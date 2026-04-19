Chàng trai 18 tuổi xin được sống, gia đình bất lực trước 70 triệu mổ tim (Video: Hương Hồng).

Lời khẩn cầu nghẹn lòng của chàng trai 18 tuổi mang bệnh hiểm nghèo: “Cháu muốn được sống”

Một ngày giữa tháng 4, phóng viên Dân trí đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm em Đặng Quý Tâm (SN 2008, dân tộc Dao, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai), ngay sau khi lá thư xin trợ giúp của em được gửi tới tòa soạn.

Tâm nằm lặng im trên giường bệnh của Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Xung quanh cơ thể gầy gò của chàng trai 18 tuổi là đủ loại dây truyền dịch, ống thở và các thiết bị theo dõi sinh tồn…

Mắc căn bệnh di truyền hiếm gặp, tính mạng chàng trai 18 tuổi gặp nguy hiểm (Ảnh: Hương Hồng).

Nhắm nghiền đôi mắt, nhưng mỗi khi nghe tiếng bước chân lại gần, bờ mi Tâm khẽ động, hé mở ánh nhìn mệt mỏi. Giọng chàng trai trẻ bất hạnh yếu ớt, đứt quãng: “Cháu… mệt lắm! Cháu muốn được sống. Cầu xin cô, bác cứu giúp!…”.

Ít ai biết, phía sau lời cầu xin xót xa ấy là hành trình dài chống chọi với căn bệnh di truyền hiếm gặp - hội chứng Marfan - âm thầm bào mòn cơ thể và có thể cướp đi sự sống của Tâm bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Phạm Quốc Trịnh, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Đặng Quý Tâm mắc bệnh lý tim mạch rất phức tạp: hở van tim, phình động mạch chủ ngực, suy tim, trên nền hội chứng Marfan, kèm theo Basedow. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật thay và sửa van động mạch chủ”.

Số tiền khoảng 70 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim, vượt quá khả năng gia đình Tâm (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Quốc Trịnh cho biết thêm, hội chứng Marfan khiến thành mạch yếu và dễ giãn, làm tăng nguy cơ bóc tách hoặc vỡ động mạch chủ. Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra đột ngột và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Hiện tại, Tâm đã có chỉ định đại phẫu thuật, đòi hỏi kỹ thuật cao nhằm xử lý đoạn động mạch chủ bị tổn thương với chi phí khoảng 70 triệu đồng (đã trừ Bảo hiểm y tế). Sau mổ, bệnh nhân vẫn cần theo dõi và điều trị tích cực lâu dài, tốn kém.

“Bệnh nhân còn trẻ, nếu được phẫu thuật kịp thời và điều trị tích cực sẽ có nhiều cơ hội sống và trở về với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên gia đình bệnh nhân đã quá kiệt quệ. Vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ”, bác sĩ Quốc Trịnh bày tỏ.

Nợ nần chồng chất, mẹ nghèo bật khóc khi không xoay xở được tiền cứu con

“Cháu… mệt lắm! Cháu muốn được sống. Cầu xin cô, bác cứu giúp!…”, lời khẩn cầu nhói lòng của chàng trai trẻ bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).

Nước mắt lưng tròng, chị Lý Thị Thủy (SN 1987, mẹ của Tâm) đứng bất động bên giường bệnh con trai. Ánh mắt của người mẹ nghèo không giấu được sự lo lắng và tuyệt vọng.

Cố kìm nén để không bật lên tiếng nấc, chị Thủy kể: Tâm không may mắc phải căn bệnh di truyền hiếm gặp. Hành trình đằng đẵng chạy chữa cho con đã khiến gia đình vốn là hộ cận nghèo ở địa phương lâm vào cảnh kiệt quệ.

Anh Đặng Quý Hạnh (bố của Tâm) mắc bệnh xương khớp, đau ốm triền miên, không thể lao động nặng. Gánh nặng mưu sinh dồn lên vai chị Thủy. Để có tiền chữa trị cho con, chị đã phải vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng cho 3 lần phẫu thuật trước đó.

Nước mắt thấm ướt chiếc khẩu trang đang đeo, chị Thủy bồn chồn đứng ngóng con qua khe cửa phòng bệnh cách ly (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, chị Thủy cho biết, con trai lớn của vợ chồng chị là Đặng Văn Quyết (SN 2006), phải nghỉ học sớm, đi làm để phụ giúp bố mẹ chữa bệnh cho em. Tuy nhiên, Quyết cũng mắc bệnh Basedow, hiện điều trị tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai.

Chồng đau yếu, con lớn mắc bệnh, nên chỉ có mình chị Thủy túc trực, chăm sóc Tâm tại bệnh viện; đứa con nhỏ Đặng Quang Duy (SN 2016) học lớp 4, phải gửi họ hàng chăm sóc…

Giữa vòng xoáy bệnh tật và nghèo khó, gia đình chị Thủy rơi vào cảnh kiệt quệ, không lối thoát. Nghĩ đến những ngày u ám sắp tới của gia đình và đứa con trai bất hạnh, chị Thủy ôm mặt bật khóc: “Nợ cũ em chưa trả được đồng nào, 70 triệu đồng để phẫu thuật cho con lúc này, gia đình em không biết tìm ở đâu nữa!...”.