phải dẫn lưu dịch màng phổi kéo dài đã khiến nhiều bạn đọc không khỏi ám ảnh. Đôi mắt trong veo nhưng đầy lo lắng của em trên giường bệnh từng khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Nhờ sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phổi Trung ương, cùng sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, bé Liu đã được phẫu thuật kịp thời. Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bé dần ổn định, các chỉ số cải thiện rõ rệt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Nguyễn Thị Hằng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết: “Ca phẫu thuật của bé Liu đã thành công. Hiện, sức khỏe của cháu ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Cháu sẽ tiếp tục được theo dõi và tái khám theo lịch hẹn”.

Bé Triệu Mùi Liu thời điểm điều trị lao và sán lá phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Hằng, trường hợp của bé Liu nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc điều trị thành công là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng.

Ngày xuất viện, bé Liu đã tăng 2kg, tươi tắn hơn, có thể chạy nhảy và háo hức trở lại lớp sau quãng thời gian dài gián đoạn.

“Cháu thích đi học lắm! Cháu muốn khỏe để đến trường như các bạn”, Liu nói, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, bé Liu đã khỏe lại, được xuất viện trở về đi học (Ảnh: Hương Hồng).

Trong ngôi nhà nhỏ nơi vùng cao, niềm vui đã thay cho những nỗi buồn và lo âu. Người cha nghèo không giấu được niềm hạnh phúc khi con gái đã vượt qua lằn ranh sinh tử. Với anh, đó không chỉ là sự kỳ diệu của y học mà còn là phép màu của lòng nhân ái .

Anh Triệu Tòn Chản gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phổi Trung ương, cùng toàn thể bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

“Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Gia đình em sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi dạy cháu Liu thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người”, anh Chản xúc động nói.