Bố mẹ gặp nạn qua đời, 2 đứa trẻ mồ côi sống lay lắt trong nghèo khó

Đã hơn 3 tháng sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng cướp đi mạng sống của 2 vợ chồng người con trai, bầu không khí tang tóc, thê lương vẫn còn bao trùm căn nhà nhỏ của bà Phạm Thị Minh (trú ở khu Việt Hùng 1, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Sau làn khói hương vương vấn trên bàn thờ lập vội là di ảnh đôi vợ chồng vắn số với ánh nhìn đầy vẻ thảng thốt. Dường như anh chị không thể yên lòng ra đi, khi mà trên đời còn 2 đứa con nhỏ, cùng bố mẹ ngày càng già yếu.

Ghì chặt đứa cháu nội bé bỏng trong lòng, bà Minh không kìm được những giọt nước mắt: "Tội nghiệp các cháu tôi. Đứa lớn mới lên 3, đứa bé mới chỉ hơn 1 tuổi. Giờ bố mẹ chúng đều đã không còn, những ngày mẹ nó mới mất, thằng bé này khát sữa, nhớ mẹ khóc ngằn ngặt, nhiều đêm liền tôi với ông nhà phải thay phiên nhau bế cháu chờ trời sáng".

Đưa tay lau nước mắt, bà Minh buồn rầu kể, nhà nghèo không có điều kiện theo đuổi việc học hành, nên người con thứ hai của bà Minh là anh Nguyễn Hữu Quảng sớm phải bươn chải kiếm sống. Khi làm thuê cho một quán cơm ở Hà Nội, tình cờ anh Quảng gặp và nên duyên vợ chồng với người con gái dân tộc Thái cùng cảnh ngộ quê gốc Sơn La, tên Lò Thị Hương.

Khi chị Hương mang thai đứa con gái đầu lòng, vợ chồng anh Quảng rời Hà Nội trở về quê nương nhờ bố mẹ đẻ. Sinh liền 2 đứa con, nên chị Hương chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc con cái. Thi thoảng người mẹ này gửi con cho bà nội trông giúp, rồi xin làm thuê cho một xưởng sản xuất đũa ở gần nhà, những mong kiếm thêm chút tiền mua sữa cho con.

Ruộng đất ít, vốn liếng không có, nên để chăm lo cho gia đình, anh Quảng chỉ còn cách xin đi làm thuê. Lúc thì phát đồi, khi thì phun thuốc sâu thuê cho các hộ trồng chè trong và ngoài xã. Gần đây anh Quảng xin vào làm thuê cho một xưởng gỗ trong xã. Cuộc sống tuy còn vô vàn khó khăn, nhưng vợ chồng hòa thuận, căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười con trẻ…, cũng khiến đôi vợ chồng nghèo quên hết mọi mệt nhọc, ưu phiền.

Nhưng, bỗng đâu tai họa bất ngờ giáng xuống đôi vợ chồng khốn khó, khiến gia đình họ rơi vào cảnh đau thương, tang tóc, 2 đứa trẻ còn chưa dứt dòng sữa mẹ lâm vào cảnh mồ côi. "Hôm đó là ngày 3/9, vừa nhận được lương nên thằng bé chở vợ lên thị trấn mua cho bọn trẻ vài bộ quần áo mới. 2 vợ chồng nó chỉ mới đi được một lúc, thì có người gọi cả 2 bị tai nạn với ô tô. Tôi chạy ra đến nơi, thì cả 2 cháu đã mất rồi. 2 vợ chồng nó đi, mà không nói với tôi lời nào…", bà Minh ôm mặt bật khóc.

Chờ khi cảm xúc đau buồn dần lắng xuống, bà Minh cho biết, người đi xe máy ngược chiều trực tiếp va chạm, khiến xe của vợ chồng anh Quảng đổ xuống đường, cùng người lái xe ô tô tải không kịp xử lý, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng cũng đã tới chia buồn với gia đình bà và hỗ trợ chi phí mai táng. Sự việc không mong muốn, bên xe va chạm hoàn cảnh cũng khó khăn, nên gia đình bà Minh không yêu cầu gì thêm.

"Các con tôi đã xấu số bạc mệnh, nhưng còn 2 đứa cháu này, tôi không biết phải làm sao, giờ vợ chồng tôi vẫn còn chút sức lực, mấy nữa thì ai lo cho chúng nó!? Các cháu tôi còn nhỏ quá!...", bà Minh nấc nghẹn.

Những vành khăn trắng tang thương trên đầu 2 đứa trẻ, những lời than thở não nề của người bà nội nghèo khó, khiến không gian vốn đã ảm đạm, nặng nề của chiều cuối Thu càng như thêm chùng xuống… Thật khó cầm được lòng mình, tôi chỉ còn biết chôn chân đứng lặng, mà nước mắt cứ trực trào ra.

Cùng chung cảm xúc xót thương, anh Phan Trọng Tú - Phó chủ tịch UBND xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ái ngại, trải lòng:

"Nhìn 2 đứa trẻ mới lên 1 và 3 tuổi chít khăn trắng, chúng tôi không cầm được nước mắt. Trước biến cố vô cùng đau lòng mà gia đình bà Minh gặp phải, bà con, chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã thường xuyên chia sẻ để gia đình vơi bớt đau thương. Còn về tương lai của 2 bé mồ côi, chúng tôi cũng đã vận động quyên góp cùng với gia đình trước mắt để lo cái ăn cho các cháu. Nhưng còn về lâu, về dài thì cần lắm các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các cháu!…", anh Tú bày tỏ.

