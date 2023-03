Bố mẹ lần lượt gặp nạn qua đời, 4 đứa trẻ mịt mù tương lai

8 năm mất cả bố lẫn mẹ

Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày tai nạn xảy ra, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình em Nguyễn Đậu Thế Bảo (15 tuổi, trú xóm Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Bảo cùng 3 em vẫn ngồi lặng bên bàn thờ nghi ngút khói hương, ngước nhìn lên di ảnh của người mẹ vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

Hễ có ai vào thắp hương nhắc đến chuyện buồn, khuôn mặt của 4 đứa trẻ lại nhòa lệ.

"Cháu nhớ mẹ nhiều lắm. Từ nay 4 anh em cháu không còn mẹ bên cạnh nữa rồi. Tối đến cháu cũng không được ôm mẹ ngủ. Cháu ước giờ mẹ sống lại thôi", em Nguyễn Đậu Cẩm Vy (10 tuổi, em gái út của Bảo) khóc nghẹn khi nhắc đến mẹ.

Thấy em gái khóc, Bảo chỉ biết ôm em vào lòng an ủi. Dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt khô gầy của nam sinh.

Đến tận bây giờ, các cháu vẫn chưa tin mẹ không còn trên cõi đời này. Dù là con trai lớn trong gia đình nhưng Bảo vẫn chưa thể hình dung được chặng đường dài phía trước của 4 anh em sẽ như thế nào khi không còn bố mẹ bên cạnh.

"Người ta mất đi bố hoặc mẹ đã đau đớn lắm. Đằng này, anh em cháu mồ côi cả bố lẫn mẹ rồi. Cháu ước đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Mấy ngày nay các em của cháu nhớ mẹ không ăn, không ngủ, cứ ngồi dưới chân bàn thờ khóc gọi mẹ đến đuối sức. Cháu thương các em lắm nhưng không biết làm thế nào. Giờ 4 anh em cháu sẽ sống sao khi không còn bố mẹ bên cạnh", Bảo đau đớn nói.

8 năm trước, người bố đột ngột qua đời vì bị điện giật khi đi đánh cá ngoài biển, một mình chị Đậu Thị Thủy (38 tuổi, mẹ của Bảo) vừa nuôi 4 con thơ dại vừa phụng dưỡng mẹ chồng già yếu.

Không có việc làm ổn định, ngày hai buổi chị Thủy dậy sớm, thức khuya ra cảng cá, nơi những con tàu vừa cập bến để mua cá cơm về phơi khô rồi mang ra chợ bán.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều 15/3 vừa qua khi chị Thủy điều khiển xe máy chở cá khô từ nhà vào chợ Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để bán cho khách. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) thì chị bất ngờ bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải. Cú tông mạnh khiến chị Thủy tử vong tại chỗ. Cá cơm từ trong bao tải rơi vãi khắp hiện trường.

Chị Thủy ra đi đột ngột, để lại 4 đứa con nhỏ là Nguyễn Đậu Thế Bảo (15 tuổi, học lớp 11), Nguyễn Đậu Cẩm Tú (14 tuổi, học lớp 9), Nguyễn Đậu Cẩm Ly (12 tuổi, học lớp 7) và Nguyễn Đậu Cẩm Vy (10 tuổi, lớp 5), cùng người mẹ chồng già yếu đã ngoài 71 tuổi.

Tương lai mịt mù của 4 đứa trẻ mồ côi

Thắp nén nhang lên bàn thờ con dâu, bà Trần Thị Phú (71 tuổi, mẹ chồng chị Thủy) nghẹn ngào khi nhắc đến nỗi đau gia đình.

"Người ta nói mất bố thì còn mẹ, đằng này, các cháu tôi không còn ai bên cạnh nữa rồi. Chồng tôi cũng đã mất. Tôi chỉ có một người con trai độc nhất thì qua đời cách đây 8 năm vì điện giật khi đi đánh cá trên biển. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào con dâu thì giờ nó cũng bỏ lại bà cháu tôi mà ra đi.

Thân tôi già yếu, giờ như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay. Nghĩ đến tương lai phía trước của 4 đứa cháu nội mà xót xa vô cùng. Sao số kiếp gia đình tôi lại bất hạnh thế này", bà Phú nghẹn ngào.

Vợ chồng chị Thủy có tiếng tần tảo làm ăn. 9 năm trước, tích góp được chút vốn liếng, họ mạnh dạn vay mượn thêm 2 tỉ đồng để chung vốn đóng tàu đánh cá. Thế nhưng, tàu vừa sử dụng được một năm, nợ chưa kịp trả thì người chồng đột ngột qua đời vì điện giật.

Chị Thủy là lao động duy nhất trong gia đình. Kinh tế phụ thuộc vào nghề phơi, bán cá cơm. Những đồng tiền tích cóp được cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống, chi phí học hành và trả dần khoản nợ đã vay đầu tư làm ăn trước đó.

Anh Đậu Đình Sơn (anh trai chị Thủy) chia sẻ: "Số phận em tôi quá bất hạnh, 30 tuổi đã thành góa bụa, một nách 4 đứa con cùng khoản nợ tiền tỉ. Vậy mà cô ấy vẫn cố gắng vượt qua, không một lời than thở. Giờ đàn con chưa kịp lớn thì em tôi đã đi rồi. Bên nội chẳng có ai thân thích ngoài bà nội già yếu. Chặng đường dài phía trước các cháu sẽ phải sống như thế nào đây? Chỉ mong các cháu sớm nguôi ngoai nỗi đau để cùng nhau vượt lên số phận, cố gắng bước tiếp".

Chị Trần Thị Nhài - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Lập chia sẻ, bố mẹ lần lượt gặp nạn qua đời khiến 4 anh em Bảo lâm cảnh bất hạnh, tương lai mịt mù.

Địa phương và bà con nhân dân trong xã cũng đã kêu gọi, ủng hộ nhưng chỉ phần nào động viên, khắc phục khó khăn trước mắt. Cuộc sống cũng như tương lai của 4 cháu nhỏ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

