Báo Dân trí tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh Hậu Giang

(Dân trí) - Sáng 15/9, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn của tỉnh Hậu Giang. Tham dự buổi trao thẻ có bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban ngành.

Tiếp nối chương trình "Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em khó khăn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long", nhằm tiếp sức cho học sinh của tỉnh Hậu Giang thêm vững bước trên hành trình đón nhận tri thức, sáng 15/9, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế (trị giá gần 300 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là tấm lòng hảo tâm mà bạn đọc Báo Dân trí, các mạnh thường quân gửi tặng đến các em học sinh nhân dịp năm học mới.

"Động lực rất lớn để các em học sinh an tâm tới trường"

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ, qua 2 năm khi dịch Covid-19 bùng phát đã để lại nhiều đau thương, khiến 40 học sinh ở Hậu Giang mất cha mẹ, hàng trăm gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hàng nghìn em thiếu thốn điều kiện học tập cơ bản.

Năm học 2022-2023, Hậu Giang có hơn 150.000 học sinh các cấp, trong đó có gần 9.000 em là con em các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo. Rất nhiều học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ để an tâm bước vào năm học mới.

Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đầu năm học, tỉnh Hậu Giang đã vận động mạnh thường quân giúp đỡ các em học sinh khó khăn bằng những phần quà như sách tập, quần áo, xe đạp, học bổng nhưng cũng chỉ được phần nào. Tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ 50% giá tiền thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh khó khăn, tuy nhiên, với ngân sách hạn chế, tỷ lệ hỗ trợ này giảm qua từng năm.

Có nhiều học sinh dù được hỗ trợ suất học bổng 1 triệu đồng, nhưng vì có quá nhiều khoản phải chi phí nên cha mẹ đã bỏ qua chuyện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các em, khiến các em không khỏi nơm nớp bất an, ảnh hưởng tới quá trình học tập.

"500 thẻ bảo hiểm y tế hôm nay Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất thiết thực, sâu sắc hơn giá trị tiền bạc của chính nó. Hỗ trợ tiền, có thể khoản tiền sẽ không được dùng đúng mục đích hỗ trợ, nhưng tấm thẻ bảo hiểm y tế sẽ đồng hành cùng các em, giúp các em hạn chế thiệt hại nếu chẳng may có vấn đề sức khỏe trong cả một năm dài. Đây là sự đảm bảo, hỗ trợ thiết thực, là động lực rất lớn để các em học sinh an tâm tới trường", bà Hồ Thu Ánh nhấn mạnh.

500 học sinh tại Hậu Giang được nhận thẻ bảo hiểm y tế từ bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân hỗ trợ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bày tỏ xúc động, trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp mà Báo điện tử Dân trí, cùng bạn đọc, các mạnh thường quân gửi tặng ngành giáo dục Hậu Giang trong những ngày đầu năm học mới.

"Chúng tôi rất xúc động khi Báo Dân trí đã sát sao, chia sẻ hoàn cảnh thực tế, khó khăn của tỉnh để có những hỗ trợ thiết thực như ngày hôm nay và thời gian đã qua", bà Ánh chia sẻ.

Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế sẽ không ngừng phát triển

Phát biểu tại buổi trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí gửi lời chúc mừng tới các thầy cô, các em học sinh dịp năm học mới.

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí (bên phải), trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí chia sẻ, bên cạnh lĩnh vực thông tin truyền thông, 17 năm kể từ ngày thành lập, Báo Dân trí luôn xác định an sinh và xã hội là 2 trụ cột nội dung chính của báo. Những người làm báo Dân trí luôn là "đàn ong cần mẫn", không ngại đến những vùng sâu, vùng xa để tìm hiểu, đồng cảm với sự khó khăn trên bước đường tìm con chữ của học sinh nghèo, từ đó có những chương trình hỗ trợ thiết thực.

Đến nay, Dân trí đã xây dựng hàng chục công trình xã hội như trường học, cầu dân sinh, với mục tiêu giúp các em học sinh thuận lợi hơn trên hành trình tìm con chữ. Hàng vạn học sinh là những hoàn cảnh cụ thể đã nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, từ đó có điều kiện vượt qua nghịch cảnh, học tập, vươn lên thành những công dân có ích, cống hiến giá trị cho đời và quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác, lan tỏa tính nhân văn trong xã hội - nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Không ít những hộ gia đình đã rất nỗ lực vươn lên, nhưng vì rủi ro khách quan dẫn đến tổn thất sức khỏe và kinh tế, để rồi bất đắc dĩ rơi vào nghèo khó. Bốn tuần trước ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, Dân trí đã có sáng kiến, vận động, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn ở Đồng bằng sông Cửu Long, giúp các em phần nào hạn chế thiệt hại khi gặp vấn đề sức khỏe.

