Bố ngã giàn giáo nằm liệt giường, 3 con thơ nguy cơ bỏ học giữa chừng

Một ngày đầu tháng 6 nóng nực, chúng tôi cùng đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tới thăm gia đình người đàn ông tội nghiệp kể trên, anh Hoàng Văn Tuấn (43 tuổi, trú ở thôn Đồng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Nơi gia đình anh Tuấn đang trú ngụ, là một gian buồng ẩm thấp chỉ rộng chừng hơn 10m2 nằm bên rìa cánh đồng của thôn Đồng. Mái nhà lợp tôn hắt cái nóng hầm hập của mùa hạ xuống, càng khiến cho không khí nơi đây thêm phần ngột ngạt, bức bối.

Chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt bi đát này, chị Nguyễn Thị Thỏa - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang không giấu được sự thương cảm: "Hiện cả nhà 5 con người của gia đình anh Tuấn, đang ở nhờ trong căn buồng nhỏ đã quá cũ nát của người cô ruột. Từ lúc anh Tuấn gặp nạn nằm một chỗ, các khoản vay khoản để chữa trị cho anh đã hơn 300 triệu đồng. Người vợ ốm yếu cùng các con anh ấy luôn sống trong cảnh thường xuyên đứt bữa. Trước tình cảnh quá éo le như thế này, nguy cơ 3 đứa trẻ thất học là hiện hữu.

"Từ lúc tiếp nhận thông tin về gia đình anh Tuấn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng chính quyền địa phương đã vận động quyên góp và cứu trợ nhiều lần, nhưng những sự trợ giúp này rất hạn chế. Trong khi chi phí chữa bệnh cho anh Tuấn, và nơi ở của gia đình anh thì thực sự chưa biết tìm ở nguồn nào. Chính vì vậy, qua đây, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh ấy…", Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang nói.

Trên chiếc giường cũ kĩ kê bên cửa sổ, anh Tuấn nằm bất động với mái tóc ngắn nham nhở để lộ ra một vết khâu lớn kéo dài từ trước trán ra sau gáy, nửa đầu bên phải lõm sâu vì phần vỏ hộp sọ đã bị vỡ nát sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Tay liên tục lau mồ hôi cho chồng, chị Lê Thị Mai ngước lên gương mặt đẫm nước mắt, giọng người vợ tội nghiệp nghẹn lại: "Mấy hôm nay trời chuyển nắng nóng nên nhà em hay lên cơn co giật. Chắc là chồng em đau lắm, nhưng không nói được nên anh ấy chỉ kêu ú ớ rồi toát mồ hôi đầm đìa. Thương anh ấy lắm, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào!...".

Đưa bàn tay sần sùi lau nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, chị Mai kể: Chị sức khỏe vốn không tốt bởi căn bệnh thoát vị đĩa đệm thường xuyên hành hạ, thành ra cuộc sống của gia đình 5 nhân khẩu của chị Mai chỉ còn biết trông chờ vào công việc thợ xây của người chồng. Công việc nặng nhọc cứ ráo mồ hôi là hết tiền, nên bao năm nay gia đình anh Tuấn luôn sống trong cảnh "thiếu trước hụt sau".

Cũng bởi gồng mình lên để lo cho gia đình mà tai họa bất ngờ xảy đến với người đàn ông trụ cột gia đình này, bỗng chốc biến anh thành người tàn phế.

"Hôm ấy đã gần 12h trưa của ngày tháng 6 năm 2020, vì đã nhận khoán nên chồng em cố gắng trát cho xong bức tường trên tầng 2, rồi nghỉ ăn cơm. Có lẽ vì trời nắng quá và đói nên anh ấy chóng mặt tự ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Không phải vì em sức yếu, không giúp được gì cho gia đình thì anh ấy đã không bị như thế…", chị Mai bật khóc nức nở.

Được mổ cấp cứu kịp thời, anh Tuấn đã giữ lại được mạng sống. Do không có Bảo hiểm y tế, gia đình anh Tuấn phải chi trả hầu hết các chi phí chữa trị. Sau gần 2 năm trời chạy chữa khắp các bệnh viện, để lại gánh nợ hơn 300 triệu đồng lên vai người vợ ốm yếu, "sức cùng, lực kiệt" anh Tuấn đành chấp nhận trở về tá túc trong gian buồng chật hẹp của người cô ruột.

"Bác sĩ bảo anh ấy bị chấn thương sọ não rất nặng, phần hộp sọ bị vỡ đã phẫu thuật lắp lại 2 lần rồi nhưng bị nhiễm trùng phải tháo ra. Đã quá lịch hẹn phẫu thuật lần 3, lần này phải mua vỏ hộp sọ nhân tạo cần tới cả trăm triệu đồng, nhưng em không vay đâu được nữa nên đành để anh ấy ở nhà. Em có tội lớn với chồng em… ", người vợ tội nghiệp nấc nghẹn đau đớn.

Không được tiếp tục chữa trị, bệnh tình của anh Tuấn mỗi ngày một nặng, tần suất các cơn co giật ngày càng nhiều hơn, ý thức cũng mất dần đi, mọi việc từ ăn uống, cho đến vệ sinh đều phải phụ thuộc vào người thân.

Nhìn đứa con gái lớn đang chăm sóc chồng, nước mắt chị Mai lại ứa ra, người mẹ nghèo bần thần: "Con bé lớn nhà em đang học lớp 10, cứ tan học là con bé lại chạy tới của hàng tạp hóa làm thêm đến tận đêm khuya, nhiều hôm thấy con bé ôm bụng đói đi ngủ mà lòng em thắt lại. Con bé này mấy lần xin mẹ thôi học để đi làm nuôi 2 em, và kiếm tiền chữa bệnh cho bố nhưng em kiên quyết không cho. Bố mẹ nghèo đói rồi bệnh tật cũng bởi không được học hành. Các con em không thể thất học, nhưng giờ em túng quẫn rồi!...", bỏ dở câu nói, người phụ nữ thuần nông nghèo khó lại bật khóc.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Trần Văn Hồng, trưởng thôn Đồng, xã Tân Mỹ cho biết: "Anh Tuấn là lao động chính bất ngờ gặp nạn, hiện nằm liệt giường, khiến gia đình lao đao.

Bà con chúng tôi rất mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh chị ấy. Để anh Tuấn có cơ hội được phẫu thuật ghép hộp sọ và tiếp tục đến viện phục hồi chức năng. Và cũng là giúp đỡ để 3 đứa trẻ được tiếp tục đến trường, nếu 3 đứa phải thôi học lúc này thì tội nghiệp quá!".

