Bé trai 2 tuổi mang 2 căn bệnh hiểm, cha mẹ nghèo đau đớn, bất lực

Đó là hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Trì (SN 1983) và chị Lê Thị Hiền (SN 1993), ở thôn Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Không có tiền chạy chữa cho con, anh chị chỉ còn biết lạy trời, cầu mong bình an cho con trai mới hơn hai tuổi mang trọng bệnh.

Căn nhà tồi tàn của gia đình anh Trì khuất sau rặng cây cuối con đường đất trông rất hoang sơ. Khi chúng tôi vừa đến đầu cửa đã nghe tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ vọng ra. Mấy hôm nay trời lạnh, vết thương gãy xương sườn của anh Trì đau nhức nên không thể đi làm được.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Hiền buồn bã cho biết, năm 18 tuổi, chị kết hôn với anh Trì và đã có 3 người con. Cháu đầu là Nguyễn Trọng Dương Hào (SN 2010), cháu thứ hai Nguyễn Trọng Dương Hiếu (SN 2017) và cháu thứ 3 là Nguyễn Trọng Dương Huệ (SN 2021).

Cuộc sống ở quê nhiều khó khăn, chỉ dựa vào mấy sào ruộng, hai vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà để vào TPHCM làm công nhân. Thế nhưng sau 3 năm công việc không ổn định, anh chị đành trở về quê.

Nhìn đứa con tội nghiệp, chị Hiền nén nỗi đau kể tiếp, sau khi sinh cháu Huệ được 20 ngày thì con bắt đầu có biểu hiện tím tái, khó thở. Vợ chồng chị đưa con đi viện thăm khám thì các bác sĩ thông báo cháu bị thông liên thất.

Sau thời gian điều trị gần một năm, đến tháng 12/2021, tình trạng bệnh của Huệ vẫn không đỡ mà có dấu hiệu nặng hơn. Lúc đó, vì gia đình quá nghèo không có kinh phí nhưng may mắn nhờ chương trình trái tim cho em nên cuối năm 2021, Huệ được mổ tim. Nhưng thời gian sau đó, sức khỏe của cháu sụt giảm, khi đi khám thì tiếp tục phát hiện cháu bị bệnh não úng thủy.

"Vợ chồng tôi rụng rời chân tay khi nhận được kết quả khám bệnh của con trai. Gia đình không còn một cái gì để bán nữa. Con bò giống duy nhất bán được 15 triệu đồng, đưa con ra Hà Nội chữa trị cũng hết rồi. Giờ gia đình tôi đã vay nợ khắp nơi, sổ đỏ thì không có mà vay ngân hàng. Nhìn con đau mà không có tiền đi viện nên cảm thấy có lỗi với con quá", vừa nói chị Hiền ôm con vào lòng rồi khóc nức nở.

Theo người mẹ nghèo, lẽ ra con chị phải nhập viện để theo dõi, điều trị nhưng trong nhà không còn đồng tiền nào. "Mấy hôm nay thời tiết lạnh nên cháu thường lên cơn co giật, không chịu ăn, nhiều đêm khóc ngất đi khiến vợ chồng tôi rất lo lắng. Tại sao ông trời bắt con tôi phải chịu tội như thế chứ", chị Hiền than thở.

Ngồi bên cạnh con trai, người cha khắc khổ lén quay đi giấu những giọt nước mắt đang lăn ra, giọng anh như nghẹn lại: "Cháu mới 2 tuổi mà mắc một lúc hai căn bệnh quái ác. Các bác sĩ khuyên gia đình sớm chữa trị và mổ cho cháu nhưng giờ không biết xoay ở đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng".

Thương con, qua nhiều lần đi hết bệnh viện tuyến tỉnh rồi trung ương, vợ chồng chị Hiền cũng đành đưa con về nhà vì không còn tiền điều trị lâu dài và mổ não. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Huệ đang rất xấu và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Để có tiền chạy chữa cho con, ban ngày anh Trì đi phụ hồ, còn tối đến đi bán xăng thuê. Công việc vất vả, bản thân anh Trì cũng đang phải chống chọi với những cơn đau vì xương sườn số 12 của anh bị gãy cách đây mấy năm do ngã giàn giáo. Những thứ có giá trị trong gia đình anh chị đã bán sạch. Căn nhà tuềnh toàng vợ chồng anh Trì đang ở cũng không phải của mình mà là nhà đi mượn.

"Vợ chồng tôi mong mọi người giúp con trai chúng tôi đường sống. Nhìn con trai "chết mòn" từng ngày, vợ chồng tôi đau lòng lắm", anh Trì khẩn cầu.

Theo ông Thái Văn An - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, gia đình anh Trì, chị Hiền là một trong những hoàn cảnh éo le nhất xã. Hiện gia đình như đang rơi vào bước đường cùng, rất mong các nhà hảo giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Huệ còn quá nhỏ để nhận ra rằng "thần chết" đang cận kề mình. Chỉ mong sao có một phép màu để cháu có cơ hội được chữa trị bệnh tật.

