Bé gái 9 tuổi không cha, "gồng mình" chăm mẹ tâm thần

Cô bé rơi vào tình cảnh đáng thương kể trên là em Bùi Thị Bích Ngọc (SN 2015, trú tại thôn Sỏi, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Giữa trưa một ngày cận Tết Giáp Thìn, chúng tôi tới thăm 2 mẹ con bé Ngọc, ngay sau khi nhận được thông tin về bé từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang.

Biến cố đau thương dồn dập ập đến

Trong khi cái Tết đã len lỏi khắp các căn nhà, ngõ xóm, thì ngôi nhà nhỏ cũ nát, trống huơ, trống hoác của 2 mẹ con bé Ngọc lại là một không khí ảm đạm đến nao lòng.

Gương mặt buồn rượi, bé Ngọc hết nhìn căn bếp lạnh tanh, lại đưa mắt sang cái giường bừa bộn chăn chiếu của mẹ, cô bé lí nhí: "Cháu vừa đi học về, định vào bếp nấu cơm, nhưng không còn gạo…", rồi đưa tay lau nước mắt nhìn mẹ.

Ngồi bệt trên thềm nhà ẩm ướt, chị Bùi Thị Minh (mẹ ruột bé Ngọc) không quan tâm đến cảm xúc của đứa con gái nhỏ, người mẹ tâm thần chỉ biết khoa chân, múa tay rồi nói, cười một cách vô thức.

Đúng lúc, chị Bùi Thị Hồng (bác ruột của Ngọc) tất tả đem sang cho 2 mẹ con Ngọc tô canh và bát cơm trắng. "Tôi vừa đi làm đồng về, nhìn thấy bếp nhà mẹ con nó không có khói, chắc lại chưa có gì ăn, nên đem sang cho mẹ con dì ấy ăn tạm", chị Hồng nói.

Kể về số phận buồn thảm của người em gái ruột, chị Hồng rớm nước mắt: Em nó vốn bình thường, thời trẻ em nó cũng xinh xắn, có gia đình riêng và sinh được một đứa con trai. Nhưng rồi tai họa từ đâu cứ giáng xuống đầu dì nó. Năm 2012, chú ấy mất vì ung thư. Năm 2013, con trai dì Minh mất vì bị đuối nước…

Chị Hồng kể tiếp, biến cố đau thương dồn dập ập đến khiến chị Minh lâm vào trầm cảm. Góa phụ chỉ biết đi lang thang gào khóc tìm chồng con…, có lần chị Minh bỏ nhà đi mấy ngày mới trở về.

Năm 2015, người mẹ tội nghiệp sinh bé Ngọc trong tâm trạng vừa mừng, vừa lo của người thân.

"Dì ấy bất ngờ mang thai con bé Ngọc, không ai biết bố con bé là ai. Hồi ấy ông ngoại còn khỏe đã đón 2 mẹ con dì ấy về nhà chăm sóc. Con bé Ngọc là một tay ông ngoại nuôi nấng dạy dỗ. Từ ngày ông ngoại mất, bệnh của dì Minh trở nên nặng hơn, khiến con bé Ngọc mới 6 tuổi đầu đã phải chăm sóc mẹ", chị Hồng cố nén nước mắt.

Hai mẹ con sống dựa vào khoản tiền trợ cấp 900 ngàn đồng/tháng

Theo chị Hồng, bố mẹ chị sinh hạ tới 8 người con. 2 người đã mất, còn lại người thì đi làm ăn xa, người thì xây dựng gia đình ở địa phương, nhưng đều sống trong cảnh khó khăn.

Người ở gần mẹ con Ngọc là chị Hồng. Nhưng chị Hồng cũng góa chồng đã lâu, gia cảnh cũng không khá hơn nhà Ngọc là mấy, nên chỉ thi thoảng chạy qua chạy lại đỡ đần chút ít.

Hiện tại, mẹ con Ngọc sống chủ yếu dựa vào khoản tiền trợ cấp 900 ngàn đồng/tháng của chị Minh và từ sự cưu mang của bà con lối xóm. Số tiền ít ỏi trên, cô bé Ngọc phải dè xẻn từng đồng vừa để đong gạo, vừa dành để mua thuốc cho mẹ.

Là người nhiều lần trực tiếp vận động quyên góp giúp đỡ 2 mẹ con Ngọc, chị Phạm Thị Năm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang, Bắc Giang) chia sẻ:

"Tội nghiệp con bé Ngọc, không có bố mẹ lại mắc bệnh tâm thần. Cháu mới 9 tuổi đã phải làm hết các việc nhà và chăm sóc mẹ. Nhìn con bé nhỏ xíu vẹo người xách nước tưới rau mà quặn thắt lòng.

Trước hoàn cảnh của 2 mẹ con bé Ngọc, Hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương đã nhiều lần chung tay hỗ trợ, nhưng sự giúp đỡ còn rất hạn chế. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các tấm lòng nhân hậu hãy cứu vớt mẹ con cháu …"

Đã đến lúc phải chia tay cô bé lớp 3 tội nghiệp, níu tay tôi Ngọc thẽ thọt: "Cháu chẳng biết Tết là gì, thấy các bạn cùng lớp bảo Tết vui lắm. Cháu chẳng ước gì đâu. Cháu chỉ muốn Tết mẹ con cháu không bị đói thôi…"

Không cầm lòng để nghe được cô bé nói hết câu, tôi vội bước mà sống mũi cay xè. Tết là một điều tưởng như rất đỗi giản dị, nhưng với mẹ con bé Ngọc, và nhất là cô bé 9 tuổi bất hạnh ấy lại là quá xa vời!

