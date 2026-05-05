Cậu bé mắc tan máu bẩm sinh hạnh phúc bên mẹ trong ngôi nhà Nhân ái (Video: Thùy Hương).

Sau khi bài viết “Xót xa cảnh mẹ nghèo đơn thân nuôi con mắc tan máu bẩm sinh” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 23/8/2025, cuộc sống của cậu bé Lò Đức Khải (SN 2014, ở bản Xuân Lứa, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên) đã sang trang nhờ sự chung tay của bạn đọc, nhà hảo tâm.

Trở lại bản Xuân Lứa, phóng viên Dân trí và đại diện xã Mường Lạn rất vui khi chứng kiến những đổi thay rõ rệt trong cuộc sống của 2 mẹ con bé Khải. Trên nền đất cũ - nơi từng là túp lều tre, nứa xiêu vẹo, chắp vá bằng bao tải cũ để che mưa chắn gió - nay đã dựng lên một mái nhà kiên cố.

Trong ngôi nhà mới, tiếng cười đã thay cho những tháng ngày u ám, kiệt quệ từng đeo bám 2 mẹ con.

Ngôi nhà Nhân ái của mẹ con chị Thương (Ảnh: Thùy Hương).

Gần 1 năm trước, hình ảnh cậu bé Khải gầy gò, xanh xao trong túp lều dột nát từng lay động trái tim nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm. Học lớp 6 nhưng Khải chỉ nặng 17kg, cao 1,2m, da vàng vọt, ánh mắt luôn mệt mỏi vì mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng.

Suốt 7 năm qua, tháng nào chị Lò Thị Thương (mẹ bé Khải) cũng phải đưa con trai vượt hơn 400km từ Điện Biên xuống Hà Nội điều trị. Chi phí thuốc men, ăn ở, đi lại trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của người mẹ đơn thân nghèo khó.

Có thời điểm, chị Thương rơi vào cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất, sức khỏe của bé Khải thì ngày một suy kiệt.

Túp lều tạm bợ trước đây của mẹ con cháu Khải (Ảnh: Thùy Hương).

Bước ngoặt đến với gia đình chị Thương khi hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con được báo Dân trí đăng tải. Hàng nghìn bạn đọc đã chung tay giúp mẹ con chị hơn 196 triệu đồng.

Số tiền qúy giá ấy không chỉ giúp gia đình có mái nhà vững chãi, mà còn là điểm tựa để người mẹ đơn thân duy trì việc chữa bệnh lâu dài cho con. Chị Thương cho biết, khoảng 140 triệu đồng được dùng xây nhà, số còn lại chị dành điều trị bệnh và mua sắm một số đồ dùng thiết yếu, sách vở, quần áo cho con.

Sức khỏe ổn định hơn, bé Khải đã trở lại trường sau thời gian nghỉ học để điều trị bệnh (Ảnh: Thùy Hương).

“Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mẹ con mình có ngày được ở trong ngôi nhà đàng hoàng như thế này. Nhờ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, con tôi còn được đi viện điều trị đều đặn, có quần áo mới và được đến trường. Tôi biết ơn mọi người rất nhiều!”, chị Thương xúc động nói.

Với mẹ con chị Thương, niềm vui không chỉ dừng lại ở mái nhà mới, mà còn là hy vọng đang dần hồi sinh. Dù căn bệnh của Khải chưa thể chữa khỏi, nhưng việc được duy trì điều trị đã giúp sức khỏe em ổn định hơn. Hiện, Khải có thể trở lại trường, hòa nhập cùng bạn bè.

Theo ông Vương Đình Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Lạn, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đạt hơn 865 triệu đồng; riêng gia đình chị Lò Thị Thương nhận được hơn 196 triệu đồng.

“Sự hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa trước mắt, mà còn tạo nền tảng lâu dài để cháu Khải có điều kiện chữa bệnh, học tập và từng bước ổn định cuộc sống”, ông Hoàng chia sẻ.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương tới thăm nhà mới của gia đình cháu Khải (Ảnh: Tùng Dương).

Từ một cậu bé đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì bệnh tật và nghèo đói, Khải đã có thêm cơ hội viết tiếp ước mơ. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng em không còn đơn độc.

Trong căn nhà nhỏ ở bản Xuân Lứa, nụ cười của cậu bé mắc tan máu bẩm sinh nay đã tươi tắn hơn. Đó không chỉ là niềm vui của riêng 2 mẹ con, mà còn là kết tinh của những tấm lòng nhân ái đã cùng thắp lên hy vọng nơi vùng cao nhiều gian khó.