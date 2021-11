Mẹ mất vì Covid-19, con vừa sinh khát sữa, con đầu lòng đói ăn

Hai vợ chồng anh Trần Hoàng Diệu (35 tuổi, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) cùng là công nhân ở Bình Dương. Bình thường mỗi tháng tổng tiền lương của 2 vợ chồng anh được hơn 10 triệu đồng, phải co kéo mới đủ chi tiền ăn ở và nuôi đứa con đầu năm nay học lớp 3.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, vợ chồng anh Diệu không thể đi làm, mọi chi phí sinh hoạt đều do người quen giúp đỡ.

Đầu tháng 9, lúc này vợ anh Diệu đã có bầu gần 9 tháng thì không may mắc Covid-19. Để đảm bảo an toàn nhất và có điều kiện chữa trị tốt nhất cho thai phụ, vợ anh đã được các bác sĩ mổ sớm lấy con.

"Bốn ngày sau khi mổ thì vợ em bất tỉnh, rồi chỉ mấy hôm sau cô ấy mất. Con mới mổ bệnh viện chăm ở một nơi, vợ mất đi hỏa táng ở một nơi, em ở nhà với thằng con lớn. Từ khi vợ mổ cho đến khi mất không được gặp, cô ấy cũng không được gặp đứa con đỏ hỏn vừa sinh, đau xót không gì tả được", anh Diệu nghẹn ngào.

Hết giãn cách, tiền cũng đã hết sạch từ lâu, anh Diệu buộc phải ôm theo 2 đứa con nhỏ về quê. Những tưởng mọi việc sẽ khá hơn, nào ngờ hoàn cảnh lại càng thêm bế tắc.

"Em định đưa con về nhờ ông bà nội trông giùm để đi làm. Nào ngờ cha em (ông nội tụi nhỏ) lại bị tai biến, mấy nay đang phải đi điều trị. Bà thì giờ tay rất yếu, cứ rung liên tục không bế được cháu.

Giờ em cũng không biết phải làm sao, không đi làm thì không có tiền mua sữa cho con, mà đi làm thì ở nhà con còn nhỏ quá không ai trông được. Mấy tháng rồi không làm gì ra tiền, chẳng còn đồng nào, giờ buộc phải đi làm, em không biết phải làm sao luôn, mọi người giúp đỡ ba con em với", anh Diệu vừa ôm đứa con đỏ hỏn không ngừng khóc vừa cầu cứu.

Đứa con mới hơn 2 tháng tuổi luôn phải nằm trên tay anh Diệu, chỉ lúc nào bí bách quá anh mới lót xuống tấm phản nhờ mẹ anh Diệu đứng một bên trông giùm.

"Ba nó cứ phải bồng hoài, đặt xuống chỉ được một lúc là nó khóc. Tôi thì chỉ đứng trông chứ không bế được, sức khỏe yếu quá không giúp gì được cho con cháu", mẹ anh Diệu nói.

2 tháng qua, thời gian còn ở Bình Dương thì mình anh Diệu phải vừa là ba, vừa là mẹ, vừa nấu cơm, tắm rửa cho đứa con lớn, lại vừa pha sữa, thay tã và cho đứa con nhỏ bú. Giờ về quê tình trạng lại càng bi đát hơn khi anh phải lo lắng cho cả cha mẹ.

Bà Phan Kim Thanh (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thị trấn Giồng Trôm) cho biết từ khi anh Diệu đưa các con về quê thì địa phương cũng đã rất quan tâm, hỗ trợ phần quà và gạo. Bên cạnh đó địa phương cũng đã nhanh chóng đưa gia đình anh vào diện hộ nghèo để được nhận các chính sách hỗ trợ.

"Hoàn cảnh cha con anh Diệu hiện tại rất bi đát. Anh Diệu không thể đi làm, nhà cũng không có thu nhập gì khác. Địa phương đã có hỗ trợ nhưng vì nguồn lực có hạn nên rất cần và mong các mạnh thường quân gần xa hỗ trợ thêm cho cha con anh Diệu vượt qua cơn khốn khó. Thay mặt địa phương tôi xin chân thành cảm ơn!", bà Thanh nói.