"Ngay lập tức chúng tôi đã xắn tay vào cuộc để tìm hiểu, phản ánh tính cấp thiết, cần thiết của chương trình này và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, các mạnh thường quân" - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí chia sẻ và cho biết, 10 ngày trước, khi vận động được số tiền gần 600 triệu đồng, Dân trí đã tổ chức trao 1.000 thẻ bảo hiểm y tế tới các em học sinh khó khăn ở TP Cần Thơ.

"Ngày 15/9, khi tiếp tục nhận được số tiền ủng hộ gần 300 triệu đồng từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, 500 thẻ bảo hiểm y tế tiếp tục được trao tới 500 học sinh khó khăn ở tỉnh Hậu Giang. Dân trí sẽ cố gắng để chương trình không ngừng phát triển, rất mong sự chung tay của cộng đồng để học sinh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc sẽ được hỗ trợ, góp phần giúp các em an tâm tới trường", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đến những học sinh khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các mạnh thường quân đã đồng hành cùng Dân trí trong những chương trình nhân ái. Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các địa phương đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng báo trong các hoạt động chuyên môn và các chương trình từ thiện.

Ngóng chờ món quà ý nghĩa

Từ sáng sớm 15/9, hàng trăm học sinh các cấp từ nhiều huyện của tỉnh Hậu Giang đã không quản mưa lớn, cùng thầy cô giáo tập trung về trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy, Hậu Giang), đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng. Hàng trăm học trò các cấp cùng phụ huynh bày tỏ vui mừng khi cầm trên tay tấm thẻ bảo hiểm y tế mang tên mình.

Thầy Nguyễn Thái Sơn, chủ nhiệm một lớp khối 6 trường THCS Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) chia sẻ, trường cách điểm trao tặng thẻ hơn 20km, dù trời mưa nhưng từ sớm, thầy đã lấy xe máy đèo 2 học trò nhỏ của mình có mặt tại điểm trao tặng thẻ bảo hiểm y tế. Trường cấp 2 nơi thầy công tác còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Khi biết các em được bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, nhà trường mừng, thầy cô mừng, học sinh mừng, phụ huynh cũng mừng" - thầy Nguyễn Thái Sơn chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí trao thẻ bảo hiểm y tế đến các em học sinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Hai học sinh hôm nay tôi đưa đến đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ đi làm công nhân xa nhà, các em ở với ông bà ngoại già yếu. Đã vào năm học mới, mùa lũ đang lên, các em đến trường mà không có thẻ bảo hiểm y tế, lòng thầy cô như chúng tôi cũng bất an vô cùng. Sự hỗ trợ này rất thiết thực, thẻ bảo hiểm sẽ đồng hành cùng các em cho đến hết năm học, không giống những khoản tiền bị tiêu hết trong thời gian ngắn. Tấm thẻ giúp các em an tâm học hành, nhà trường cũng an tâm giảng dạy", thầy Sơn chia sẻ.

Cũng từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Xuân Đào (huyện Phụng Hiệp) chở theo con trai đang học lớp 5 đến nhận thẻ bảo hiểm y tế mà bạn đọc Dân trí, các mạnh thường quân hỗ trợ. Chị Đào cho biết, gia đình rất khó khăn, một mình chồng đi làm nuôi 6 miệng ăn nên trong nhà chẳng khi nào dư giả. Chuyện trích ra một khoản tiền lo thẻ bảo hiểm cho con tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa vời.

"Mỗi ngày chồng tôi đi làm mướn chỉ được 200.000 đồng, nắng thì có việc, mưa lại phải nghỉ. Tôi không đi làm được, nhà có 6 miệng ăn nên chẳng khi nào có dư, để có tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho con rất khó. Nhận được hỗ trợ tôi mừng lắm. Rất cảm ơn quý báo và các mạnh thường quân đã giúp con tôi được an tâm tới trường", chị Đào nói.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cầm trên tay món quà ý nghĩa từ bạn đọc Dân trí, các mạnh thường quân trao tặng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn sẽ là chương trình thường niên được Báo điện tử Dân trí cùng các đơn vị đồng hành tổ chức mỗi dịp năm học mới, nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm tới trường, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Nội dung: Nguyễn Cường - Bảo Kỳ

16/09/2022