Ban tổ chức giải golf từ thiện trao tặng 300 triệu đồng Vì trẻ em Việt Nam

Ông Phạm Huy Hoàn, Phó chủ tịch Hội đồng quản lí quỹ Khuyến học Việt Nam trân trọng đón nhận bảng tượng trưng 300 triệu đồng từ Ban tổ chức Giải Gôn Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids lần thứ 16 (Ảnh: CTV).

Ngày 21/10, Giải Golf Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids lần thứ 16 được tổ chức tại sân golf BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Sự kiện đã gắn kết các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giải có sự góp mặt của gần 250 golf thủ đến từ các cơ quan, tổ chức ngoại giao trong nước và quốc tế cùng đông đảo doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài.

Trong buổi gala trao giải tối 21/10, Ban tổ chức giải đã trao tới Quỹ Khuyến học Việt Nam 300 triệu đồng, tài trợ kinh phí cho Chương trình học bổng khuyến học và hỗ trợ công tác khuyến học từ Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam.

Với ý nghĩa cao đẹp vì sự nghiệp khuyến, học khuyến tài, Giải Golf Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam và Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp đã trao hơn 20.000 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 20 tỉ đồng tới tận tay các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng biên tập Báo Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức giải Lê Trọng Minh chia sẻ: "16 năm qua, Báo Đầu tư và Ban tổ chức Giải Golf Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing For the Kids vinh dự được tiếp nhận tinh thần tương thân tương ái, những tấm lòng nhân ái, và sự ủng hộ vô điều kiện từ các vị lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp, để giải Golf Vì trẻ em Việt Nam thực sự mang đúng ý nghĩa nhân ái trọn vẹn".

Ban tổ chức giải bày tỏ sự trân trọng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dành sự ủng hộ và tạo điều kiện cho Báo Đầu tư để tổ chức giải, golf thủ đã tham dự đông đảo và nhiệt tình. "Mỗi cú swing của quý golf thủ ngày hôm nay đều đưa trái bóng tới những điều cao quý và tốt đẹp nhất trong cuộc sống" - ông Lê Trọng Minh nhấn mạnh.

Ra đời từ năm 2007, Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids do Báo Đầu tư tổ chức, không chỉ dừng lại là điểm hẹn của những doanh nhân yêu môn thể thao vua, mà lâu nay đã trở thành nơi hội tụ thân thuộc của những tấm lòng hào hiệp, của những trái tim nhân ái, tiếp thêm nguồn lực cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo, và trên mọi miền Tổ quốc thông qua các suất học bổng Vì trẻ em Việt Nam và chương trình hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ học tập của các nhà trường.

Trải qua 15 mùa giải, Swing for the Kids đã huy động được hơn 20 tỷ đồng để trao tận tay hơn 20.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.