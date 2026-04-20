Con trai liệt 2 chân vá xe nuôi cha chạy thận, mẹ ung thư giai đoạn cuối

Giữa cái nắng tháng 4 như đổ lửa, tại ấp An Bình Hoà Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang, hình ảnh anh Dương Hữu Nhị (42 tuổi) tỉ mẩn vá xe cho học sinh dưới mái chòi lá xiêu vẹo bên mé sông đã lay động lòng người.

Dù đôi chân không còn nguyên vẹn, anh vẫn thoăn thoắt di chuyển bằng chiếc xe tự chế, đôi tay thuần thục chà, gõ, dán, thể hiện một ý chí kiên cường.

Gia đình anh Dương Hữu Nhị tại ấp An Bình Hoà Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Anh Nhị chia sẻ với phóng viên: "Sáng tôi đi bán vé số, trưa định về ăn cơm mà thấy có đám học sinh gửi lại mấy chiếc xe đạp phải vá cho chúng chiều có cái đi học".

Công việc vá xe lưu động, không quản nắng mưa, mang lại cho anh khoảng 100.000 đồng mỗi ngày, là nguồn hy vọng chính của gia đình, bên cạnh khoản trợ cấp xã hội ít ỏi.

Trong căn nhà rệu rã, cha anh Nhị, ông Dương Hữu Lây (68 tuổi), đang phải chống chọi với bệnh tật bằng những đợt chạy thận nhân tạo ngặt nghèo. Cùng lúc đó, mẹ anh, bà Trần Thị Bé Nhỏ (62 tuổi), đang héo hắt từng ngày vì căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối.

Những cơn đau xé lòng của mẹ và hơi thở nhọc nhằn của cha như đè nặng lên đôi vai người đàn ông khiếm khuyết này.

Con trai khuyết tật bán vé số nuôi cha chạy thận, mẹ ung thư (Video: Hoàng Duật).

Số tiền kiếm được từ mồ hôi và bụi đường, anh Nhị không dám tiêu riêng một đồng. Anh dành trọn để lo chi phí chạy thận cho cha (khoảng 200.000 - 300.000 đồng/ngày) và mua những liều thuốc giảm đau (khoảng 70.000 đồng/ngày) cho mẹ.

Bà Trần Thị Bé Nhỏ nghẹn ngào kể về những biến cố nghiệt ngã của gia đình. Năm 1989, sau một cơn sốt bại liệt quái ác khi vừa tròn 5 tuổi, đôi chân của anh Nhị đã vĩnh viễn không còn khả năng bước đi.

Nỗi đau của con chưa nguôi, bi kịch lại tiếp tục bủa vây người mẹ khi bà phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Giữa lúc gia cảnh túng quẫn, bà chọn cách im lặng chịu đựng vì không có tiền chạy chữa.

Mọi nguồn lực ít ỏi của gia đình, từ cầm cố giấy tờ đất đến làm thuê đủ việc, đều đã dồn hết vào những đợt chạy thận để duy trì sự sống cho ông Dương Hữu Lây. Trong cuộc chiến với tử thần, bà đã tự lùi lại phía sau, nhường cơ hội sống cho chồng và gánh nặng mưu sinh cho đứa con trai khiếm khuyết.

Anh Dương Hữu Nhị khuyết tật 2 chân bán vé số nuôi mẹ ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối và cha chạy thận (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Lương Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hội An, xác nhận gia đình anh Dương Hữu Nhị là hộ cận nghèo ở địa phương. Hàng tháng, ngoài khoản trợ cấp 750.000 đồng, địa phương cũng hỗ trợ thêm gạo và ưu tiên gia đình anh nhận quà từ các nhà hảo tâm.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, những khoản ấy cũng khó bù đắp được hết những khó khăn mà cả gia đình 3 người đang phải đối mặt.

Ông Sơn cho biết thêm: "Vừa rồi, bà Nhỏ, mẹ của anh Nhị được hỗ trợ đưa đi TPHCM khám bệnh. Tuy nhiên, trường hợp của bà bệnh quá nặng nên họ báo gia đình đưa về. Hiện tại, bà ở nhà không khám bệnh nữa để giảm áp lực cho con trai".