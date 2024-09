"Bố và em của con bay lên trời sau lũ rồi"

"Mẹ bảo bố và em gái của con bay lên trời rồi ạ. Trên đó chắc bố con sẽ không phải làm lụng vất vả nữa. Em con chắc cũng sẽ có quần áo đẹp để mặc, sắp trung thu rồi", cậu bé 8 tuổi sà vào lòng tôi nói chuyện như thể người thân quen khi chúng tôi đến thăm gia đình của em ở thôn Cao Cầu 2, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang trong chuyến cứu trợ hôm 12/9 để giúp đỡ người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3.

Cậu bé mà tôi nhắc đến là Nguyễn Quốc Bảo, người đã khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt sau khi xem clip em may mắn được cứu sống sau khi bị lũ cuốn trôi, nhưng bố và em gái thì đã ra đi mãi mãi theo dòng nước.

"Hôm đó cháu Bảo và em gái được bố chở đi dự đám hỏi của một người thân ở xã Yên Thuận. Nhưng trên đường về nhà, cả 3 bố con khi đi qua đập tràn ở xã đã bị lũ dữ cuốn trôi. Đau xót lắm anh ơi", ông Nguyễn Văn Miều, ông nội của cậu bé kể lại với chúng tôi.

Con trai của ông Miều tên là Nguyễn Văn Nhúc (sinh năm 1994) cùng với cháu nội là bé Nguyễn Thị Bảo Trang (sinh năm 2019) là 2 trong số 5 nạn nhân của tỉnh Tuyên Quang thiệt mạng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Anh Nhúc lúc đấy chở theo hai con, đi qua đập tràn thì bị nước xiết cuốn trôi xuống suối.

"Lúc thằng Nhúc đi qua đập tràn để đi ăn cỗ thì nước vẫn chưa dâng cao, nhưng lúc về thì một phần chủ quan, một phần có thể do có chút hơi men và nôn nóng trở về nhà, mới bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua dòng nước đang chảy xiết", ông Miều cho biết.

Cũng theo ông Miều, khi xe máy bị cuốn xuống suối, thì hai bố con cháu Bảo vẫn bám được cột mốc bên đường và chưa bị nước cuốn trôi. Nhưng vì thấy con gái là cháu Bảo Trang đã rơi xuống nước, lo lắng cho tính mệnh của đứa con gái mà anh Nhúc liều mình bơi theo dòng nước lũ để cứu con gái.

"Lúc đó bố Nhúc bảo con cứ bám cột mốc chờ người đến cứu, còn bố biết bơi nên bố sẽ bơi theo để cứu em gái. Con bám cột một lúc thì bị nước cuốn trôi, rồi con bị mắc vào một khóm tre ven suối. Con kêu mãi thì mọi người mới biết để cứu con", cậu bé 8 tuổi Quốc Bảo nói với chúng tôi về khoảnh khắc kinh hoàng vào ngày định mệnh.

Anh Lục Văn Nguyên, công an xã Bạch Xa, một trong những người tham gia cứu bé Quốc Bảo khỏi bị lũ cuốn trôi cũng kể thêm với PV Dân trí về sự việc. "Lúc chúng tôi xuống ứng cứu thì thằng bé cũng đã mất tới 15 hay 20 phút chống chọi với dòng nước đang cuồn cuộn chảy rồi. Phải nói là cháu quá may mắn và dũng cảm khi vẫn bám được vào những cành tre ven suối mà không buông tay.

Bản thân tôi khi xuống cứu cũng bị hẫng người dẫn tới uống nước vì nước rất sâu và chảy rất mạnh. Chúng tôi phải cho thằng bé mặc áo phao, cuộn dây quanh người để mọi người cùng nhau kéo lên, bởi chỉ sơ sểnh một chút là nước sẽ cuốn trôi mất xác".

Anh Nguyên cho biết thêm, bé Quốc Bảo được cứu sống nhưng bố và em gái thì không được may mắn như vậy. Phải gần hai ngày sau, mọi người mới tìm thấy thi thể anh Nhúc bị nước cuốn cách điểm gặp nạn khoảng 2km, riêng bé Bảo Trang tìm thấy cách đó 200m.

Cái chết của hai bố con anh Nhúc khiến cả thôn Cao Cầu 2 bàng hoàng và tiếc thương. Không ai bảo ai, mọi người cùng đến nhà anh Nhúc để giúp công việc lo hậu sự cho gia đình, khi vợ anh Nhúc là chị Lý Thị Năm những ngày qua gần như ngất lịm vì khóc thương chồng con vắn số.

Chị Lý Thị Năm năm nay 25 tuổi, vừa sinh thêm một bé trai được 2 tháng. Năm vừa rồi cả gia đình vui mừng khi nội ngoại cùng gom góp để cất cho 2 vợ chồng được căn nhà gỗ khang trang ở trong thôn, để không còn phải lo cảnh mưa thì dột, nắng thì khô rát như trước đây. Tuy nhiên niềm vui nay đã sớm dập tắt, khi chị Năm sớm trở thành quả phụ ở cái tuổi còn rất trẻ cùng hai đứa con còn quá nhỏ.

"Nhúc là một đoàn viên tốt và năng động ở thôn Cao Cầu 2. Cậu ấy có tính cách điềm đạm, sống rất chan hòa với mọi người trong thôn xóm. Nhà ai có việc gì cần giúp đỡ cậu ấy cũng thường xuyên có mặt mà không nề hà gì. Cậu ấy mất đi để lại vợ và 2 con nhỏ khiến bà con ở đây đều rất thương cảm", anh Tướng Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Bạch Xa cho biết.

Trong khi chúng tôi nói chuyện trong nhà, cậu bé Quốc Bảo nghe lời mẹ đến thắp hương bên di ảnh của bố và em gái. Cậu bé 8 tuổi vừa thắp hương vừa lẩm nhẩm một mình: "Bố ơi bố lên trời một thời gian rồi bố lại trở về với con nhé. Em gái của anh trên đó cũng ngoan nhé. Cả em và anh đều có thêm một em trai nữa rồi đó".

Những lời nói của cậu bé khiến ai cũng phải quay đi, cố kìm nén giọt nước mắt cho một gia đình đã bị chia ly vì trận lũ lịch sử hung tàn vừa kéo qua địa bàn.

