Trụ cột gia đình đổ bệnh hiểm nghèo, vợ làm cỏ mướn nuôi 3 con thơ

Hơn 2 năm qua, gia đình anh Nguyễn Văn Vàng (39 tuổi, ngụ ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long) rơi vào bi kịch khi anh, trụ cột chính, mắc nhiều chứng bệnh nặng, sức khỏe suy kiệt và mất đi thị lực.

Mọi gánh nặng giờ đây đè nặng lên đôi vai gầy của người vợ, chị Hồng Thị Hồng Bé (43 tuổi).

Anh Vàng bệnh tật, mù lòa, ba đứa con nguy cơ thất học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đây, anh Vàng mưu sinh tự do bằng nghề mò cua, cá gần biển. Bi kịch ập đến vào năm 2023, khi cơ thể anh xuất hiện nhiều nốt đỏ, ngứa.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ là viêm da thông thường và tự mua thuốc bôi. Tuy nhiên, các nốt đỏ nhanh chóng lan rộng, khiến da anh bong tróc như vảy nến. Cùng lúc đó, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm như gout, thiếu máu cơ tim, đái tháo đường, và cuối cùng dẫn đến mất thị lực hoàn toàn.

"Vợ chồng tôi đều làm mướn kiếm sống, ai thuê gì thì làm nấy để nuôi 4 đứa con. Con gái lớn đã lấy chồng, con gái kế nghỉ học từ lúc tôi mù lòa. Hiện tại, còn hai đứa học lớp 3 và mẫu giáo. Từ ngày đổ bệnh, tiền bạc làm ra càng ít, dù có cũng chủ yếu mua thuốc chữa bệnh cho tôi", anh Vàng nghẹn ngào chia sẻ.

Từ lúc phát bệnh, đôi mắt anh Vàng chẳng còn thấy gì, toàn thân bị bong tróc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn khi nhà xa trung tâm xã, công việc làm mướn của chị Bé cũng không ổn định. Thỉnh thoảng, chị được thuê đi làm cỏ với tiền công khoảng 150.000 đồng/ngày, nhưng có khi cả 10 ngày, nửa tháng cũng không có việc.

Những lúc túng thiếu, chị chỉ biết vay mượn người thân, hàng xóm. Ban đầu, mọi người còn giúp đỡ, nhưng dần dần, khi biết chị không có khả năng trả, họ cũng trở nên dè dặt hơn.

"Họ hàng nội ngoại đều nghèo, lâu lâu mấy đứa em có cho vài trăm nghìn đồng. Cả nhà tôi có Bảo hiểm y tế nên cũng đỡ chi phí thuốc men, nhưng mỗi lần chồng nhập viện thì tốn khá nhiều tiền đi lại, ăn uống rồi thêm viện phí...", chị Bé xót xa kể.

Chị Bé làm cỏ mướn nuôi chồng bệnh, con thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong căn nhà tôn cũ kỹ được Nhà nước xây dựng từ hơn chục năm trước, vợ chồng chị Bé ngày nào cũng nhìn nhau chỉ biết thở dài. Cuộc sống quá khó khăn, con gái thứ ba của anh chị là bé Nguyễn Thị Ngọc Quế Em (14 tuổi) đã phải nghỉ học 2 năm nay để phụ mẹ chăm sóc cha và đỡ đần việc nhà.

Quế Em tâm sự với phóng viên rằng em rất muốn trở lại trường, nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến giấc mơ ấy trở nên quá xa vời. Mỗi lần thấy bạn bè trong xóm đạp xe đi học, cô học trò nghèo lại ước ao mình có thể quay lại mái trường.

Vợ làm cỏ mướn nuôi chồng bệnh nặng, mù loà, ba con thơ nguy cơ thất học (Video: Bảo Kỳ).

Nhìn con gái, chị Bé buồn tủi tự trách bản thân vì nghèo túng đã khiến các con có tuổi thơ không êm đẹp. Chị vô cùng lo lắng nếu tình trạng chồng chuyển biến xấu, không biết ai sẽ phụ chị nuôi nấng các con nên người.

"Tôi chỉ ước ao có số tiền đưa chồng lên bệnh viện ở TPHCM điều trị, kinh tế eo hẹp nên mấy năm nay chồng tôi chỉ chữa trị trong tỉnh, lúc nào đau đớn thì đi chích thuốc hoặc nằm viện vài tuần. Tôi xin mọi người hãy giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khốn khổ này", chị Bé bật khóc nói.

Ngôi nhà cũ kỹ của vợ chồng chị Bé (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên, ông Lý Phú Lợi, Trưởng ban nhân dân ấp Giồng Bàn, xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Bé rất đáng thương và đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng, đặc biệt là bạn đọc Dân trí, để vượt qua bệnh tật và nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn.

"Với tình trạng của anh Vàng, tôi có hướng dẫn gia đình làm thủ tục để nhận bảo trợ hàng tháng, tuy nhiên, về lâu dài, bệnh tình của anh có thể chuyển biến xấu nên rất cần số tiền để anh chữa trị sớm, mau chóng khỏi bệnh", ông Lợi nói thêm.