Bi kịch đau đớn liên tiếp đổ lên đầu một gia đình nghèo tại Nghệ An

7 ngày sau cái chết đột ngột của anh Trần Công Thành (SN 1990, trú xóm 6, xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An), vợ chồng ông Trần Công Văn là bà Nguyễn Thị Minh cứ ra ngẩn, vào ngơ. Ông Văn vốn bị tai biến, liệt nửa người từ 5 năm trước. Bà Minh sau 4 lần sinh nở nhưng mất đi 3 đứa con trở nên câm lặng, ngồi bó gối nhìn bất định ra khoảng sân nắng chói chang.

Mang bụng bầu ở tháng thứ 7, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1992), trở thành trụ cột cho bố mẹ chồng ốm yếu và cô con gái nhỏ sau khi chồng qua đời.

"Sao đau khổ cứ trút hết lên nhà tôi thế này. Sao ông trời không cho tôi chết đi, để con tôi sống còn lo cho vợ dại, con thơ... ", ông Văn đổ gục trên bàn trong nỗi đau đớn quá sức chịu đựng.

Vợ chồng ông sinh được 4 người con thì một người mất khi mới hơn 1 tuổi vì bạo bệnh, một người bị đuối nước năm 11 tuổi, còn Thành và một người chị gái. Khổ đường con cái, ông bà dồn hết tình yêu thương cho Thành và chị gái nhưng nỗi gian truân nhọc nhằn của người làm cha, làm mẹ chưa thể kết thúc, kể cả khi con trưởng thành.

Năm 2016, cưới vợ được hơn 10 ngày, anh Thành lên đường đi xuất khẩu lao động. Năm 2017, ông Văn bị tai biến, nằm một chỗ thời gian dài, một tay chị Vân vừa chăm con nhỏ, vừa chăm bố chồng trong khi mẹ chồng sức khỏe tinh thần kiệt quệ sau cái chết của hai người con. Di chứng đợt tai biến khiến ông Văn bị liệt nửa người, tay co quắp, không thể lao động được, tiếng nói cũng khó nhọc, đứt quãng...

Chuyến xuất khẩu không như kỳ vọng, năm 2021, anh Thành trở về với 2 bàn tay trắng và một khoản nợ lớn. "Còn người là còn của", vợ chồng ông Văn và chị Vân động viên anh Thành làm lại từ đầu.

"Bố mẹ già yếu, em bầu bì có làm được gì đâu, gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh Thành. Anh ấy đi làm thợ mộc, tiền công 240 nghìn đồng/ngày. Trưa tranh thủ chạy về phơi lúa, chăm con bò chửa sắp đẻ. Bò đẻ khó, bị chết, anh chăm con bê hơn cả chăm con mọn, hi vọng nó vượt qua được, bán đi có khoản tiền để vợ sinh con. Trưa mùng 2/6, anh về cho bê uống sữa rồi chạy đi làm, cách nhà khoảng hơn một cây số thì bị hai con bò nhảy, va vào xe, ngã xuống chấn thương sọ não. Đưa vào viện thì bác sĩ bảo không còn hi vọng nữa, gia đình quyết định đưa về, hôm sau thì anh mất...", chị Vân thổn thức kể lại biến cố khủng khiếp của cuộc đời mình.

Cái chết đột ngột của người con trai - niềm hi vọng duy nhất khiến tấm thân ốm yếu gầy còm của ông Văn đổ gục. Chứng kiến cảnh cha già tấp tểnh chạy theo, níu lấy chiếc quan tài của con không ai cầm được nước mắt. Thương con trai phận mỏng, thương con dâu sớm chịu cảnh góa bụa, thương hai thân già, ông Văn như đứt từng khúc ruột khi đứa cháu gái gần 5 tuổi ngây thơ hỏi: "Họ đặt bố Thành xuống hố rồi, lấp đất lại rồi, khi mô bố về với em?".

"Sao ông trời ác với tôi thế này? Sao không để tôi chết đi, để phần sống cho thằng Thành? Con ơi, con bỏ bố mẹ mà đi, giờ ai lo cho vợ, cho con đây...", ông Văn ngước đôi mắt đẫm lệ lên di ảnh con trai. Đáp lại chỉ là tiếng nức nở của vợ ông và con dâu.

Ở những tháng cuối thai kỳ, người chị Vân đã nặng nề, cộng với nắng nóng và nỗi đau ập xuống bất ngờ, chị như muốn gục ngã. Nhìn bố mẹ chồng ốm yếu cạn kiệt sức lực, nhìn đứa con nhỏ suốt ngày khóc đòi bố và sinh linh bé nhỏ đang cựa mình trong bụng, chị tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Thế nhưng, khi tôi hỏi về những ngày sắp tới, chị òa khóc: "Chồng mất, để lại bố mẹ già cả, ốm yếu và con thơ dại, thực lòng bây giờ tôi không biết làm thế nào, không thể suy nghĩ được gì nữa cả. Chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, mong sinh nở an toàn rồi lần hồi nuôi nhau...".

Ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết: "Gia đình ông Trần Công Văn hết sức bi đát khi các con lần lượt qua đời, bản thân ông Văn bị di chứng tai biến, liệt nửa người, vợ ông bị nội thương, người con dâu thì mang bầu sắp sinh, cháu còn nhỏ. Chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội, các hội nhóm xã hội cũng đang quyên góp để hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này".

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4530 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Vân

Địa chỉ: Xóm 6, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 0989600961

Số tài khoản: 51010002011263 - Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Nguyễn Thị Vân.

