Mất chồng, người vợ trẻ đang mang bầu "phát điên" lo con thơ khát sữa

Sau một năm cưới, chị Đoàn Huyền Trân (29 tuổi) và anh Nguyễn Quốc Trọng có với nhau đứa con đầu lòng là bé Đoàn Quốc Anh (3 tuổi). Niềm vui nhân lên khi đầu năm nay gia đình chị đón nhận tin thêm tin vui, chị mang thai bé thứ hai.

Để có tiền lo cho gia đình, anh Trọng lao vào công việc kiếm tiền. Vì không trình độ bằng cấp nên anh Trọng chỉ có thể làm thuê kiếm sống qua ngày.

Tháng 4/2021, trong một lần bắt cá ngoài ruộng anh chẳng may gặp tai nạn không qua khỏi, lúc ấy chị Trân đang mang bầu tháng thứ 2.

"Nghe tin dữ mà bạn bè đi cùng anh Trọng gọi về tôi khóc ngất rồi lịm đi. Khi tỉnh lại đã thấy anh nằm im bất động, hai vợ chồng cách biệt âm dương từ giây phút đó", chị Trân nức nở nói.

Chị kể, khủng hoảng nhất là thời điểm khi chồng qua đời được khoảng một tháng, vì kế sinh nhai mẹ con chị phải rời bỏ quê nhà Sóc Trăng lên Cần Thơ tìm việc. Năm lần bảy lượt tìm hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng gia đình chị tá túc trong căn trọ nhỏ ở đường Lê Văn Xô thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, Cần Thơ.

Khi tìm được chỗ ở ổn định, chị Trân bán bánh bò còn mẹ bán vé số và lượm ve chai thu nhập ít ỏi chỉ đủ đóng tiền trọ và ăn uống tạm bợ qua ngày.

Thân thể vốn yếu, tinh thần buồn đau lại không có bữa ăn dinh dưỡng trong thai kỳ khiến cơ thể chị Trân suy nhược hay ngất xỉu, tuột huyết áp.

Buồn đau, nghèo khó, không công việc, không đồng xu dính túi, chẳng những thế, đứa con đầu lòng của chị Trân là bé Quốc Anh, dù đã 3 tuổi nhưng em vẫn chưa biết nói nên nhiều lúc chị Trân gần như rơi vào bế tắc.

"Nhiều hôm tôi cứ khóc suốt thậm chí tôi từng suy nghĩ đến cái chết nhưng rồi nhìn lại mình còn mẹ già, con nhỏ, mình chết rồi ai sẽ chăm sóc", chị Trân buồn rầu nói.

Thời gian này, bụng bầu khệ nệ gần đến ngày "vỡ chum", chị Trân không thể ngồi bán bánh bò như trước nên mọi thu nhập, chi tiêu đều trông vào người mẹ già.

Bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ chị Trân) chia sẻ, để có tiền lo cho con cháu bà làm đủ nghề từ bán bánh mì, bán vé số đến nhặt ve chai. Do không có vốn nên mỗi lần bán bà chỉ lãnh khoảng 70 tờ vé số khi bán hết lại đến đại lý lãnh tiếp.

Bà Xuân buồn bã trải lòng, bà vốn bị bệnh huyết áp và thận ứ nước nên cơ thể bị phù, nhiều hôm đi lại rất khó khăn. Bán vé số phải đi nhiều mới bán được nhưng bà đi bộ cỡ 3,4km đã mệt lã, bủn rủn tay chân thế nên bán không được đắt như mọi người.

"Mấy tháng nay Covid-19 bùng phát, không kiếm được đồng nào, bây giờ con gái sắp sinh mà trong nhà không có nổi 500 nghìn đồng, lo lắng quá cô ơi!", bà Xuân rầu rĩ nói.

Xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Trân, bà Phan Ngọc Kiều - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường An Thới cho biết, trong suốt mùa dịch địa phương đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình và tạo điều kiện để chị Trân và mẹ nhận trợ cấp của lao động tự do.

"Hoàn cảnh của chị Trân thật sự đang rất khó khăn, vừa mang bầu lại phải nuôi con nhỏ và mẹ già. Dù địa phương đã có tiếp sức nhưng để gia đình vượt qua giai đoạn này thì cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng", bà Kiều nói thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4301:

Chị: Đoàn Huyền Trân

Địa chỉ: phường An Thới, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0785.561.579

