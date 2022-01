Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu

2 đứa trẻ tội nghiệp rơi vào tình cảnh trớ trêu kể trên là 2 anh em ruột Đinh Gia Hưng (11 tuổi) và Nguyễn Gia Bảo (8 tuổi). Một ngày đầu năm 2021, chúng tôi tìm đến thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi ở của 2 đứa trẻ đáng thương, ngay sau khi cầm trên tay lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người đàn bà góa Phạm Thị Lý, 65 tuổi, bà ngoại của Hưng và Bảo.

Căn nhà nhỏ của 3 bà cháu bà Lý nằm ngay bên rìa cánh đồng, trên đường vào thôn Đông. Trên bàn thờ được kê giữa nhà là di ảnh một người phụ nữ còn khá trẻ, với mắt nhìn thảng thốt. Dường như chị khó mà yên lòng "ra đi", khi mà trên đời này còn 2 đứa con thơ dại và người mẹ ngày càng già yếu.

Thấy có khách, đứa lớn vội chạy đi tìm bà ngoại. Nhưng phải đến chừng gần nửa giờ sau bà Lý mới tất tưởi trở về nhà, xoa đôi bàn tay chai sần vào vạt áo, bà Lý cho biết: "Tôi nhận thu gom rác trong xóm, kiếm đồng đong gạo cho các cháu. Cố làm nốt cho xong, vả lại cái khớp chân bị đau, nên biết các bác đến chơi, tôi cũng không đi nhanh được… ".

Rớm nước mắt, bà Lý bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình, bà sinh được 5 người con gái. Theo năm tháng các con đều có gia đình riêng, nhưng đứa thì bệnh tật đeo bám, đứa thì nghèo khó. Người chồng đồng hành cùng bà bao năm, cũng rời bỏ bà đi vào giữa năm 2020 sau thời gian dài "chiến đấu" với căn bệnh ung thư phổi.

Nói về đứa con gái út vắn số, bà Lý nghẹn ngào: "Cái Yến nó bạc phận. Giờ thì dù sao con bé cũng yên phận nó rồi. Tôi thương 2 đứa cháu mồ côi, bố chúng nó thì vẫn biệt tăm tích. Bây giờ tôi vẫn còn sức, mấy nữa ai lo cho chúng nó…", nói rồi người bà nghèo khó quay mặt, lén đưa tay lau nước mắt.

Bà Lý kể, cũng vì gia đình nghèo khó mà Yến phải nghỉ học sớm để đi làm, phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Hơn mười năm trước, cô gái xinh xắn Đinh Thị Yến khi ấy mới 20 tuổi tình cờ gặp chàng trai trẻ chưa đầy 18 tuổi quê tỉnh Phú Thọ, khi cả 2 cùng làm thuê trong một quán cơm ở Hà Nội.

Như duyên trời định, 2 người nhanh chóng nên vợ nên chồng. Vì chồng sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên sau ngày cưới Yến cùng chồng dọn về sống nhờ nhà mẹ đẻ. Rồi lần lượt 2 đứa con trai kháu khỉnh ra đời, bé Đinh Gia Hưng, sinh năm 2011 (vì lúc này chưa có đăng ký kết hôn, nên bé Hưng mang họ mẹ), bé Nguyễn Gia Bảo sinh năm 2014.

Những tưởng đến với nhau bằng tình yêu "sét đánh" và có được 2 đứa con đẹp tựa như thiên thần, thì sẽ không gì có thể chia lìa đôi vợ chồng này… Nhưng năm 2016, khi biết chị Yến mắc ung thư vú giai đoạn muộn, thì người chồng, người cha của 2 đứa con đã lặng lặng "khăn gói" rời đi ngay trong đêm, bỏ mặc người vợ một mình chống chọi với tử thần, cùng 2 đứa con còn thơ dại.

Theo bà Lý, 6 năm ròng rã chạy chữa cho con gái, bà đã bán nửa phần đất ở và vay mượn khắp mọi nơi, từ ngân hàng đến vay lãi ngoài. Số nợ gốc bà nhẩm tính gần 300 triệu, còn tiền lãi từ ngày đó đến nay, bà sợ không dám nghĩ đến nên cũng không biết là bao nhiêu nữa.

Bà Lý tâm sự, vì các chủ nợ thương hoàn cảnh nhà bà nên họ chưa đòi nợ. Nhưng nợ thì vẫn phải trả, ngộ nhỡ sau này bà không thể trả, chủ nợ siết nhà thì bà cháu bà biết ở đâu. Nhưng số tiền lớn quá, bà bảo đến lúc "nhắm mắt xuôi tay" không biết bà có trả hết được không.

Gần 70 tuổi, cái tuổi lẽ ra bà Lý đã được an nhàn, vui vầy bên con cháu, thì người bà ngoại nghèo khó này vẫn phải gồng mình lên làm lụng để chăm sóc 2 đứa cháu bất hạnh. Ngoài những lúc đi thu gom rác, bà Lý lại lặn lội khắp các bờ ruộng, bờ mương kiếm mớ rau dại hay con cua, con tép để cải thiện bữa ăn cho các cháu.

"Tôi bị bệnh thấp khớp, lạnh như này nó sưng lên đau lắm, lưng và cổ bị thoái hóa gần 20 năm nay rồi, nhiều lúc đẩy xe rác mà thở không nổi. Nhưng vẫn phải cố gắng, tôi nghỉ ngày nào các cháu lại đứt bữa ngày đấy. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, và phải đến trường học nữa. Dù thế nào tôi không thể để các cháu đói, thất học được… ", bà Lý nói rồi lấy vạt áo thấm nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Văn Cần, trưởng thôn Đông cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Lý là hộ nghèo của thôn, và không biết bao giờ mới thoát nghèo. Thương bà Lý, thương cô con gái vắn số, thương 2 cháu nhỏ lắm nhưng bà con chúng tôi cũng chỉ thi thoảng giúp được bơ gạo, nắm rau thôi. Qua đây, tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 3 bà cháu, để họ phần nào vơi bớt đi khó khăn".

