Cậu bé mắc u não: "Con đã khỏe lại. Con cảm ơn cô, bác đã giúp đỡ!"

Cậu bé mắc u não hồi phục, sắp trở lại trường sau hành trình chiến thắng bệnh (Video: Hương Hồng).

Từ ranh giới sinh tử, cậu bé 13 tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ những tấm lòng nhân ái

Từng nằm bất động trong phòng hồi sức tích cực, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc và sự chăm sóc của y, bác sĩ, bé Nguyễn Trung Hiếu (SN 2013, trú xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ) nay đã có thể tự đi lại, vận động và sinh hoạt bình thường.

Nụ cười đã trở lại trên gương mặt cậu bé 13 tuổi sau những ngày tháng đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

“Con đã khỏe lại, sắp được đi học rồi ạ! Con cảm ơn cô, bác đã giúp đỡ!”, Hiếu nói, mắt ánh lên vẻ háo hức.

Bé Nguyễn Trung Hiếu đã hồi phục, có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường (Ảnh: Hương Hồng).

Theo gia đình, sau khi xuất viện trở về nhà, Hiếu đang dần hồi phục sức khỏe. Trong thời gian tới, cháu sẽ được chuyển tới Bệnh viện K để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sự hồi phục của Hiếu không chỉ là nỗ lực phi thường của chính em, mà còn là kết quả của sự chung tay đầy yêu thương từ những tấm lòng nhân ái.

Ngày 16/4, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm và trao biển biểu trưng số tiền 221.687.868 đồng tới gia đình bé Nguyễn Trung Hiếu.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản của báo Dân trí và đã được kết chuyển trực tiếp tới gia đình trước đó để phục vụ việc điều trị cho Hiếu.

Đang học lớp 7, Hiếu bất ngờ mắc u não, đe dọa tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Không giấu được xúc động, anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, bác ruột của Hiếu) cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, thông qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 160 triệu đồng từ các nhà hảo tâm (trong đó Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình Hiếu nhận được là hơn 380 triệu đồng. Đây là nguồn động viên vô cùng quý giá, giúp Hiếu có thêm cơ hội được điều trị và hồi phục.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 221.687.868 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới cháu Hiếu và gia đình (Ảnh: CTV).

Hơn 380 triệu đồng yêu thương tiếp sức, mở ra hành trình mới cho Hiếu

Cậu bé Nguyễn Trung Hiếu là hoàn cảnh trong bài viết “Ám ảnh ánh mắt khát sống của cậu bé 13 tuổi mắc u não, suy tim cấp”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Chị Nguyễn Thị Thịnh (SN 1982, mẹ của Hiếu) vốn sức yếu, ngờ nghệch và không biết chữ. Năm 29 tuổi, chị Thịnh đánh liều đi “kiếm” cho mình một đứa con, với hy vọng sau này có chỗ nương tựa. Ngày 9/9/2013, bé Hiếu ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ và niềm vui của gia đình.

Do chị Thịnh không có khả năng lao động lại nuôi con vụng về, nên bé Hiếu lớn lên chủ yếu nhờ sự chăm sóc của ông bà ngoại và người bác ruột.

Mẹ bệnh, ông bà già yếu nên túc trực bên giường bệnh của Hiếu luôn là người bác ruột (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 12/2, vừa đi học về, Hiếu ôm đầu lảo đảo rồi ngã vật ra trước cửa nhà. Khi Hiếu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, theo em lên Hà Nội chỉ có bác Cường. Nơi quê nhà, người mẹ khờ và ông bà ngoại tuổi 80 chỉ còn biết ngày đêm chắp tay cầu mong Hiếu sớm "tai qua nạn khỏi".

Bác sĩ Nguyễn Bá Tuân, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhi Nguyễn Trung Hiếu nhập viện trong tình trạng u não kèm suy hô hấp cấp, suy tim cấp và phù phổi, biến chứng nặng có thể đe dọa tính mạng”.

Từ tấm lòng bạn đọc Dân trí, sự vào cuộc kịp thời của phòng Công tác xã hội cùng nỗ lực tận tâm của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tất cả đã góp phần níu giữ sự sống cho cậu bé đầy nghị lực.

Đại diện phòng Công tác xã hội bệnh viện, chị Nguyễn Hà Phương xúc động chia sẻ, sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm niềm tin, giúp gia đình vững vàng hơn trong hành trình chữa bệnh cho Hiếu.

“Chúng tôi thực sự trân trọng những nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Dân trí. Sự đồng hành ấy đã mang lại cơ hội sống và hồi phục cho nhiều bệnh nhân khó khăn”, chị Phương nói.

Hiếu háo hức chuẩn bị trở lại trường học, viết tiếp ước mơ còn dang dở (Ảnh: Hương Hồng).

Đón nhận tình cảm của những tấm lòng nhân ái, bé Nguyễn Trung Hiếu gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn bên cạnh, giúp em vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Trong ngôi nhà nhỏ nơi vùng quê Phú Thọ, niềm vui đã trở lại sau những tháng ngày u ám. Một hành trình mới đầy hy vọng đang mở ra phía trước.

Hiếu sắp trở lại trường, tiếp tục con đường học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Và hơn tất cả, em đang từng ngày viết tiếp câu chuyện vượt lên số phận của chính mình, bằng nghị lực, tình yêu thương và sự chở che của cộng đồng.