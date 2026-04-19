Người cha 75 tuổi và 3 con trai tật nguyền sắp được ở trong ngôi nhà mơ ước

Sau ngày khởi công gần 1 tháng, ngôi nhà mơ ước của ông Đào Văn Chín (75 tuổi, trú thôn 2, xã Xuân Lãnh) cùng 3 người con trai tật nguyền đã dần thành hình.

Ông Chín là nhân vật trong bài viết “Nỗi khốn khổ đến cùng cực của cha già 75 tuổi và 3 người con tật nguyền”. Đến nay, tổng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái để giúp đỡ gia đình ông đạt gần 175 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nhận thêm hơn 10 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp.

Ngôi nhà của ông Chín và 3 người con tật nguyền sắp hoàn thành (Video: Trung Thi).

Từ nguồn kinh phí trên, ông Chín đã quyết định xây dựng một căn nhà mới, thay thế căn nhà tạm bợ mà 4 cha con đã tá túc suốt hàng chục năm qua.

“Hồi trước ở nhà cũ, mỗi khi mùa mưa bão đến, mấy cha con tôi luôn thấp thỏm lo sợ vì căn nhà sau hơn 20 năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Như đợt mưa bão cuối năm 2025, gió lớn đánh mạnh làm bay ngói, suýt trúng vào đầu cha con tôi. Vì vậy, mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là có một căn nhà kiên cố để yên tâm sinh sống”, ông Chín chia sẻ.

Bên trong ngôi nhà cũ của ông Chín (Ảnh: Trung Thi).

Với số tiền được hỗ trợ, ông Chín xây dựng căn nhà có diện tích 68m2, gồm 3 phòng ngủ, phòng khách và khu vực bếp; nền được lát gạch men, mái lợp ngói. Hiện công trình đã xong phần thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Ông Chín cho biết, trong quá trình xây dựng nhà, gia đình tận dụng lại một số vật liệu cũ như ngói và cửa gỗ nhằm tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng hỗ trợ thêm công lao động, giúp giảm đáng kể chi phí so với các công trình khác.

Ngôi nhà mơ ước sắp hoàn thành, ông Chín không giấu được niềm vui và chia sẻ: “Thú thật, tôi nghĩ mình tuổi cao rồi, có lẽ sẽ sống hết đời trong căn nhà cũ, không dám mơ có được mái ấm mới khang trang như thế này. Cha con tôi rất biết ơn bạn đọc Dân trí”.

Ngôi nhà của cha con ông Chín nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trương Thái Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Lãnh cho biết, với sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí, gia đình ông Chín đã xây dựng được một ngôi nhà khá kiên cố với trụ bê tông, mái ngói, nền lót gạch men… có thể đảm bảo điều kiện sinh hoạt lâu dài.

Theo ông Hòa, qua nắm bắt từ đơn vị thi công, ngôi nhà dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 5.

Như báo Dân trí đã phản ánh, dù tuổi cao, ông Chín vẫn phải chăm sóc 3 người con tật nguyền. Trong đó, 1 người bị bại liệt từ nhỏ; 1 người mắc bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang; người còn lại mắc bệnh tiểu đường nặng và đã bị cụt một chân.

Trước đây, 4 cha con sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, nhiều thanh gỗ bị mối mọt, tường loang lổ, mái ngói mục nát. Mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của gia đình.

Ông Chín dùng xi măng trắng trét các khe hở giữa gạch men ốp tường (Ảnh: Trung Thi).

Hiện, gia đình ông Chín chủ yếu sống dựa vào trợ cấp xã hội khoảng 2,25 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ 1 con bò giống để chăn nuôi. Mong mỏi lớn nhất của 4 cha con là có điều kiện sửa chữa nhà ở, thoát khỏi cảnh mưa dột kéo dài.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ gần 175 triệu đồng, giúp gia đình ông Chín hiện thực hóa giấc mơ về một mái ấm kiên cố.

Ngày 20/3, báo Dân trí đã phối hợp cùng UBND xã Xuân Lãnh tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình ông Chín.