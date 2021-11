Bố mất, mẹ bỏ đi, bé 8 tuổi thành trụ cột chăm lo cho bà nội và anh trai

Mới 8 tuổi nhưng bé Nguyễn Ngọc Yến (ngụ xã An Thủy, Ba Tri, Bến Tre) đã phải lo lắng, chăm sóc cho bà nội và anh trai. Ba của anh em Yến mất năm 2016 khi em mới hơn 2 tuổi, mẹ cũng bỏ các em đi ít ngày sau đó.

Nguyễn Chí Hào (10 tuổi) anh trai Yến bị tâm thần nhẹ, không phát bệnh thì ngồi đừ một chỗ, phát bệnh thì không ngừng khóc la.

Bà Phan Thị Kim Hương (62 tuổi) là bà nội và cũng là người thân duy nhất đang ở cùng anh em Yến. Bà Hương bị bệnh tâm thần ngày càng nặng, nếu không ngủ thì cũng chỉ ngồi im, không nói cười gì.

"Nội con nếu không có thuốc thì lên cơn đau, kêu la, uống thuốc xong thì ngủ, nếu tỉnh cũng chỉ ngồi im. Mấy năm rồi nội không khóc, không cười gì cả. Anh hai con cũng như bà nội, đêm con không dám ngủ mê, phải dậy xem mọi người như thế nào, con chỉ sợ nhỡ chẳng may bà nội hay anh hai có chuyện gì.

Có lẽ Yến cũng muốn được vô tư chơi đùa như đám bạn nhưng số phận đã bắt em phải trưởng thành, trở thành trụ cột gia đình. Nhưng dù cố gắng thế nào thì Yến vẫn là cô bé 8 tuổi, em chỉ lo lắng, làm được mấy việc lặt vặt trong nhà như thổi cơm, quét nhà, lo cho anh hai học hành, lấy thuốc cho bà nội.

Gia đình 3 người không hề có thu nhập gì, chi phí sinh hoạt, ăn uống hàng ngày đều do họ hàng, chính quyền địa phương và bà con lối xóm giúp đỡ.

Không có điện thoại hay máy tính để học online, anh em Yến cũng không có góc học tập. Chiếc giường ban đêm để ngủ thì sáng dậy chính là bàn học của 2 đứa trẻ. "Con đang học online, buổi tối con sẽ sang nhà chị hàng xóm mượn điện thoại, buổi sáng học xong thì đem trả lại", Yến kể.

Bà Phan Thị Kim Hà (60 tuổi, em gái bà Hương) cho biết năm 2016, chồng bà Hương không may bạo bệnh qua đời. Chỉ chưa đến một tháng sau thì con trai bà Hương cũng đột tử, rồi con dâu cũng bỏ đi luôn. Cháu trai vì nhớ cha mẹ mà khóc ngày khóc đêm và sau này phát bệnh luôn.

Những sự việc đau thương, ức chế dồn dập ập đến trong một thời gian ngắn khiến bà Hương sụp đổ hoàn toàn. Thời gian đầu bà Hương còn đi xin cơm, xin rau về cho các cháu được, nhưng bệnh mỗi ngày một nặng nên giờ bà chỉ ngồi một chỗ.

"Chị gái tôi bệnh ngày càng nặng, ngày nào tôi cũng phải sang kiểm tra xem nhà cửa ra sao, rồi dọn dẹp, nấu nướng, xếp đặt chứ mình cháu Yến còn nhỏ quá chưa biết làm hết được. Lắm lúc quá trưa mà thấy bà cháu vẫn nhịn đói, chưa có cơm ăn. Tôi đau lòng lắm nhưng cũng chỉ giúp được phần nào, mọi người giúp đỡ cho các cháu, cho chị tôi với", bà Hà xót xa.

Bà Võ Thị Thắm - Công chức LĐTB&XH xã An Thủy cho biết hoàn cảnh gia đình bà Hương thuộc diện khó khăn nhất ở địa phương. Thời gian qua địa phương đã hết sức quan tâm, giúp đỡ nhưng vì gia đình gần như hoàn toàn không có thu nhập, vì vậy cuộc sống rất khó khăn.

"Bà Hương và cháu Hào bị bệnh tâm thần nhưng thường ngày vẫn ở nhà tự uống thuốc vì không có điều kiện đi chữa trị, dẫn đến tình trạng ngày càng chuyển biến xấu. Hiện anh em Hào và Yến đang học online nhưng không có dụng cụ học tập, hoàn cảnh sống cũng rất khó khăn, thiếu thốn mọi bề.

Thay mặt địa phương, tôi gửi lời nhờ cậy đến các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ, chia sẻ hoàn cảnh của bà Hương và các cháu, để gia đình có điều kiện sống tốt hơn, các cháu được an tâm học hành. Địa phương rất biết ơn và trân trọng những tình cảm, sẻ chia của quý mạnh thường quân gần xa giúp đỡ!", bà Thắm nói.

