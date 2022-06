Sau tai nạn nghiệt ngã, 2 con thơ nức nở chạy quanh bàn thờ tìm mẹ

Chỉ trong vòng 7 tháng, liên tiếp những tai ương ập đến, đẩy gia đình anh Nguyễn Đình Hoạt (SN 1991, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vào cảnh cùng cực. Ôm lấy hai đứa con thơ dại, anh Hoạt nghẹn ngào không nên lời khi kể về những biến cố của gia đình.

Năm 2016, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Loan (SN 1996), rồi 2 người con là Nguyễn Trọng Đăng (SN 2017) và Nguyễn Thị Khánh Quỳnh (SN 2019) lần lượt chào đời. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố ập tới.

Tháng 9/2021, khi anh Hoạt đang đi làm thuê, lợp mái nhà cho người dân không may bị rơi từ tầng 3 xuống đất. Vụ tai nạn đã khiến anh bị dập gan, vỡ lách, đa chấn thương. Sau hơn 4 tháng điều trị tại bệnh viện, anh mới chiến thắng được tử thần nhưng sức khỏe không còn được như trước.

"Vốn là người khỏe mạnh, trụ cột, tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Hằng ngày phải uống thuốc để chờ đến lịch ra bệnh viện kiểm tra lại", anh Hoạt cho biết.

Từ ngày chồng gặp nạn, chị Nguyễn Thị Loan thành trụ cột trong gia đình. Không có nghề nghiệp ổn định nên ai thuê gì chị cũng làm, từ phụ hồ, đến bóc vỏ keo để kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng và nuôi 2 đứa con nhỏ.

Khi cuộc sống với bao bộn bề và phải chạy ăn từng bữa thì bi kịch lại tiếp tục ập tới. Ngày 8/4 vừa qua, khi đang đi làm phụ hồ, chị Loan đã bị cột bê tông đổ đè trúng đầu. Vụ tai nạn đã khiến chị tử vong tại chỗ.

"Lúc còn sống vợ luôn ở bên và động viên tôi phải lạc quan để nhanh bình phục. Vợ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi con và đưa tôi đi viện điều trị tiếp, vậy mà... Tôi vẫn không dám tin đó là sự thật", anh Hoạt ôm lấy 2 đứa con, cố giấu đi những giọt nước mắt.

Ngày mẹ gặp nạn, hai đứa con thơ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng cứ chạy khắp nhà tìm mẹ, rồi hỏi tại sao phải đeo chiếc khăn màu trắng ở trên đầu. Nhất là về đêm, bé Khánh Quỳnh lại quấy khóc, cứ đòi mẹ ôm ngủ. Những lúc như thế, anh Hoạt phải nói ra sự thật là mẹ của các con đã lên thiên đường và mãi không về nữa. Nhưng 2 con chẳng tin, cứ bắt anh phải đưa mẹ về. Những lúc ấy, 3 cha con lại ôm lấy nhau nức nở.

Nhìn người đàn ông cùng 2 đứa con thơ khóc không thành tiếng bên di ảnh của người vợ, người mẹ trẻ mà ai cũng nghẹn ngào. Anh Hoạt muốn được đi làm để kiếm tiền nuôi con và trả nợ. Nhưng với sức khỏe của anh bây giờ thì điều đó là không thể.

"Tôi muốn đi viện kiểm tra lại sức khỏe nhưng cũng chưa có tiền. Khoản tiền nợ hơn 200 triệu đồng lúc tôi đi viện cũng chưa trả hết. Chưa bao giờ tôi thấy bế tắc và bất lực như thế này", anh Hoạt buồn bã.

Ông Nguyễn Trọng Phượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Sơn cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hoạt hết sức thương tâm, khi liên tiếp gặp tai ương.

"Hai vợ chồng vừa lấy nhau được mấy năm thì liên tiếp gặp nạn. Vợ thì qua đời, còn người chồng sức khỏe đang rất yếu, các con còn rất nhỏ", ông Nguyễn Trọng Phượng cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Sơn cũng mong muốn, thông qua Báo Dân trí, gia đình anh Hoạt sẽ có nhiều nhà hảo tâm, các bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để họ vơi bớt khó khăn.

