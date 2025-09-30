Bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 420 triệu đồng, giúp 2 chị em mồ côi có nhà mới

"Nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Dân trí rất đáng trân trọng"

Ngày 29/9, báo Dân trí phối hợp cùng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái, tặng em Ngô Thị Yến Nhi (15 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long).

Tại lễ khởi công, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 420.066.027 đồng đến em Ngô Thị Yến Nhi. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ để Yến Nhi cất nhà và chăm lo cho em gái là bé Trà Mi.

Phóng viên Dân trí cùng Thượng tá Huỳnh Thanh Triều, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long trao biển biểu trưng số tiền 420.066.027 đồng do bạn đọc ủng hộ tới 2 chị em Yến Nhi và Trà Mi (Ảnh: Anh Tiên).

Tham dự chương trình có Thượng tá Huỳnh Thanh Triều, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long; đại diện báo Dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Về phía địa phương có Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an xã Thạnh Phước; ông Trần Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, lãnh đạo ấp Mắc Miễu và gia đình bé Yến Nhi.

Để thực hiện chương trình khởi công nhà Nhân ái, phóng viên Dân trí đã phối hợp cùng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Thạnh Phước và địa phương khảo sát, vận động, giúp 2 chị em Yến Nhi và Trà Mi tìm được mảnh đất có diện tích 200m2 với kinh phí 100 triệu đồng để cất nhà. Mảnh đất được anh Trần Thanh Trường, anh họ của Yến Nhi, hỗ trợ theo tinh thần "vừa bán vừa cho".

Yến Nhi là nhân vật trong bài viết "Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 14 tuổi bỏ học đi làm nuôi em", đã được báo Dân trí đăng ngày 4/7 trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Phóng viên Dân trí ở ĐBSCL cùng Thượng tá Huỳnh Thanh Triều, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước và em Yến Nhi thực hiện nghi thức khởi công nhà Nhân ái (Ảnh: Anh Tiên).

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tá Huỳnh Thanh Triều, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự cảm kích đối với tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành cho 2 trẻ em mồ côi.

"Ngoài hoàn cảnh mồ côi, thời gian qua 2 chị em phải ở trong căn chòi dột nát. Với số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, cơ quan chức năng địa phương đã tạo điều kiện giúp gia đình mua mảnh đất nhỏ để 2 cháu cất nhà.

Tôi tin rằng, có mái nhà kiên cố, Yến Nhi và Trà Mi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tôi cũng mong, chính quyền địa phương luôn quan tâm sát sao trường hợp này, cố gắng để các cháu học hành đến nơi đến chốn, trở thành người có ích cho xã hội", Thượng tá Huỳnh Thanh Triều chia sẻ.

Ông Trần Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước cho biết: "Nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Dân trí rất đáng trân trọng, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Đối với ngôi nhà của 2 chị em Yến Nhi và Trà Mi, trong quá trình thi công cũng như hoàn thiện, địa phương sẽ có lực lượng giám sát tiến độ, đảm bảo công trình hoàn thành đúng hẹn".

Buổi lễ khởi công có sự tham dự của nhiều đơn vị (Ảnh: Anh Tiên).

Chị gái gánh vác trọng trách nuôi em thơ

Tại buổi lễ, Yến Nhi cùng em gái cảm tạ tấm lòng của các nhà hảo tâm, đặc biệt là báo Dân trí, chính quyền địa phương, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long.

"Con xin hứa sẽ chăm sóc em gái thật tốt và gìn giữ ngôi nhà, không phụ tấm lòng của các cô, chú dành cho chị em con", Yến Nhi xúc động nói.

Theo thiết kế, ngôi nhà của 2 chị em có diện tích 62m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh đủ tiêu chí 3 cứng... Công trình dự kiến hoàn thiện sau 45 ngày với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng (100 triệu đồng mua đất và 200 triệu đồng chi phí xây dựng).

Yến Nhi năm nay 14 tuổi, Trà Mi 8 tuổi và đang học lớp 3. Công an xã Thạnh Phước đã nhận đỡ đầu 2 cháu đến khi đủ 18 tuổi.

Như báo Dân trí đã đưa tin, 4 năm trước, cha của Yến Nhi và Trà Mi qua đời vì suy thận. Không lâu sau, mẹ ruột bỏ đi và có gia đình riêng.

Yến Nhi và Trà Mi mồ côi, phải nương tựa họ hàng bên nội và sống tạm bợ trong căn chòi rách nát. Nhà ngoại ở xa, từ khi mẹ bỏ đi, chị em Yến Nhi cũng không còn liên lạc với ông bà.

Căn chòi rách nát, cũ kỹ của 2 chị em Yến Nhi và Trà Mi (Ảnh: Bá Cường).

Yến Nhi kể, thời gian đầu khi mẹ mới bỏ đi, 2 chị em vẫn cố gắng đến trường, cơm gạo hàng ngày nhờ sự san sẻ của những hàng xóm tốt bụng. Nhưng sự hỗ trợ thưa dần, Yến Nhi quyết định nghỉ học, đi lột vỏ hạt điều để kiếm tiền ăn cho 2 chị em.

Mỗi sáng, Yến Nhi sửa soạn đưa em đi học rồi đi làm. Đến trưa, cô bé lại đi đón em về. Sau bữa cơm trưa, Trà Mi ở nhà, còn Yến Nhi tiếp tục đi làm. Tối đến, chị em ôm nhau ngủ trong căn chòi rách.

Theo chia sẻ của Yến Nhi, dự kiến em sẽ học nghề, sau đó đi làm kiếm tiền chăm lo cho em gái.