Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ côi cút cùng ông bà nội già yếu

2 đứa trẻ tội nghiệp rơi vào tình cảnh trớ trêu kể trên là chị em ruột Phạm Thu Hiền (SN 2008) và Phạm Quang Hòa (SN 2010) trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Một ngày đầu năm 2024, chúng tôi tìm về khu 6, thị trấn Gia Lộc, nơi ở của 2 đứa trẻ đáng thương, ngay sau khi cầm trên tay lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Bìa (SN 1960) là bà nội của 2 bé Hiền và Hòa.

Căn nhà tạm của gia đình bà Bìa nằm ngay bên cánh đồng, cạnh bãi tha ma. Trên bàn thờ được đặt tạm nơi góc nhà là di ảnh một người đàn ông còn khá trẻ, với ánh mắt nhìn thảng thốt. Dường như anh khó mà yên lòng "ra đi", khi mà trên đời này còn 2 đứa con thơ dại và bố mẹ ngày càng già yếu.

Thấy có khách, bé Hiền vội chạy đi tìm ông bà nội. Nhưng phải chừng gần nửa giờ sau bà Bìa mới tất tưởi trở về nhà, xoa đôi bàn tay chai sần vào vạt áo, bà Bìa rầu rĩ:

"Tôi cố nhặt nhạnh ít rau để tối có cái ăn cho cả nhà. Mấy nay khớp chân bị đau nên không đi mò cua bắt ốc được. Biết các bác từ xa về, mà chân đau đi mãi mới về được đến đây. Ông lão nhà tôi sáng nhờ người chở ra bệnh viện huyện lấy thuốc, ông ấy không có thuốc là không được, chắc cũng sắp về thôi".

Rớm nước mắt, bà Bìa bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình, bà sinh được 3 người con. Theo năm tháng các con đều có gia đình riêng, nhưng đứa thì bệnh tật đeo bám, đứa thì nghèo khó.

Nói về cậu con trai vắn số, bà Bìa nghẹn ngào: "Thằng Cường nó bạc phận, năm nay là giỗ lần thứ 11 rồi. Tôi thương 2 đứa cháu mồ côi, mẹ chúng nó thì vẫn biệt tăm tích.

Bây giờ tôi vẫn còn chút sức, mấy nữa ai lo cho chúng nó…", nói rồi người bà nghèo khó quay mặt, lén đưa tay lau nước mắt.

Bà Bìa kể, do cuộc sống khó khăn, nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến vợ chồng anh Cường ly thân năm 2012, lúc đó bé Hiền 4 tuổi, bé Hòa 2 tuổi. Từ đó đến nay gia đình bà mất tin tức của con dâu.

Năm 2013, anh Cường phát bệnh ung thư gan, từ lúc phát bệnh đến lúc rời xa cõi trần chỉ vẻn vẹn 1 tháng. Anh Cường ra đi để lại cho vợ chồng bà Bìa 2 đứa cháu nội thơ dại.

"Lúc đó 2 đứa cháu còn nhỏ quá, chúng cứ ngằn ngặt khóc đòi bố mẹ suốt đêm. Tôi với ông nhà tôi thay phiên nhau bế. Cháu khóc, rồi ông bà cũng khóc đến sáng. Vậy rồi đã 11 năm qua cứ rau cháo qua ngày, biết bao khó khăn thiếu thốn, các cháu đã lớn được đến ngày hôm nay", bà Bìa rưng rưng nước mắt nhớ lại.

Bà Bìa tâm sự, mẹ chồng bà là người có công với cách mạng, được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhà nước xây cho căn nhà tình nghĩa, trước đây cả gia đình vẫn ở căn nhà đó. Sau khi con trai mất, ông bà đưa 2 đứa cháu ra cánh đồng sau thôn dựng chiếc nhà tạm, xin mướn đất của người dân quanh đó trồng rau.

Mấy năm nay, sức khỏe bà suy giảm, chồng bà phát hiện mắc bệnh gan nặng thường xuyên phải nằm viện. Để xoay sở cuộc sống qua ngày, bà thường đi mò cua bắt ốc, bòn mót từng mớ rau mang ra chợ bán mong có tiền mua cân gạo, chai mắm.

"Tôi bị bệnh thấp khớp, trời lạnh khớp tay, khớp chân sưng lên rất đau, lưng và cổ bị thoái hóa gần 30 năm nay rồi, nhiều lúc cuốc có tí đất trồng rau mà thở không nổi.

Nhưng vẫn phải cố gắng, tôi nghỉ ngày nào các cháu lại đứt bữa ngày đấy. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn và phải đến trường học nữa. Dù thế nào tôi không thể để các cháu đói, thất học được… ", bà Bìa nói rồi lấy vạt áo thấm nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Thế Sơn, Trưởng khu dân cư số 6, thị trấn Gia Lộc cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Bìa là hộ nghèo của thôn, chính quyền xã cũng đang loay hoay không biết khi nào gia đình mới thoát nghèo.

Thương ông bà Bìa già cả lại ốm đau bệnh tật, thương anh con trai vắn số, thương 2 cháu nhỏ lắm nhưng bà con chúng tôi cũng chỉ thi thoảng giúp được bơ gạo, nắm rau thôi. Qua đây, tôi tha thiết mong báo Dân trí và các bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà Bìa, để họ phần nào vơi bớt đi khó khăn".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5118 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Bìa

Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

ĐT: 0827961583

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

