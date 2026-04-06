Bạn đọc Dân trí thắp sáng hy vọng của cậu bé mắc ung thư máu

Ngôi nhà mới thắp lại nụ cười cho cậu bé ung thư máu (Video: Thùy Hương).

“Cháu vui lắm, giờ được ở nhà mới rồi!”

Trong ngôi nhà mới, bé Tòng Gia Khánh (SN 2018, trú bản Hua Ná, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên) nép bên ông nội, ánh mắt đã không còn mệt mỏi như những ngày dài nằm viện. Cậu bé đang dần hồi phục, có thể vui chơi, trò chuyện và trở lại với nhịp sống như các bạn cùng trang lứa.

Từ hành trình giành giật sự sống nơi bệnh viện, bé Gia Khánh đã trở về mái ấm kiên cố nhờ vòng tay nhân ái của cộng đồng (Ảnh: Thùy Hương).

Ngôi nhà Nhân ái của gia đình Gia Khánh rộng hơn 60m², được xây dựng kiên cố, thay thế căn nhà sàn cũ dột nát.

Trước đó, hoàn cảnh của Gia Khánh trong bài viết "Người ông cùng cực bên cháu nội trong cuộc chiến sinh tử", đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí đã khiến nhiều bạn đọc không khỏi xót xa.

Cậu bé chưa kịp cắp sách đến trường đã phải đối diện với căn bệnh bạch cầu cấp - một dạng ung thư máu nguy hiểm, đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài, chi phí tốn kém.

Suốt hơn 1 năm, ông Tòng Văn Mỹ (ông nội bé Khánh) lặn lội đưa cháu vượt hàng trăm cây số từ Điện Biên xuống Hà Nội chữa bệnh. Chi phí điều trị tốn kém, vượt xa khả năng của một gia đình nghèo.

Sau khi bài báo về hoàn cảnh cháu Khánh đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay ủng hộ số tiền 367.175.433 đồng, mở ra cánh cửa hy vọng cho cậu bé.

Đại diện báo Dân trí cùng đại diện xã Mường Lạn trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ bé Gia Khánh tại Lễ khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Thùy Hương).

Đứng bên hiên ngôi nhà mới, ông Tòng Văn Mỹ không giấu được xúc động khi nhắc đến sự giúp đỡ quý báu của bạn đọc báo Dân trí.

“Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu tôi được điều trị đều đặn hơn, sức khỏe dần ổn định. Gia đình tôi mừng lắm!”, ông Mỹ nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Ông Mỹ chia sẻ thêm, trong tổng số tiền được hỗ trợ, gia đình đã dành 180 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới, 150 triệu đồng gửi tiết kiệm để phục vụ việc học tập và chữa bệnh lâu dài cho bé Khánh. Phần còn lại được sử dụng để mua quần áo, sách vở và các vật dụng thiết yếu cho cháu.

Ngôi nhà mới không chỉ che mưa, chắn nắng, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, giúp gia đình bé Khánh có thêm niềm tin vào tương lai. “Ngày trước, mỗi khi mưa gió là cả gia đình nơm nớp lo nhà sập. Giờ có nhà mới, tôi yên tâm hơn để chăm cháu. Gia đình biết ơn lắm!”, ông Mỹ bộc bạch.

Hơn 367 triệu đồng bạn đọc ủng hộ không chỉ giúp bé Khánh chữa bệnh, mà còn thắp lên hy vọng cho một gia đình nghèo nơi vùng cao Điện Biên (Ảnh: Tùng Dương).

Lòng nhân ái thắp sáng tương lai gia đình nghèo

Ông Vương Đình Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Lạn cho biết, gia đình cháu Gia Khánh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn, người bố đi làm thuê nay đây mai đó, Khánh mắc bệnh hiểm nghèo được ông bà già yếu chăm sóc. Vì vậy, sự hỗ trợ từ cộng đồng mang ý nghĩa lớn.

“Trong lúc gia đình gần như không còn điểm tựa, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí đã đến rất kịp thời. Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp cháu Khánh có thêm cơ hội chữa bệnh, mà còn thắp lên hy vọng, giúp gia đình có thể đứng vững và bước tiếp qua những ngày khó khăn nhất”, ông Hoàng chia sẻ.

Đại diện xã Mường Lạn đến thăm hỏi, chúc mừng gia đình ông Mỹ (Ảnh: Thùy Hương).

Trong quá trình gia đình bé Gia Khánh xây dựng nhà, chính quyền và bà con dân bản đã góp công sức. Những buổi san nền, vận chuyển vật liệu ở vùng núi còn nhiều khó khăn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Từ một cậu bé từng nằm viện triền miên, nhiều lần hỏi ông “bao giờ cháu được về nhà?”, giờ đây Gia Khánh đã dần khỏe mạnh, được sống trong ngôi nhà Nhân ái ấm áp nghĩa tình.

Trước khi phát bệnh, Gia Khánh chuẩn bị vào lớp 1. Sau quá trình điều trị, sức khỏe tạm ổn định, bé đã có thể tiếp tục việc học.

“Giờ tôi chỉ mong cháu khỏe mạnh, được đến trường như bao bạn bè. Có nhà rồi, lại có chút tiền dành dụm cho cháu, tôi cũng yên tâm hơn…”, ông Mỹ xúc động chia sẻ.

Ngôi nhà kiên cố thay thế căn nhà cũ dột nát trước đây, trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình nghèo nơi vùng cao Điện Biên (Ảnh: Thùy Hương).

Câu chuyện của Gia Khánh không chỉ là hành trình vượt qua bệnh tật, mà còn cho thấy sức mạnh của lòng nhân ái. Từ những sẻ chia âm thầm, một đứa trẻ có thêm cơ hội sống, một gia đình dần vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đó không chỉ là niềm vui của gia đình nơi vùng cao Điện Biên, mà còn là kết quả từ sự chung tay của bạn đọc, những tấm lòng đã góp phần viết tiếp câu chuyện về tình người.