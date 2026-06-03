Người đàn ông Hà Nhì đã có tiền chữa bệnh cho vợ và dựng mái nhà mới

Người chồng dân tộc Hà Nhì đã có tiền chữa bệnh cho vợ và dựng mái nhà mới (Video: Thùy Hương).

Mới đây, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, trao biển biểu trưng số tiền 159.535.434 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới gia đình anh Lỳ Go Cà (SN 1996, dân tộc Hà Nhì, trú tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên).

Bên cạnh số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua báo Dân trí, gia đình anh còn được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền được giúp đỡ lên hơn 179 triệu đồng.

Đối với gia đình nghèo nơi vùng biên giới đặc biệt khó khăn, đây là nguồn hỗ trợ vô cùng ý nghĩa, giúp anh Cà có thêm điều kiện chữa bệnh cho vợ và xây dựng ngôi nhà kiên cố để các con có nơi ở an toàn, ổn định.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 159.535.434 đồng bạn đọc hỗ trợ tới gia đình anh Lỳ Go Cà (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, ngày 26/10/2025, báo Dân trí đăng tải bài viết “Người chồng dân tộc Hà Nhì: "Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!” trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Thời điểm đó, chị Pờ Gạ Xứ (SN 1997, vợ anh Cà) đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 với chẩn đoán suy tủy xương vô căn trên nền bệnh tiểu đường tuýp 2 và thận phải lạc chỗ. Căn bệnh hiểm nghèo khiến chị thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, cơ thể suy kiệt, phải điều trị kéo dài, trong khi kinh tế gia đình gần như đã cạn kiệt sau nhiều năm chạy chữa.

Từ ngày vợ đổ bệnh, mọi gánh nặng gia đình dồn cả lên vai anh Cà. Anh vừa chăm vợ, vừa lo cho 2 con nhỏ và cha mẹ già đau yếu.

Những chuyến xe vượt hơn 700km từ Điện Biên xuống Hà Nội chữa bệnh khiến cuộc sống của vợ chồng anh Cà vốn nghèo khó càng thêm kiệt quệ. Có thời điểm, anh phải vay mượn khắp nơi để lo tiền viện phí, thuốc men và sinh hoạt ở bệnh viện.

Không chỉ chật vật vì bệnh tật, gia đình anh chị còn sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng.

Có thời điểm bệnh nặng, chị Xứ chỉ nằm một chỗ, phải có người nhà chăm sóc (Ảnh: Tùng Dương).

Giữa lúc khó khăn chồng chất, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã trở thành điểm tựa quý giá, tiếp thêm động lực để gia đình anh Cà vượt qua giai đoạn ngặt nghèo nhất.

Đến nay, sức khỏe của chị Xứ đã có những chuyển biến tích cực. Dù vậy, chị vẫn phải thường xuyên xuống Hà Nội tái khám và điều trị định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc và nhà hảo tâm, ông Lỳ Pó Lòng (bố đẻ anh Cà), xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi đã nhận được hơn 179 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Nhờ số tiền này, con trai tôi có thêm kinh phí chữa bệnh cho vợ và xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn tấm lòng của mọi người”.

Ông Lỳ Pó Lòng xúc động đón nhận sự ủng hộ từ bạn đọc, nhà hảo tâm (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Huyền, Phó Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu cho biết, gia đình anh Cà, chị Xứ là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Theo bà Huyền, ngoài chị Xứ mắc bệnh hiểm nghèo, bố chồng chị là thương binh nặng, sức khỏe yếu, 2 con còn nhỏ nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Có nhà mới kiên cố, con của anh Cà yên tâm học tập (Ảnh: Tùng Dương).

“Nhờ bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ, gia đình đã có điều kiện chữa bệnh cho chị Xứ và xây được căn nhà nhỏ để các cháu có nơi học hành, sinh sống ổn định hơn.

Thay mặt chính quyền xã, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sín Thầu nói chung và gia đình chị Pờ Gạ Xứ nói riêng”, Phó Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu bày tỏ.