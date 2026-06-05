Người đàn ông suy tim, gãy xương đòn được bạn đọc giúp đỡ chữa trị

Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng ông Mìm khi đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh:Gia Khoa).

Sau nhiều tháng phải chịu đựng những cơn đau do gãy xương đòn vai phải nhưng chưa có điều kiện chữa trị, ông Bùi Văn Mìm (xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã có buổi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Mìm cho biết đang được điều trị bệnh tim, huyết áp, sau đó sẽ tiến hành mổ ghép xương đòn. Dù quá trình điều trị còn dài, nhưng ông rất yên tâm và hy vọng sức khỏe sẽ sớm cải thiện để tiếp tục lao động, gây dựng cuộc sống.

Ông Bùi Văn Yên (ngoài cùng bên trái), Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng và ông Bùi Văn Vì (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch Công Đoàn xã Đại Đồng, trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ tới vợ chồng ông Mìm (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Mìm là nhân vật trong bài viết “Nợ chồng chất, người đàn ông suy tim ôm vết thương nén đau không đi viện”, được đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 21/4.

Trước đó, trong lúc vác bao phân bón ngoài ruộng, ông Mìm không may trượt chân ngã vào tảng đá, dẫn tới gãy 1/3 xương đòn vai phải. Do có bệnh nền suy tim, ông được bác sĩ chỉ định chuyển tuyến trên để phẫu thuật.

Tuy nhiên, hoàn cảnh quá khó khăn, ông đành xin về nhà và dùng thuốc nam cầm cự. Những cơn đau kéo dài khiến việc sinh hoạt, lao động của ông gặp nhiều hạn chế, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật...

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp ông Mìm số tiền 104.169.600 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của ông Mìm để ông có điều kiện khám, chữa bệnh.

Chính quyền xã Đại Đồng và bà con xóm Búm 1 vui mừng vì vợ chồng ông Mìm được bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Gia Khoa).

Mới đây, phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền xã Đại Đồng đã đến thăm hỏi và trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Bùi Văn Mìm.

"Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, giờ đây tôi đã có điều kiện chữa bệnh tim và phẫu thuật nối xương đòn vai. Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm!”, ông Mìm xúc động bày tỏ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Bùi Văn Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng, cho biết, địa phương rất trân trọng tình cảm và sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình ông Mìm.

“Hoàn cảnh của ông Mìm rất khó khăn. Trong khi đó, chấn thương ở vai có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng lao động của ông. Sự giúp đỡ của bạn đọc đến rất kịp thời, giúp ông Mìm có điều kiện tiếp cận việc điều trị tốt hơn”, ông Yên nhấn mạnh.

Bà con xóm Búm 1 tới chúc mừng khi biết ông Mìm được bạn đọc Dân trí hỗ trợ tiền chữa bệnh (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Bùi Văn Păm, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm Búm 1, cho hay, khi biết tin ông Mìm được giúp đỡ, bà con trong xóm ai cũng phấn khởi.

“Ông Mìm có hoàn cảnh khó khăn, lại mang chấn thương suốt nhiều tháng mà chưa được điều trị nên bà con ai cũng lo lắng. Nay, biết ông được giúp đỡ chữa bệnh, mọi người đều mừng cho ông”, ông Păm chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, ông Bùi Văn Ke, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Búm 1, cho biết: “Sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí không chỉ mở ra cơ hội chữa bệnh cho ông Mìm, mà còn tiếp thêm động lực để vợ chồng ông phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống”.