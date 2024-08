Biến cố bất ngờ ập đến "xóa mờ" tương lai cô sinh viên nghèo

Trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (19 tuổi, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) với cái đầu trọc lóc, khuôn mặt buồn rười rượi nằm trên chiếc võng đã cũ.

Bà Nguyễn Thị Nhẹ (mẹ của Ngọc), cho biết sau đợt hóa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để chữa căn bệnh ung thư máu, mái tóc dài Ngọc rụng dần, chỉ còn vài cọng lưa thưa nên gia đình đành phải cắt bỏ hết phần tóc còn lại.

Đang độ tuổi xuân thì, nhưng căn bệnh quái ác đã hành hạ khiến thân thể Ngọc chỉ còn da bọc xương, tiều tụy, xanh xao.

"Ngọc điều trị nửa liệu trình hóa trị phải dừng giữa chừng vì không chịu nổi thuốc liều mạnh. Bác sĩ cho cháu về nhà tĩnh dưỡng 10 ngày rồi mới nhập viện trở lại", bà Nhẹ nói.

Bà Nhẹ cho biết, vợ chồng bà có 2 người con, Ngọc là con gái út. Để có tiền cho 2 con ăn học và lo cho mẹ già ngoài 80 tuổi, chồng của bà làm nghề bốc vác ở chợ, còn bản thân may vá tại nhà.

Công việc không ổn định, lúc có lúc không, mẹ già lại hay đau ốm phải đi viện, nên nhà bà Nhẹ thường xuyên rơi vào cảnh thiếu thốn. Do đó, chính quyền xét, đưa gia đình của bà Nguyễn Thị Nhẹ vào diện hộ cận nghèo của địa phương.

Dù gia cảnh khó khăn, nhưng khi nghe tin con gái đỗ ngành Xuất nhập khẩu Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, bà Nhẹ vui mừng khôn xiết.

Con gái đi học ở TPHCM với nhiều khoản tiền phải lo, nên vợ chồng bà đều phải thức khuya, dậy sớm, làm việc cật lực hơn. Cha mẹ Ngọc mong mỏi con gái chăm chỉ học hành, để có một tương lai tươi sáng hơn.

Bản thân Ngọc ở TPHCM cũng làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê để trang trải học phí giúp cha mẹ.

Nào ngờ, đầu năm nay, Ngọc thấy tay chân có vết bầm tím, nhưng nhiều ngày không biến mất; cơ thể mệt nhọc, sút cân. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện cô gái trẻ này mắc ung thư máu.

"Biết tin con gái mắc ung thư, tôi ngã quỵ. Cháu mới 19 tuổi, còn hoài bão, tương lai phía trước. Tôi ước gì có thể "gánh" bệnh thay cho con", bà Nhẹ nhớ lại.

Dù đau buồn, nhưng bà Nhẹ vẫn gắng kìm lòng, chạy vạy bà con, họ hàng vay được 50 triệu đồng để cho con gái chữa bệnh. Qua mấy đợt đi viện, số tiền vay đã "đội nón ra đi".

Sắp đến ngày đưa con vào TPHCM để chữa trị, nhưng trong túi bà Nhẹ chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đồng.

Người mẹ có con mắc ung thư cho biết đã "chạy trước, chạy sau", nhưng vẫn chưa vay nổi 10 triệu đồng đủ kinh phí đi lại, thuốc thang chữa bệnh ung thư cho Ngọc trong vòng 1 tháng tới. "Mấy đêm rồi tôi trằn trọc mãi không ngủ được, vì chưa vay được tiền chữa bệnh cho con", bà Nhẹ tâm sự.

Giọng run run, cô sinh viên Bích Ngọc chia sẻ đã xin nhà trường cho bảo lưu kết quả, tập trung chữa bệnh. Ngọc mong mỏi được sống, khỏe mạnh và trở lại giảng đường đại học.

"Em sẽ lạc quan, kiên cường để chiến thắng bệnh tật. Em khát khao được sống, được học tập", Ngọc nói lên mong ước của mình.

Ông Nguyễn Như Tạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa An, cho biết gia đình bà Nhẹ trước đây đã khó khăn nên được xét vào diện hộ cận nghèo của xã. Hiện nay, con gái út của bà đổ bệnh ung thư nên gia cảnh ngặt nghèo thêm bội phần.

"Cả 2 vợ chồng bà Nhẹ không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Nay con gái đổ bệnh, gia đình chật vật lo tiền bạc để chạy chữa cho cháu. Thông qua báo Dân trí, tôi mong bạn đọc giúp đỡ cháu Ngọc có tiền điều trị căn bệnh ung thư máu và trở lại trường học, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình", ông Tạo mong muốn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5288 xin gửi về:

1. Em Nguyễn Thị Bích Ngọc

Địa chỉ: Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0917.851.360

Số tài khoản: 106879320179 - ngân hàng Vietinbank - Nguyễn Thị Bích Ngọc

