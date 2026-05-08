Bốn anh em mồ côi được bạn đọc giúp đỡ hơn 300 triệu đồng

Chiều 7/5, phóng viên Dân trí cùng ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), đến thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 280.633.928 đồng tới Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, trú tại thôn 4 Đông Yên, phường Hoành Sơn) và 3 em nhỏ.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, đã được chuyển trước đó vào tài khoản của Tuấn.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi Tuấn và các em (Ảnh: Hoài Anh).

Ngoài ra, Tuấn cùng các em còn nhận được 20 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm. Như vậy, đến nay, 4 anh em Tuấn đã được hỗ trợ tổng số tiền hơn 300 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm.

Trước đó, phóng viên Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương đã hướng dẫn Tuấn gửi số tiền trên vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm để hưởng lãi suất định kỳ, đảm bảo an toàn, lâu dài.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn, gửi lời cảm ơn tới Ban Biên tập, phóng viên báo Dân trí đã kết nối và đặc biệt bạn đọc của báo, nhà hảo tâm đã cùng chung tay hỗ trợ hoàn cảnh các cháu mồ côi.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ Tuấn và các em (Ảnh: Hoài Anh).

"Thời gian tới, chúng tôi mong quý báo tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương và kết nối, giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn", ông Cương chia sẻ.

Tuấn cùng 3 em nhỏ là nhân vật trong bài viết "Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơ".

Người cha là Nguyễn Văn Chương (SN 1982), đã ra đi trong một tai nạn khi mưu sinh nơi biển cả vào năm 2021. Sau cú sốc ấy, chị Trần Thị Khang (SN 1982) làm đủ nghề, từ phụ hồ đến lên rừng hái rau má mang bán để kiếm tiền nuôi 4 con ăn học.

Tuấn và 3 em rơi vào cảnh mồ côi khi bố mẹ lần lượt qua đời (Ảnh: Dương Nguyên).

Chiều 7/3, chị Khang cùng người em gái chồng đi hái rau má rừng trở về thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo rơ-moóc. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 2 người phụ nữ, trong đó chị Khang bỏ lại 4 con trai còn nhỏ và tương lai chưa vững vàng. Ba em của Tuấn gồm Nguyễn Trần Anh Vũ (SN 2009, lớp 11), Nguyễn Thiên Bảo (SN 2014, lớp 6) và Nguyễn Anh Trường (lớp 1).

Sau khi nhận thông tin chị Khang tử vong, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình kinh phí mai táng. Chính quyền phường cũng kêu gọi các tổ chức xã hội và cộng đồng chung tay giúp đỡ các cháu.